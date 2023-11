[コナミスポーツ株式会社]

~「PINK OUT DANCE DAY」に延べ約800人が参加~



コナミスポーツ株式会社が日本国内総代理店として全国展開をしているジャザサイズジャパンは、10月に全国6会場でピンクリボン運動イベント「PINK OUT DANCE DAY」を開催しました。







ジャザサイズジャパンでは、国際的な乳がん啓発月間である10月に、ピンクリボン運動の一環として乳がん啓発を兼ねたイベント「PINK OUT DANCE DAY」を全国6会場で開催し、延べ約800人が参加。ダンスフィットネスプログラムの開催と合わせて、乳がん啓発活動を行いました。

このイベントで販売したグッズ売上金の一部と、参加者からの募金を、乳がんピンクリボン運動を行っている認定NPO法人 J.POSHおよび公益財団法人日本対がん協会に寄付しました。





ジャザサイズジャパンは、このような活動を通じて一人でも多くの女性が笑顔で過ごせるよう、ウェルビーイングの実現に向けた社会に貢献していきます。



ジャザサイズについて





ジャザサイズは、最新の楽曲に合わせたポジティブなダンスワークアウトと筋力トレーニングを組み込んだ、全身をバランスよく引き締めるアメリカ発祥のダンスフィットネスプログラムです。

現在32カ国で展開しており、2023年に54年目を迎えました。国内では、弊社が日本国内総代理店として約1000名のフランチャイジーが各地でレッスンを開催しており、来年で40周年を迎えます。





・ジャザサイズジャパン

https://www.jazzercise.jp/



・「PINK OUT DANCE DAY」ニュースリリース

https://www.konami.com/sportsclub/corporate/press/2023/09/28/



・認定NPO法人 J.POSH

https://www.j-posh.com/



・公益財団法人日本対がん協会

https://www.jcancer.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/15-15:46)