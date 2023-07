[ゴールドフラッグ株式会社]

“Positive signal-明るい兆し-”をテーマに、挑戦を続ける女性にエールを送るような力強いラインナップ



独自の3ステップ機能でボディメイクする補整下着ブランド『ブラデリスニューヨーク(BRADELIS New York)』を展開するゴールドフラッグ株式会社(本社:大阪府大阪市中央区、代表取締役社長:平久保 晃世)は、2023年秋冬コレクション”Positive signal~明るい兆し~”のカタログおよびコレクション動画(アーティストコラボver)を公開いたしました。







2023年秋冬コレクションでは、“Positive signal~明るい兆し~”をテーマに、ヤマユリやアカンサスなど、優美でありながら力強さを感じさせる植物をモチーフにしたレースデザインや、季節感を押さえつつも鮮やかなカラーのランジェリーが登場。困難な中でも、積極的に挑戦する女性たちに明るい兆しをもたらすようなラインナップです。



▼新作デジタルカタログはこちら

https://my.ebook5.net/by_lookbook/bradelisnewyork_2023aw/



また、今回のコレクション動画では、ブルックリン在住のアーティスト“MOKKUN”とコラボレーションしています。高級ショップが建ち並ぶマディソン・アベニューをはじめ、ニューヨークのシンボルの一つであるイエローキャブが鮮やかな色彩で描かれた風景に、秋冬コレクションの下着を纏い、クールな表情でポージングする女性モデルが溶け込む、遊び心あふれる動画に仕上がっています。







補整ブラの新作コレクション第一弾は、エキゾチックなデザインの “ジャスミン”と透け感のある繊細な“ベル”が登場!







バストをしっかり集めて馴染ませる底面積の広いカップとふわふわカップが特徴のStep1「ジャスミン」ブラ。ブラデリスの補整下着を初めて着用される方にもおすすめです。今回のコレクション第一弾では、華やかなヤマユリと躍動感のある葉が絡み合うエキゾチックなデザイン。生地には、繊細で技巧的な柄を表現できる希少価値の高いリバーレースを使用しています。



♦商品情報

・商品名:ブラデリス ジャスミンステップ1ブラ23A1

・価格:¥11,000 (税込)

・カラー:グレイ・クリームイエロー・オレンジ

・サイズ展開:65-75/B-F ※65B展開無し

・商品ページURL:https://www.bradelis.shop/c/bra/wirebra_all/step1bra/jasminetype/ca123301





バストを中心に寄せ上げ、美しい谷間をメイクするStep2「ベル」は、ダイナミックなスカラップが印象的。繊細で優美なロココ様式を思わせるアーチ状のモチーフが描かれており、インパクトのある大花柄ながらも上品でラグジュアリーなデザインです。透け感のある繊細な質感で、ところどころ光る光沢糸が素肌によく映えます。



♦商品情報

・商品名:ブラデリス ベルステップ2ブラ23A1

・価格:¥11,000 (税込)

・カラー:ライム・ラズベリー・ヌーディピンク

・サイズ展開:65-80/C-G ※Bカップ、80C展開無し

・7/19(水)発売予定





軽やかな着け心地とバストをしっかりと包み込む安定感が魅力の補整ノンワイヤーブラから新作が登場!







補整下着の開発で培った独自機能で、しっかりとバストを包み込むノンワイヤーブランド「BRADELIS Me」からも秋冬コレクションが続々と登場します。

コレクション動画の中では、 “MOKKUN”が描くポップなグラフィックアートが縦横無尽に流れゆく中、新作ノンワイヤーブラを纏った女性モデルが、アップテンポな音楽にのって軽やかにポーズをとる様子が映し出されます。



▼新作デジタルカタログはこちら

https://my.ebook5.net/by_lookbook/bradelisme2023_collection/





「ブラデリス Plushブラ」は、身体の動きによく馴染む伸縮性の良いパワーネットを、2重のカシュクールにした補整ノンワイヤーブラです。アウターに響きにくく、フロント土台に使用した立体感のあるバラ柄のレースがエレガントなデザインです。



♦商品情報

・商品名:ブラデリス Plushブラ23A1

・価格:¥5,940 (税込)

・カラー:ネイビー・ブルーグレー・アプリコット

・サイズ展開:S・M・L・LL

・7/19(水)発売予定





「ブラデリス Perfumyブラ」は、3本ラインの入ったキャッチャーカップで丸みのある美しいバストラインを実現します。今回のコレクションでは、フロント土台にリーフ柄のストレッチラッセルレースを使用しており、肌触りの良さを感じていただけます。



♦商品情報

・商品名:ブラデリス Perfumyブラ23A1

・価格:¥5,720 (税込)

・カラー:ブラック・ピンクベージュ

・サイズ展開:S・M・L・LL

・8/2(水)発売予定





雑誌への掲載実績も多く、大人気のPerfumyブラから待望のキャミソールタイプを新発売いたします。ブラと同じく、着用時に立体的なバストメイクをかなえるキャッチャーカップを使用しています。背中部分のデザインは、スタイリッシュな印象のストレートタイプ。ノンワイヤーでありながら、しっかりとしたホールド感で、お洋服のインナーとして1枚で着用いただけます。レースなしのシンプルなデザインでアウターに響きにくいため、デイリー使いにおすすめです。



♦商品情報

・商品名:ブラデリス Perfumyブラキャミ23A1

・価格:¥6,600 (税込)

・カラー:ブラック・ピンクベージュ

・サイズ展開:S・M・L・LL

・8/2(水)発売予定



アーティストプロフィール









MOKKUN

ブルックリン在住のグラフィックアーティスト。

大阪の高校を卒業後、アートを学ぶためニューヨークへ移住。

現在は、NFTアートやアニメーション制作のほか、モーショングラフィックスを用いてアーティストのミュージックビデオやコンサート、フェスティバルのバックスクリーン映像を手掛けるなど活躍の場を広げている。

https://motokihirakubo.myportfolio.com/work







BRADELIS New York(ブラデリスニューヨーク)とは





1994年にニューヨークで生まれ、日本女性の体型や好みに合わせて改良された補整下着ブランド。

独自の3ステップシステムでボディメイクする“おしゃれ”と“補整”を叶える新感覚ランジェリーです。



◆公式WEBサイト

・ブラデリスニューヨーク 公式サイト

https://www.bradelisny.com/jp/

・ブラデリスニューヨーク 公式オンラインストア

https://www.bradelis.shop/



◆SNSアカウント

・ Instagram

BRADELIS New York

https://www.instagram.com/bradelisnewyork_official/

BRADELIS Beautytips

https://www.instagram.com/bradelis_beautytips/

・Twitter

https://twitter.com/Bradelis

・TikTok

https://www.tiktok.com/@bradelis_beautytips

・LINE

https://liff.line.me/1655781424-O6lnbymm/27e4ddc2b7b94c6191eadaec4b97478b



◆お問い合わせ

ゴールドフラッグ カスタマーサポート

フリーダイヤル:0120-02-5629

受付時間/月~土 10:00 - 18:00 (日・祝休み)

※土曜が祝日の場合、定休日







企業プレスリリース詳細へ (2023/07/06-13:46)