[渋谷スクランブルスクエア株式会社]

渋谷上空229mの野外音楽公演



「渋谷スクランブルスクエア」の14階・45階・46階・屋上に位置する展望施設「SHIBUYA SKY(渋谷スカイ)」(以下、本施設)は、2023年3月25日(土)・26日(日)の2日間、野外音楽公演「ROOFTOP MUSIC 2023 春 WWW.SKY」を開催します。

本施設が開業以降、定期開催してきた音楽イベント「ROOFTOP MUSIC」が今回は、2010年に渋谷のスペイン坂に誕生したライブスペース「WWW」と初のコラボレーション。いま、この瞬間に生きている音楽と表現の「現在」を発信し続ける「WWW」が厳選した、注目アーティストによる貴重なライブを360°パノラマビューの屋上からお届けします。

特設サイト:https://www.shibuya-scramble-square.com/sky/rooftop-music/









3月25日(土)は2組が出演する、穏やかに歌と音に身を預ける1日目。“聞き手のある場所の思い出、匂い、音にリンクするような楽曲”をコンセプトに、風のように自由でユニークな活動を展開する玉置周啓と加藤成順(MONO NO AWARE)によるアコースティックユニット「MIZ」が登場。そして、浮遊感とあたたかみ溢れる音楽でオーディエンスをユートピアの郷愁へ誘う辻村豪文と辻村友晴による兄弟ユニット「キセル」が出演します。



3月26日(日)は4組が出演する、ビートに体を揺らすグルーヴィーな2日目。ヒップホップに根ざした音楽スタイルを保ちつつ、新しい領域に挑戦し続けているプロデューサーの「KM」と、オルタネイティブR&Bアーティストでシンガーソングライターの「Lil’ Leise But Gold 」、新鮮なラップとソウルフルな歌唱力が特徴的なトリリンガルのラッパー「Skaai」が出演。TV・CMへの楽曲提供など活躍の場を広げ、自身初となる日本武道館公演を控えるプロデューサー・トラックメーカーの「STUTS」が登場します。



花も心もふわりとほころぶ季節に、6組のアーティストが贈る2日間。音と風が心地よく抜ける渋谷上空229mの野外音楽公演で本施設でしか味わうことができない極上の“解放感”をお届けします。



今後も、本施設は、渋谷のさまざまな文化施設と連携し、屋上と地上を繋いだ新しい発信をしていくことで、渋谷の文化発展に貢献していきます。





「ROOFTOP MUSIC 2023春 WWW.SKY」開催概要



〇開催日:2023年3月25日(土)・26日(日)

〇開催場所:SHIBUYA SKY 屋上展望空間「SKY STAGE」

〇特設サイト:https://www.shibuya-scramble-square.com/sky/rooftop-music/

〇参加方法:

イベント当日のSHIBUYA SKY入場チケット、もしくは年間パスポートをお持ちの方は、パフォーマンスをご覧いただけます。チケットを購入の上、余裕をもってパフォーマンス開始時間までにSHIBUYA SKY にお越しください。

※イベント当日のチケットは2月25日(土)より順次販売開始となります

※SHIBUYA SKYチケットは数に限りがございます。ご希望日時のチケットが完売の場合は購入いただけません

※20分ごとの入場枠で販売しております。記載の入場時間より前にはご入場いただけません

※混雑時は入場までにお時間がかかる場合がございます。混雑時は屋上や観覧エリア周辺の入場制限を行う場合がございます。ご鑑賞いただけない場合がございますので、ご了承ください。

※悪天候により、イベント開催直前もしくは開催中に、イベントを中止・中断する場合がございます。また、悪天候が予想され、屋上では開催ができないと事前に判断した場合は、46階屋内にて開催します。屋内で開催する場合のみ整理券を配布いたします。詳しくは特設サイトをご確認ください。

※いずれの場合も入場チケットの払い戻しはいたしません

※チケットご購入前に必ず特設サイト記載の「開催にあたっての注意事項」をご確認ください



○出演アーティスト





3月25日(土)14:00~14:40

アーティスト名:MIZ





MONO NO AWAREの八丈島出身、玉置周啓(Vo.)と加藤成順(Gt.)によるアコースティックユニット。

聞き手のある場所の思い出、匂い、音にリンクするような楽曲をコンセプトに制作している。



3月25日(土)17:00~17:40

アーティスト名:キセル(Kicell)



辻村豪文と辻村友晴による兄弟ユニット。カセットMTR、リズムボックス、サンプラー、ミュージカル ソウなどを使用しつつ、浮遊感あふれる独自のファンタジックな音楽を展開中。



3月26日(日)13:40~14:25/14:50~15:10

アーティスト名:KM



ヒップホップに根ざした音楽スタイルを保ちつつ、新しい領域に挑戦し続けている、日本で最も影響力のあるプロデューサーの一人。



3月26日(日)14:25~14:50

アーティスト名:Lil’ Leise But Gold



東京都出身のオルタネイティブR&Bアーティスト、シンガーソングライター。プロデューサーKMとは公私ともにパートナーであり、二児の母の顔も持つ。



3月26日(日)15:10~15:40

アーティスト名:Skaai



幼少期から、日本のみならず韓国、マレーシア、シンガポール、カナダ、アメリカ合衆国での滞在経験を有し、自身のアイデンティティは音楽そのものであると言わしめるほどの多様な音楽センスを持ち合わせている。



3月26日(日)16:20~16:50

アーティスト名:STUTS



1989年生まれのプロデューサー・トラックメーカー。自身の作品制作やライブと並行して、数多くのプロデュース、コラボレーションやTV・CMへの楽曲提供など活躍の場を広げている。



〇過去開催時の様子



▲ROOFTOP MUSIC vol.03~vol.06 “CONTACT” WITH SKYの写真



ROOFTOP MUSIC vol.05/vol.06 “CONTACT” WITH SKY 2ndのダイジェスト映像



Youtube:https://youtu.be/lFl3cFIJgWY







「WWW」について







「WWW」は、日本最大の音楽チャンネル スペースシャワーTVがプロデュースし、いま、この瞬間に生きている音楽と表現の「現在」を発信していく場として2010年、東京・渋谷・スペイン坂のライズビル地下に誕生しました。

国内屈指の音響・照明・映像設備と、元映画館の特性を生かした段差のある客席フロアや開放感のある天井高など、独自の個性を持ったライブスペースです。

2016年9月には1号店の上階に2号店「WWW X」をオープン。個性の異なる2つのスペースから、国内外の多様な音楽、カルチャーを発信していきます。[Sugi1] [山本2] WWWは“いま、ここにしかない”表現の場です。



WWW公式WEBサイト https://www-shibuya.jp/





「SHIBUYA SKY」について



■SHIBUYA SKY概要

本施設は、14階~45階の移行空間「SKY GATE」、日本最大級の屋上展望空間「SKY STAGE」、46階の屋内展望回廊「SKY GALLERY」の3つのゾーンで構成されています。渋谷最高峰の地上229mから広がる360度の景色を眺めるにとどまらず、一連の体験を通じて知的好奇心を刺激し、想像力を育む展望装置です。



名称 : SHIBUYA SKY

フロア : 14階(チケットカウンター)、45階・46階(屋内展望施設)、屋上(屋上展望空間)

高さ : 地上229.7m

営業面積 : 屋上展望空間 約2,500平方メートル 、屋内展望施設 約3,000平方メートル

営業時間 : 10:00~22:30(最終入場21:20) ※最新の営業時間は公式WEBサイトをご確認ください

休館日 : 元日(※臨時休館日あり)

公式WEBサイト : https://www.shibuya-scramble-square.com/sky/







<ご入場にあたってのお願い>

※SHIBUYA SKYは、地上229mの屋上展望空間を有する施設です

※お客さまの安全確保のため、持込み禁止物や禁止行為のルールを定めています

※詳しくは、公式WEBサイト https://www.shibuya-scramble-square.com/sky/ticket/#sec-note

館内にて掲示している案内サインなどでご確認ください

※ルールをお守りいただけない場合、ご入場のお断りやご退場をお願いする場合があります



<施設およびチケットに関するお問合せ先>

SHIBUYA SKYお問い合わせ窓口 TEL:03-4221-0229 (受付時間10:00~20:00)











<渋谷スクランブルスクエア 概要>

名称 :渋谷スクランブルスクエア/SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE

事業主体 :東急(株)、東日本旅客鉄道(株)、東京地下鉄(株)

所在 :東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号

用途 :事務所、店舗、展望施設、駐車場など

延床面積 :第I期(東棟)約181,000平方メートル 、第II期(中央棟・西棟)約96,000平方メートル

階数 :第I期(東棟)地上47階 地下7階、

第II期(中央棟)地上10階 地下2階、(西棟)地上13階 地下5階

高さ :第I期(東棟)229.7m、第II期(中央棟)約61m、(西棟)約76m

設計者 :渋谷駅周辺整備計画共同企業体

※(株)日建設計、(株)東急設計コンサルタント、(株)JR東日本建築設計、メトロ開発(株)

デザインアーキテクト :(株)日建設計、(株)隈研吾建築都市設計事務所、(有)SANAA事務所

運営会社 :渋谷スクランブルスクエア(株)※東急(株)、東日本旅客鉄道(株)、東京地下鉄(株)の3社共同出資

開業 :第I期(東棟)2019年11月1日

第II期(中央棟・西棟)2027年度

URL :https://www.shibuya-scramble-square.com



