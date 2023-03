[Sparty]

株式会社Sparty(スパーティー/本社:東京都渋谷区、代表取締役:深山 陽介)は、シリーズ累計販売本数300万本※1を超えたパーソナライズヘアケアブランド「MEDULLA(メデュラ)」から、サブブランドとして「88 by MEDULLA(ハチハチ バイ メデュラ)」を発売開始します。第一弾商品として「ホイップクリームリペアブースター」を2023年3月4日(土)より公式オンラインストア( https://medulla.co.jp/88bymedulla )、全国のLOFT(一部店舗を除く)にて先行販売いたします。







「88 by MEDULLA(ハチハチ バイ メデュラ)」公式サイト:https://medulla.co.jp/88bymedulla

「MEDULLA(メデュラ)公式サイト:https://medulla.co.jp/





特徴







「髪の間食」をコンセプトに、シャンプーとトリートメントの合間に使うことで、直接髪に美容成分を補給することができる新感覚のトリートメントです。シャンプー後の清潔な髪に使用することで、後からつかうトリートメントの補修効果を高める働きをします。食物由来のご褒美成分が、カラーやパーマによる蓄積したダメージを髪内部から補修し、まるでシャンプーとトリートメントの「間」に、髪が「食」べるホイップクリームのようなご褒美ケアを体感できます。



□特徴1:ホイップクリームみたいな濃密泡が髪を瞬間補修

40µの微粒子泡がたった10秒で※2なじみ、髪内部に美容成分が浸透します。ケラチン※3やCMC類似成分※4が、カラーやパーマなどの積み重なるダメージを髪内部から補修します。





□特徴2:染めたてカラーをキープできる弱酸性処方

髪全体にカラーケア成分※5をしっかりなじませることで、髪内部のたんぱく質の流出を防ぎ、髪1本1本のキューティクルを補修してくれます。また、髪と地肌のことを考えた弱酸性の処方です。

〈フリー項目〉

パラベン、鉱物油、紫外線吸収剤、石油系界面活性剤フリー



□特徴3:ドライ時間を大幅カット!速乾・美髪を叶えて「うるツヤ美髪へ」

髪の表面をコーティングすることで髪1本1本を絡まりにくく、圧倒的な時短ケアが叶います。



□特徴4:心地よい爽やかなアロマティックフレグランス

シャンプーとトリートメントの香りを邪魔しないハーバルフラワーの香りです。



※1自社調べ(2022年3月)

※2 泡が消えるまでの時間

※3 ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン(羊毛)(補修成分)

※4 イソステアロイル加水分解コラーゲン(補修成分)

※5 リンゴ酸ジイソステアリル(補修成分)



□How To動画はこちら









商品概要

<なりたい髪×悩みに合わせて選べる3タイプ>







品名 : 88byMEDULLAホイップクリームリペアブースター(PINK、YELLOW、GREEN)

販売価格:ホイップクリームリペアブースター(120g)

通常価格:3,960円(税込)

<定期コースの場合>

初回は2,178円(税込・送料別)でお届け。

2回目以降は、3,176円(税込・送料無料)でお届けいたします。

※単品および定期コースの初回のみ別途送料650円(沖縄・北海道・離島は800円)。

※定期コースの初回価格につきましては、キャンペーンにより変動する場合がございます。

発売開始日:2023年3月4日

公式サイト: https://medulla.co.jp/88byMEDULLA





88 by MEDULLA ブランドコンセプト











発売の背景



昨今のハイトーンカラーの流行など、ヘアケア市場は変化してきています。同時に、サウナ等の流行から、人々がバスタイムに求めるものも変化しているように見受けられます。本商品はそのような多様化するニーズに合わせ、忙しく過ごす現代人に髪と心の両方を満たす「ご褒美体験」を提供する目的で開発されました。

カラーやパーマなど様々な理由でいつものケアでは物足りないと感じる方に向けて、普段のヘアケアと組み合わせて使う新発想のスペシャルケアを提供するとともに、手に出すだけでも楽しい商品体験にもこだわり、毎日のお風呂体験を少しでも楽しく心も満たされるものになることを目指しています。



会社概要



会社名:株式会社Sparty

所在地:〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-19 恵比寿ビジネスタワー4F

代表者:代表取締役 深山 陽介

URL: https://www.sparty.jp/



