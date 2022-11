[アスタリスト]

~複数のクラウド環境からCSVファイルを自動連携~



SaaSの連携によって業務の自動化を実現するエンタープライズiPaaS「ActRecipe」を提供するアスタリスト株式会社(本社:東京都港区、代表取締役CEO:池上大介、以下「アスタリスト」)は、Braze株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:菊地真之、以下「Braze」)が提供する統合型カスタマーエンゲージメントプラットフォーム「Braze」とクラウドストレージやSFTPサーバーを「ActRecipe」によって連携し、Brazeへのデータインポートの自動化を開始したことを発表いたします。











概要



「ActRecipe」は、主に大企業に対してバックオフィスを中心とした業務の自動化をご支援してまいりまして、SaaS間をAPIによってシンプルに連携するものから、複数のシステム間でデータ抽出や変換を伴う複雑な連携まで幅広い実績がございます。企業のDXの推進と共にDX人材の不足も懸念される中、「ActRecipe」はIT担当者だけでなく事業部門の方でも複雑なデータ連携をカンタンに実現していただけるよう、あらかじめ業務フローをパッケージ化した「レシピ」をご提供しております。またサポートにおいては「ActRecipe」のご利用方法だけでなくSaaSの特性や制約等についても対応をしている点をご評価いただいており、データ連携をツールではなくサービスとしてご提供していることがお客様への価値提供に繋がっているものと感じております。

今般、「Braze」を活用されるマーケティング部門をはじめとした各ご担当者様にも、これまでに「ActRecipe」のご提供を通じて得られた知見等をお届けできるものと感じ、まずはCSVファイルのシンプルな連携からご支援をさせていただくことといたしました。





Freeプラン(β)にてBraze連携レシピを提供



本発表に合わせまして、「クラウドストレージやSFTPサーバー上のCSVファイルをBrazeへAPI連携するレシピ」を「ActRecipe」のFreeプラン(β)にてリリースしております。







ご提供しているレシピは以下の通りです。

・Box - Braze連携

・Google ドライブ - Braze連携

・SFTPサーバー - Braze連携

いずれのレシピも各サービスをご利用中の方であれば無料で即日ご活用いただけます。詳しくは下記サイトをご覧ください。

https://lp.actrecipe.com/free



■統合型カスタマーエンゲージメントプラットフォーム「Braze」について

Brazeは、消費者とブランドとの間のインタラクションを強化する、統合型カスタマーエンゲージメント・プラットフォームのリーディングカンパニーです。Brazeを利用することで、グローバルブランドは顧客データをリアルタイムで取り込み、処理し、文脈に応じたクロスチャネルマーケティングキャンペーンを編成・最適化し、顧客エンゲージメント戦略を継続的に進化させることができます。Brazeは、Great Place to Work誌の「Fortune’s 2022 Best Workplaces in New York」「Fortune’s 2022 Best Workplace for Millennials」「2021 UK Best Workplaces for Women」に認定されています。ニューヨークに本社を置き、オースティン、ベルリン、シカゴ、ロンドン、パリ、サンフランシスコ、シンガポール、東京、トロントにオフィスを構えています。

URL: https://www.braze.co.jp/



■SaaS連携サービス「ActRecipe(アクトレシピ)」について

「ActRecipe」は、SaaSやFinTechのデータ連携によって業務を自動化するプラットフォームサービスをiPaaS(integration Platform-as-a-Service)として2019年8月にサービスをローンチし、これまでに大手企業様を中心にご利用いただいております。バックオフィスで利用されるSaaSを中心に、企業様の業務の自動化や効率化にお役立ていただけるユースケースをパッケージ化した「レシピ」をご提供することにより、専門知識がなくともノーコードでご利用いただけるサービスです。

ActRecipeのサービスページ: https://www.actrecipe.com/



■アスタリストについて

アスタリストは "Create time through innovation" (イノベーションによって時間を創る)をミッションとし、これまでにITの活用により企業様の生産性向上や内部統制強化を支援してまいりました。特にSaaSやFinTechサービスのデータ統合や内部統制強化を実現するプラットフォームサービス「ActRecipe」に注力しており、SaaSやFinTechサービスの更なる活用とDXの推進を行っております。

アスタリストのコーポレートサイト: https://www.asterist.com/



