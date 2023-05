[株式会社東急文化村]

この夏、人気ピアノ・デュオが初共演!2023年7月2日(日)15:00開演/Bunkamuraオーチャードホール



“ピアノ達の会話が聴こえるようなステージ”がコンセプトの「Pianos’ Conversation」シリーズ第3弾、今回は大人気デュオ2組が初コラボ!







「ピアノ革命」と呼ばれた1台4手連弾の迫力あるスタイルを得意とする“レ・フレール”と、ピアノ2台分の176(仏語でアン・セット・シス)の鍵盤を駆使し、2台ピアノの新たな可能性を探る新進気鋭の“アン・セット・シス”、大人気ピアノ・デュオ2組がオーチャードホールで初共演します。

『スター・ウォーズ』や『パイレーツ・オブ・カリビアン』といった超有名映画音楽を始めクラシックの名曲からオリジナル曲まで、それぞれのデュオ、オリジナルの編曲で圧巻のピアノ・ワールドをお届けします。舞台上に最大でピアノは3台、8本の手が繰り出す音楽に、ピアノだけでこんなことまでできちゃうの?!と思うこと間違いなしです!どうぞお見逃しなく。



〈公演概要〉

公演名:Pianos’ Conversation 2023 “ハウ・メニー・ハンズ?!”

会場:Bunkamuraオーチャードホール

公演日程:2023年7月2日(日)15:00開演

出演:レ・フレール(Les Freres) 斎藤守也&斎藤圭土

アン・セット・シス(un sept six) 山中惇史&高橋優介

曲目:Boogie Back to YOKOSUKA(斎藤圭土)

組曲『くるみ割り人形』より(P.チャイコフスキー)

映画『スター・ウォーズ』より メイン・タイトル(J.ウィリアムズ)

映画『パイレーツ・オブ・カリビアン』より「彼こそが海賊」(K.バデルト/G.ザネリ/H.ジマー)ほか

公演HP: https://www.bunkamura.co.jp/orchard/lineup/23_Piano/



チケット料金:S¥7,500 A¥5,700 B¥4,000(税込)

〈当日学生券〉公演当日に残券がある場合のみ開演1時間前から当日券売り場にて各席種半額にて販売。要学生証提示。

チケット一般販売:2023年5月13日(土)10:00~

オンラインチケットMY Bunkamura、Bunkamuraチケットセンター ほか にて販売

主催:Bunkamura / TOKYO FM

協賛:株式会社西原衛生工業所



チケットに関するお問合せ:Bunkamuraチケットセンター 03-3477-9999(10:00~17:00)

公演に関するお問合せ:Bunkamura 03-3477-3244(10:00~18:00)

【ご注意】

※公演中止、または、主催者がやむを得ないと判断する場合以外のチケットの払い戻しはいたしません。

※未就学児童のご入場はご遠慮いただいております。

※やむを得ない事情により、曲目・曲順などが変更される場合がございます。



■プロフィール

レ・フレール(Les Freres)

2002年に斎藤守也(さいとうもりや・兄)と斎藤圭土(さいとうけいと・弟)が、故郷・横須賀で結成。コンポーザー・ピアニストとして、交響曲や器楽セッションを想起させる独創的なオリジナル楽曲と、その斬新かつ繊細な1台4手連弾のプレイスタイル、そしてライブパフォーマンスで「ピアノ革命」と話題に。これまでに6枚のオリジナルアルバムを発表、2019年にディズニー公式アルバム『Disney on Quatre-Mains』をリリース。2021年9月には津軽三味線の第一人者・吉田兄弟とのコラボレーションアルバム『吉田兄弟×Les Freres』を、結成20周年を迎えた2022年は8月に6枚目となるオリジナルアルバム『Timeless』をユニバーサル ミュージックよりリリースした。



アン・セット・シス(un sept six)

作曲家・ピアニストの山中惇史(やまなかあつし)と高橋優介(たかはしゆうすけ)によるピアノ・デュオ。演奏・創作(作編曲)の双方で活動を展開する2人により2019年に結成、独自の作編曲作品を軸にプログラミングするユニークな活動により注目を集める気鋭のユニットである。アン・セット・シスとは‟176”のフランス語読み、88鍵×2=176に由来する。2台のピアノの176鍵盤を縦横無尽に駆使し、新たな世界を探る。2020年3月に東京・紀尾井ホールにて「レスピーギ/ローマ三部作」ピアノ2台版を世界初編曲し演奏、そして同時にカワイ出版より楽譜を出版、新たなる2台ピアノのレパートリーの誕生に話題を集め、絶賛された。2021年秋にはエイベックス・クラシックスよりジョン・ウィリアムズのアルバムをリリース。



