女性のからだとデリケートゾーンケアのことが分かるデータBOOKも配布!



デリケートゾーンケアブランド『I’m La Floria(アイム ラフロリア)』は、2023年3月1日(水)~3月31日(金)までの売上の一部を、「一般社団法人 女性の健康とメノポーズ協会」へ寄付する、ドネーションキャンペーンを実施いたします。また、期間中に公式サイトで購入いただいた方に、女性のからだとデリケートゾーンケアについて学べる、BOOKデータをプレゼントいたします。



ライフステージとともに、様々な変化が起こる女性の心とからだ。

事前に知っておくことで、もっと軽やかに、もっとしなやかに毎日を過ごせるはず。

アイム ラフロリアを通じて、自分の心とからだと向き合う時間を。











キャンペーン概要





期間:2023年3月1日(水)~2023年3月31日(金)

公式ブランドサイトにて購入いただいた方へ「女性のからだとデリケートゾーンケアについて」が学べるBOOKデータをプレゼント

また同期間中の売上の一部を「一般社団法人 女性の健康とメノポーズ協会」へ寄付いたします。



3月8日の「国際女性デー」は「女性の社会参加と地位向上を訴える日」。



そんな国際女性デーを、自身のからだにもっと関心を持っていただけるきっかけの日にしていただきたいとの想いから、からだやセルフケアについて学べるBOOKデータを作成しました。



アイム ラフロリアでは、『"I’m” Donation』として、定期的にドネーションを実施しています。今回のキャンペーンでは、期間中の売上の一部を「一般社団法人 女性の健康とメノポーズ協会」へ寄付いたします。

自分自身のからだにより関心をもち、大切にしてほしいとの想いが、同協会のミッションと一致したため実現いたしました。







「一般社団法人 女性の健康とメノポーズ協会」とは









女性の健康とメノポーズ協会は、1996年の設立以来、女性の健康とライフキャリアの実現を融合した視点に立ち、市民、行政、医師・医療機関、企業、マスメディアなどへの働きかけを行うとともに、不偏の立場でそれぞれをつなぐ架け橋となるため、女性の健康支援・女性の健康教育・女性の健康経営の三つの事業を中心に活動し、女性が健康で充実したライフキャリアが実現できる社会づくりと日本の成長へ貢献することを目的として活動している。



https://www.meno-sg.net/





"I'm" Donation









アイム ラフロリア(https://im-official.com/)は「肌に、環境に、みんなに、やさしく」をブランドのものさしにしています。



すべての人や社会、環境にとっても「やさしい」かどうかを考えることも、ものづくりをするわたしたちの大切な活動です。一人一人がそれぞれの個性を愛し、多様な美しさを受容できる社会の実現を目指しています。

Melliaでは、理想の実現に向けた活動のひとつとして、定期的にドネーションを実施。『"I’m” Donation』として継続的に活動することで、より多くの方に賛同いただき、活動の輪を広げていきたいと考えています。





Mellia株式会社







“Everyday be yourself.(毎日を自分らしく)”をコンセプトに、2017年に設立。常識や慣習、女性らしさ、男性らしさなど 世の中を取り巻くさまざまな固定観念にとらわれることなく、一人ひとりが力を発揮することで、組織、社会、文化に明るい変化を生みだす未来を目指します。もっとオープンに、そしてシンプルな日々のケアとして根付くことを目指しD2Cブランドの展開をはじめ、ウェルネス領域におけるプロダクトや体験の提供を通じて 人々の美しく、すこやかなライフスタイルの実現に貢献します。





『I’m La Floria』(アイム ラフロリア)







デリケートゾーンケアを習慣化してほしいという思いから、全アイテムをデリケートゾーンだけでなく全身にお使い頂けるように商品開発をしています。普段のボディケアと同じステップで、デリケートゾーンのケアを習慣にして頂くことを目指しています。

私たちは、“Step to be lovin’(自分を愛するための一歩)”をコンセプトに、自分の一部である性ともっとオープンに向き合い、身近に感じる、シンプルな毎日のセルフケアを提案するブランドです。



