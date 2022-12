[株式会社 Gunosy]

株式会社Gunosy(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:竹谷祐哉、以下 Gunosy)が展開する気分やシーンに合わせて選べるムードペアリングティー「YOU IN」は、12月5日(月)より国内最大(※)のハンドメイドマーケット「minne byGMOペパボ」とコラボレーションすることが決まりました。期間中、「minne byGMOペパボ」にてYOU INのお茶のムード(味)にペアリングする作品のお買い物をお楽しみいただくことができます。また、今回のコラボレーションを記念して、YOU INの9つのムードを体験できる9-Mood TRIALをお手軽に購入できる限定クーポンをプレゼントいたします。

「YOU IN」の5つのムードと「minne byGMOペパボ」の作品がペアリング!



「YOU IN」・「minne byGMOペパボ」 特集サイト https://minne.com/features/188

「YOU IN」は、“ムード(今その瞬間の気分や状態)” に “ペアリング(向き合い、寄り添い、そして肯定する)”というウェルネス*に基づく新しい体験を提供するD2Cブランドです。「YOU IN」が提案するムードは、“ゆっくり一息つきたい時”や“ゆったり過ごしたい夜”など、その時の気分に合わせて、お茶の味を選ぶことができる、ムードペアリングティーという新しい体験を提案します。

今回、YOU INのムードペアリングをより日常の中で感じていただくために、国内最大のハンドメイドマーケット「minne byGMOペパボ」の作家が作る、世界に一つだけの作品とのペアリングが決定いたしました。「minne byGMOペパボ」では、食べ物の中に「お茶・ジュース」というカテゴリーがあり、ギフト需要がとても高く、味はもちろん、猫の形のティーバッグやドライフルーツが入っているものなど、見た目も楽しいアイテムを扱っています。

コラボレーションでは、YOU INが提案する5つのムード(IPPUKU / SLOW NIGHT / LOVE YOUR BODY / WORK WORK / SKIP DESSERT)と一緒に楽しんでいただけるように、パッケージの色や雰囲気とのペアリングも考えながら「minne byGMOペパボ」の作家が作った作品を選びました。コラボ作品の詳細は特集サイト(https://minne.com/features/188)よりご覧ください。

【作品概要】

IPPUKU × ひと息つきたい癒しアイテム&スイーツ





森林浴をしているような安らぎを与える煎茶ベースのアールグレイティー。 癒しを与えてくれる作品や相性抜群のスイーツと一緒にお楽しみください。



SLOW NIGHT × 就寝前のゆったり時間





ゆったり過ごしたいとき、カモミールのふわっとした優しい香りとうっとりするハンドメイド作品の灯りが癒しをお届けします。寝る前の時間をともにしたい作品が揃っています



LOVE YOUR BODY × 自分へのご褒美アイテム





ローズヒップとルイボスティーを軽やかにブレンド。ピアスやリング、バッグなど、自分を愛したいとき、自分へのご褒美にぴったりな作品をペアリングしました。少し贅沢な価格帯の作品が揃っています。



WORK WORK × お気に入りのお仕事アイテム





スペアミントとローズマリーの爽快感が口の中に広がるWORK WORK。仕事時間をちょっといい時間に変えてくれる作品を選びました。デスク環境をお気に入りのもので彩って楽しく働けるような作品が集まっています。



SKIP DESSERT ×わくわく気分が上がるアクセサリー&クッキー





まるでスイーツを食べているような感覚になるカカオとバニラのフレーバー。 見るだけでワクワクする、気持ちが高まる作品を集めました。可愛らしいデザインのアクセサリーや美味しいクッキーで気分を上げてください。





「minne byGMOペパボ」で紹介したムード全種が試せる!

9-Mood TRIALがお得に楽しめる限定クーポンをプレゼント!



今回、「minne byGMOペパボ」作品とのペアリングを記念して、特集ページを見た人に9-Mood TRIALの限定クーポンをプレゼントいたします。通常2,990円(税込)の9-Mood TRIALが限定クーポンを利用すると、1,990円(税込)で購入することができます。この機会に、「minne byGMOペパボ」作品とともに9つのムードを試せる9-Mood TRIALをお楽しみください。



期間:2022/12/5~2022/12/31

特集サイト:https://minne.com/features/188

※ページ内にクーポンコードが記載されております。



「YOU IN」 について



「YOU IN」は、気分やシーンに合わせて“ムードペアリング体験”を提供するブランドです。開発にあたり、裏千家茶道家 岩本宗涼氏を監修に迎え、お客様に飲んでいただくシーンや気分を想像しながらムードに最大限寄り添えるブレンドを追究しました。原料は日本産を中心に世界中から厳選し、天然原料をベースにしたフレーバリングで自然な香りを実現。お客様に飲んでいただくシーンや気分を想像しながら、実現した「お茶」です。お湯を注いだその瞬間から最後の一滴まで、心ゆくまでお楽しみ下さい。



監修:岩本宗涼 / 株式会社TeaRoom代表取締役



茶道家。幼少期より裏千家で茶道経験を積み、21歳で株式会社TeaRoomを創業し、代表取締役を務める。静岡県本山地域に日本茶工場を承継し、農地所有適格法人の株式会社THE CRAFT FARMを設立。循環経済を意識した生産や日本茶の製法をもとにした嗜好品の開発及び販売、茶の湯関連の事業プロデュースなど、お茶の需要創造を展開。 裏千家より茶名を拝命し、岩本宗涼として "茶の湯の思想 × 日本茶産業"に対する独自の視点で活動中。



■ 株式会社TeaRoom

2018年の創業より静岡大河内地域に日本茶工場を承継。サステナブルな生産体制や茶業界の構造的課題に対して向き合うべく、2020年には農地所有適格法人の株式会社THE CRAFT FARMを設立。サプライチェーンの上流から販売までを一貫して担うことで、循環経済を意識した生産・日本茶の製法をもとにした嗜好品の開発及び販売・茶の湯関連の事業プロデュースなど、東京を中心に新しいお茶の需要創造を展開している。

https://tearoom.co.jp/



◇LINE公式について

YOU INのLINE公式アカウントでは、お友達限定のクーポンや、ムードペアリングを更にお楽しみいただけるコツなどのコンテンツをお届けしています。お友達限定クーポンとして、初回限定10%OFFクーポンを配布中です。

LINE公式アカウント:https://lin.ee/lnnLfFf

◇「YOU IN」公式サイト:https://youin.jp/

◇公式Instagram:@youin.jp https://www.instagram.com/youin.jp/

◇公式Twitter:https://twitter.com/youin_jp?s=20

◇公式note:https://note.com/youin

◇giftee:https://giftee.com/brands/971

◇Anny:https://anny.gift/stores/481/



■「minne byGMOペパボ」について

「minne byGMOペパボ」は、ライフスタイルに合わせたこだわりの作品を購入・販売できる国内最大のハンドメイドマーケットです。85万件を超える作家・ブランドによる登録作品数は1582万点以上を突破しています(※)。ファッション・バッグ・アクセサリーなどハンドメイド作品から、木工や工芸品など地域性を活かしたクラフト、家具・インテリア・ベビー用品、フードなどギフトにもぴったりなアイテム、時代を超えて愛されるアンティーク・ヴィンテージまで、暮らしを豊かにする一品に出会えます。

(※)2022年10月末時点



■Gunosy 会社概要

Gunosyは「情報を世界中の人に最適に届ける」を企業理念に掲げ、情報キュレーションアプリ「グノシー」の提供をしています。また、KDDI株式会社とニュース配信アプリ「ニュースパス」を共同提供し、ポータルアプリ「auサービスToday」の開発・運営を担当しております。これらのメディア事業のほか、「GunosyAds」等のアドテク事業も行っています。この他、お茶の D2C ブランドとなるムードペアリングティー「YOU IN」の開発・販売をしています。



会社名:株式会社Gunosy

所在地:東京都渋谷区渋谷2-24-12

企業理念:「情報を世界中の人に最適に届ける」

事業内容:情報キュレーションサービスその他メディア開発及び運営

提供サービス:グノシー、ニュースパス、auサービスToday、YOU IN



