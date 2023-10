[Oh my teeth]

~iOS版に引き続き、より多くの人々に新しい矯正体験を提供~



自宅でできるマウスピース矯正サービスを開発する株式会社Oh my teeth(以下、Oh my teeth)は、歯科矯正サポートのためのAI矯正カメラアプリをiOS版に続きAndroid版での提供開始。AI技術の活用により、ユーザー体験と医療品質をさらに向上させていきます。









Oh my teeth AI矯正カメラアプリとは





Oh my teethが開発した、歯科矯正サポートのための「AI矯正カメラアプリ」。

iOS版と同じくAndroid版でもシンプルで直感的なUIを採用しており、どなたでもすぐに使いこなせるように設計されています。



iOS版のプレスリリースはこちらをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000061.000048884.html



機能と特徴





iOS版に引き続き、独自のAI技術を活用して画面に表示されているガイドに歯を合わせると、アプリが歯を検知し自動撮影します。

自動で撮影されることにより撮影距離がまばらであったり、シャッターボタンを押した際にブレてしまったりするのを防ぎ、より規格化された写真を撮影することが可能になりました。



iOS版ユーザーの声





先行リリースされたiOS版ユーザーからは下記のようなお声をいただいています。



・ライトがつく上、自動でシャッターを切ってくれるのでピント合わせ等大変楽になりました

・ピントが合いやすい

・画像が鮮明、シャッターが自動で便利

・適切な箇所で自動で撮影をしてくれるのが便利です



これら以外にもたくさんのフィードバックをいただきAndroid版アプリの開発に反映しています。



開発者コメント





お待たせしていたAndroid版のリリースによってOh my teethのプロダクトがより多くの人々に届くことをとても嬉しく思います。私たち開発チームは現状に満足することなく、これまでの歯科業界にない未来の歯科体験を提供できるよう医療品質とユーザー体験の両軸での向上を目指し、Oh my teethを選んでよかったと感じていただけるようなサービス開発を推進していきます。



今後の展望





Oh my teethは、AI矯正カメラアプリを歯科矯正のサポートツールとしての新たなステップと位置づけており、今後もiOS版、Android版双方での機能追加やサービスの拡充を積極的に行っていき、ユーザーひとりひとりに合わせた歯科体験をもっとシンプルにリデザインしていきます。



株式会社Oh my teethについて





■概要

2019年10月設立。「未来の歯科体験を生み出す」をミッションに生まれたオーラルテックベンチャー。

テクノロジーに精通したメンバーと、歯科矯正専門家がタッグを組み、未来の歯科体験を生み出しています。

ユーザー数は1.7万人を突破し、Oh my teethで笑顔を手に入れています。



・社名:株式会社Oh my teeth

・代表者:代表取締役CEO 西野 誠

・本社所在地:東京都渋谷区神宮前6丁目35番3号

・設立日:2019年10月

・資本金:5,902,100円

・事業内容:マウスピース矯正ブランド「Oh my teeth」の企画・開発・運営

・提携クリニック:表参道・新宿・有楽町・池袋・大阪心斎橋(詳細はリンクをご確認ください)

https://www.oh-my-teeth.com/locations



・URL:https://www.oh-my-teeth.com/company

・公式Twitter:https://twitter.com/oh_my_teeth

・Oh my teethのサービス紹介動画





■採用

Oh my teethに新たな価値をもたらしてくれる方を募集しています!

・エンジニア:https://www.wantedly.com/projects/1477656

・UI/UXデザイナー:https://www.wantedly.com/projects/1372787

・CMO候補:https://www.wantedly.com/projects/1350537

・事業開発:https://www.wantedly.com/projects/1350535

・ライター/フリーランス:https://www.wantedly.com/projects/1465165

・マーケティング:https://www.wantedly.com/projects/1491244



▼AI矯正カメラアプリ Android版はGoogle Playよりインストールして頂けます

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ohmyteeth.PhotoUploader



▼AI矯正カメラアプリ iOS版はApp Storeよりインストールして頂けます

https://apps.apple.com/jp/app/oh-my-teeth-camera/id1502743126



