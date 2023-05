[株式会社セザンヌ化粧品]

株式会社セザンヌ化粧品(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:井田 仁幸)は、「セザンヌ チークブラッシュ」の01フォギーローズと02 シナモンブラウン、「セザンヌ 描くアイゾーンコンシーラー」を2023年7月中旬より新発売いたします。









ダブルで溶け込むような色と質感。肌なじみにこだわった血色カラーチークが新登場





「セザンヌ チークブラッシュ」 はなめらかにしっとり溶け込むような質感が魅力のチークです。なめらかなオイルと美容保湿成分を配合。お肌に密着するようなしっとり感で、内側からにじみ出るような血色感をキープします。 また、スキントーンのソフトで自然な色づきなので、マスク生活で長らくチークを使っていなかった方にもお使いいただきやすいアイテムです。アイシャドウとして使用いただくと、目元と頬のメイクに統一感が出て、バランス良く仕上がります。展開カラーは2色ともに“素肌に溶け込む”血色カラーです。



なめらかな描き心地と絶妙発色が魅力!1本でマルチに使えるコンシーラー





「セザンヌ 描くアイゾーンコンシーラー」 は、するするとなめらかな描き心地と絶妙な発色で、涙袋や眉周りなど1本でマルチにお使いいただくことができる、ペンシルタイプのコンシーラーです。人肌でとろけるワックスを配合しており、ひと塗りでぷっくりとした涙袋や、立体的な眉に印象をチェンジ。目元印象を格上げする目元用コンシーラーです。



新商品「セザンヌ チークブラッシュ」 税込 ¥550 / 01 フォギーローズ 02 シナモンブラウン







<商品特長>

●“しっとり溶け込む“ように密着

なめらかなオイルと5種の美容保湿成分を配合。

パウダーなのに粉っぽさを抑え、素肌に溶け込むようなしっとり感を実現しました。密着性が高く、内側からにじみ出る血色感をキープします。



●なじみ発色で“素肌に溶け込む”血色カラー

素肌を生かしてさりげない血色感を添えるなじみ発色で、自然でソフトな色づき。塗り重ねることでしっかりとした発色も自在に表現できます。



●無香料・無鉱物油・アルコールフリー



<カラー紹介>

スキントーンで“素肌に溶け込む” 好印象の血色カラー

























01 フォギーローズ

くすみ感のあるローズピンクカラー。

大人の血色感を演出する万能カラーで、

アイシャドウやリップのカラーを選ばずお使いいただけます。



02 シナモンブラウン

上品なこなれ感を演出するブラウンカラー。ほんのり効かせた赤みがオシャレ

感を引き立て、普段使いにおすすめです。



セザンヌのチークシリーズ





チークのニュアンスチェンジにおすすめ!



1品でチーク&ハイライト効果!



新商品「セザンヌ 描くアイゾーンコンシーラー」 税込 ¥660 / なじみベージュ







<商品特長>

●なめらかな描き心地で均一仕上げを実現

人肌の温度で溶けるメルティングワックスと滑りが良い球状スムースパウダー

を配合。繊細な目元にも軽いタッチで描ける、柔らかくてなめらかな使用感

を実現しました。



●なじみベージュの発色

ハイライト効果のあるほんのりピンクの血色ベージュ。絶妙発色でなじむ立

体感を演出します。目元のくすみも明るく血色感UP。



●1本万能型で目元の印象UP

ひと塗りでぷっくりとした涙袋メイクに、眉を 縁取り立体的な眉メイク に使える

マルチアイテム。1本で目元印象を格上げします。



●無香料・タール系色素不使用・アルコールフリー・界面活性剤不使用・パラベンフリー



HOW TO USE







◆涙袋に

涙袋にラインを引くように描き軽くぼかします。

アイシャドウの前に引けば自然な仕上がりに、アイシャドウの後に引けばよりぷっくり仕上がります。

サッとひと塗りし、重ねる時は同じ向きに使うことがポイント。



◆眉に

眉をふち取るように描き馴染ませます。

眉毛がより際立ち立体感がUP!





合わせ使いで目元の印象を引き立てる!おすすめメイクアイテム





ふたえを強調させる「セザンヌ 描くふたえアイライナー」と一緒に使えば、涙袋とくっきりふたえで印象的なアイメイクが完成します。また、繊細なラインで眉を整える「セザンヌ 超細芯アイブロウ」は洗練された眉印象にチェンジ。合わせ使いでなりたい顔印象に近づけます。





セザンヌについて







ずっと安心、ずっとキレイ。

セザンヌは、毎日使い続けられる品質と価格にこだわり、

安心、安全を一番に考えるトータルメイクブランドです。



セザンヌの生まれたきっかけは、高品質・低価格の化粧品を日本の女性にも提供したいという気持ちでした。1964年に誕生。10年以上販売させていただいているロングセラーアイテムもたくさんございます。



パッケージの無駄を省き、容器を共通化することで毎日使い続けられる価格を実現。品質にも手を抜かず、商品の中身はすべて日本製※1にこだわり、パッチテストを実施※2し、お客様のご意見を参考に改良を続けています。



※1 雑貨を除く ※2 リムーバーを除く。 全ての方に皮膚刺激が発生しないということではありません。





