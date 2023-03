[株式会社TRiCERA]

被災地出身アーティストの表現に対する想いを受け、作品売り上げの一部を寄付



世界126カ国のアーティストが参加するグローバルアートマーケットプレイス「TRiCERA ART(トライセラアート)」を運営する株式会社TRiCERA(所在地:東京都港区、代表取締役:井口 泰、以下「当社」)は、トルコ・シリア地震発生より1ヶ月となる3月6日(月)より、被災地出身アーティストたちの過酷な状況と表現への力強い想いを受け、彼らを経済的に支えるプロジェクトを開始いたします。







今回のプロジェクトでは、対象期間中、トライセラアートに出品しているトルコ・シリア出身アーティストの作品が購入された場合について、売上の3%をユニセフを通じて被災地域であるトルコ・シリアに寄付いたします。



当社は、世界126ヵ国、約7,700名のアーティストが登録する現代アートのグローバルプラットフォーム「トライセラ アート」を運営しています。震災後、現地出身のアーティストにアンケートを実施したところ、過酷な現実と同時に彼らの力強い表現への想いが寄せられました。





◆トルコ・シリア出身アーティストの声



「震災直後、資金や資源の不足により、私たちが失ったものをとても残念に思っています。その一方で、人々や国際社会の連携を目の当たりにして、希望に満ち溢れています。この相反する2つの気持ちを、アーティストとして一連の作品に表現したいと思います。

I am so sad for our losses in due to lack of funding and resources right after the earthquake. On the other hand I am full of hope seeing the solidarity of people and international community. I would like to express these two contradicting feelings in a series of works…」



「私たちの友人は地震で亡くなりました。私たちの友人の家族も亡くなりました。泣いて何日も絵が描けませんでした。とても悲しく、精神的にすり減りました。そして、私の大家の家族は地震で家を失いました。そのことで、彼は私たちが住んでいる家を出て行くようにと言いました。地震によって間接的に私もホームレスになってしまいました。今は引っ越しや家探しをどうしようかと考えています。経済的にも精神的にも大変な時期なのです。日本は私たちの国をとても応援してくれています。日本の人たちは私たちの兄弟です。イスタンブールの私の隣人でさえも、日本人の女性です。とても献身的で愛情深い方です。私たちの国を助けてくれてありがとうございます。愛と祈りを込めて...。

Our friends died in the earthquake. Our friends' families are dead. I couldn't paint for days because of crying. I am so sad and emotionally worn out. And my landlord's family lost their home in the earthquake. He asked us to leave the house where we lived. The earthquake indirectly left me homeless as well. Now I'm thinking about how to move and find a house. I am in a difficult period financially and morally. If there is pain in one place, the whole world is collectively affected. Because we are all parts of one soul.Japan has been very supportive of our country. The Japanese people are our brothers. Even my next door neighbor in Istanbul is a Japanese lady. You are very devoted and loving. Thank you for your help to our country. With love and prayer..」



「トルコに住むアーティストとして、私たちが経験した震災で見たこと、感じたことをお伝えしたいと思います。ここでは、いくつかのイベントが開催されています。私たちは、他の人に何が起こったかを伝えるために、社会に対して鏡をかざそうとしているのです。ある意味、アートは社会のためにあるのです。

As an artist living in Turkey, I would like to share what I saw and felt in the disaster we experienced. There are several events held here. We try to hold a mirror up to the society in order to tell what happened to others. In a way, Art is for society.」





当社はこれまで、「創造力に国境なんてない」をミッションに、世界中のアーティストの前に立ちはだかる言葉や距離の壁を取り払い、彼らの作品を全世界へと届ける仕組みを提供してきました。このミッションのもと、震災によって困難を強いられるアーティストを支え、創作活動を継続できる環境支援のため、このプロジェクトを開始することといたしました。



◆ プロジェクトの詳細

対象期間:2023年3月6日12:00~3月19日20:00まで

専用サイト:https://www.tricera.net/ja/artclip/blog826

寄付先:ユニセフ

支援方法:対象期間中・トライセラアートに出品しているトルコ・シリア出身アーティストの作品が購入された場合、売上の3%を寄付





TRiCERA ARTに登録されているトルコ・シリア出身アーティスト一覧

トルコ出身作家一覧:

https://www.tricera.net/ja/artists?country=TR

シリア出身作家:

https://www.tricera.net/ja/artist/painters/8105707

https://www.tricera.net/ja/artist/photographers/8104186



注意)現在のトルコ・シリアの状況から作品の喪失・配送に時間がかかる可能性があることをご了承ください。

*通常の返金・返品対象外となりますが、作品ご購入後の状況によっては返金対象となりますので、詳しくはお問い合わせください。



◆ トライセラアートとは?(https://www.tricera.net/ja/)



トライセラアートは世界126カ国以上の現代アーティストによる絵画・写真・彫刻を取り扱うオンラインギャラリーです。現在販売中の現代アート作品は約77,000点を記録するグローバルなアートマーケットプレイスです。

国境を超えたアート取引においては、多言語での作品説明や価格交渉、出荷や配送(美術品の専門配送)、国際間決済、返品手配など数々のハードルが存在します。当サービスは、8か国語翻訳機能や多言語でのカスタマーサポート体制に加え、真贋証明書付きで全世界送料無料という明瞭なシステムを提供し、一気通貫でアートの国際間取引をサポートしています。アーティストは出品するだけで活躍のフィールドを広げられ、アートファン(ユーザー)は、これまでローカルなギャラリーでは出会えなかった世界中のアーティストやその作品を購入することができます。





◆ 会社概要

会社名:株式会社TRiCERA

代表取締役:井口 泰(いぐち たい)

本社:〒106-0031 東京都港区西麻布4-2-4 The Wall 3F

設立:2018年11月

URL:https://www.tricera.net/ja/about

事業内容:グローバルアートマーケットプレイスの運営





◆アーティスト専用お問い合わせ先

アーティストサポートチームマネジメント

e-mail : support@tricera.co.jp



