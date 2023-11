[株式会社ケップル]

経営体制の強化により、スタートアップエコシステムの発展に向けたさらなる事業拡大を推進



スタートアップと投資家のためのインフラ創出に取り組む株式会社ケップルグループ(代表取締役CEO:神先孝裕、以下「ケップルグループ」)は、経営体制の強化を図るため、2023年11月より執行役員CIO(Chief Investment Officer:最高投資責任者)として堂前泰志、執行役員CFO(Chief Financial Officer)として疋田史生が、新たに就任したことをお知らせいたします。







ケップルは、「Create New Industries(世界に新たな産業を)」をミッションに掲げ、スタートアップエコシステムの発展に貢献するためのさまざまな事業を展開してまいりました。今後のさらなる事業拡大を見据え、経営体制を強化いたしました。



これまで事業拡大に貢献してきたメンバーを執行役員として社内から専任し、この新たな経営体制のもと、今後もケップルグループ一丸となって、スタートアップエコシステムのさらなる発展に向けて、事業を推進してまいります。



■新任執行役員のプロフィール及びコメント

執行役員CIO 堂前 泰志(どうぜん やすし)











この度、ケップルの投資部門を管掌するCIOに就任いたしました。旗艦ファンドであるKepple Liquidityファンド等の投資活動を通じてリターンの極大化を目指すとともに、投資先企業の成長と発展に貢献できるよう、チームのメンバーと協力して、最大限の努力をしてまいります。ひいては、これらの活動を通じてケップルグループとスタートアップエコシステムの発展拡大に寄与できるよう邁進いたします。



執行役員CFO 疋田 史生(ひきだ ふみお)











ケップルに入社して3年間、ファンドのバックオフィス支援を通じて、VC及びPEファンドの皆様が投資に集中できる環境づくりに努めてまいりました。「Create New Industries(世界に新たな産業を)」をミッションに掲げるケップルに経営メンバーとして携われることは意義のある機会であり、非常に身が引き締まる思いです。

今後、執行役員CFOとしてケップルの継続的な事業成長を支え、スタートアップエコシステムの発展に貢献していけるよう、これまでの経験を最大限活かし、より一層業務に邁進してまいります。



■代表取締役CEO 神先 孝裕 コメント



疋田、堂前ともに入社して数年経ちますが、ケップルの目指すビジョンを体現し社内外から多くの信頼を集め、ビジネスの拡大ひいてはスタートアップエコシステムの発展に大きく貢献してくれていると感じています。これからより一層の活躍を期待して、今回堂前をCIO(投資担当役員)、疋田をCFOとして選任しました。



日頃より深くお付き合いのあるスタートアップ業界関係者の皆様からの期待に一層お応えできるよう経営体制を強化し、ケップルグループ全員で精進してまいりますので、引き続きご指導・ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。



■経営体制

代表取締役 CEO 神先 孝裕

取締役 CTO 山下 毅

執行役員 COO 江口 淳

執行役員 CIO 堂前 泰志

執行役員 CFO 疋田 史生

執行役員 CHRO 大関 利幸



■ケップルグループについて

ケップルグループは、「Create New Industries(世界に新たな産業を)」をミッションに掲げ、スタートアップエコシステムの発展に貢献するための様々な事業を展開しています。代表的なものとして、スタートアップエコシステムを可視化するスタートアップメディア「KEPPLE」や、イノベーションを促進するためのスタートアップデータベース「KEPPLE DB」、VC・事業会社向けの未上場株式管理ツール「KEPPLE CRM」等を運営。また、ファンド決算業務の受託やCVC立ち上げ支援、スタートアップ企業の株価算定など幅広いサービスを提供しています。今後はさらに、世界中のスタートアップ・投資家へと支援を広げてまいります。

https://corp.kepple.co.jp/



