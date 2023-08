[株式会社GO]

過去に行われた100本以上の講義動画が見放題になるオンラインコース「TCA UNLIMITED」も随時募集。講師には、日本を代表するクリエイター・マーケッター・経営者が電通・ 博報堂・GO等から参画。



The Breakthrough Company GO(東京都港区、代表取締役、三浦崇宏・福本龍馬、以下GO)は、日本のクリエイターの強化、並びにあらゆるビジネスパーソンのクリエイティビティ向上を目的とした教育プログラム「THE CREATIVE ACADEMY 2023 2nd」を、2023年10月から開講します。「THE CREATIVE ACADEMY」は、2020年7月より開始し、7期目となりました。また講義動画が定額(月額10,000円)で見放題なサービス「TCA UNLIMITED」では、今期の講義もオンライン視聴いただけます。

・ホームページ:https://thecreativeacademy.com/

・「超実践コース」募集締切:9/20(水)23:59

※ クリエイティブディレクション講座 / ビジネスプロデュース講座共通









テクノロジーや価値観の変化が顕著な現代において、非連続的な成長を促し、新たな価値を生み出す「クリエイティブ」の力が、社会で必要とされています。THE CREATIVE ACADEMYは、クリエイティブの力をビジネスに活かせるようになるために開発された教育プログラムです。

本プログラムでは、「クリエイティブディレクション講座」と、「ビジネスプロデュース講座」の計2プログラムを提供。「クリエイティブディレクション講座」では、本質的な価値を定義し、事業や商品・サービスを社会にインストールしていくための発想力を習得できます。また、「ビジネスプロデュース講座」では、まだ世の中にないアイデアをカタチにし、ビジネスとして成長・定着させていく実装力を習得できます。(各コース全12講義)。講師陣には、業界の垣根を超えて、豊富な実績を持つ、今の日本で最高峰のクリエイター・ビジネスプロデューサー・経営者(※)が参画し、GOオフィスにて完全ライブの白熱した講義を行います。

また、TCAの講義動画を定額(月額10,000円)で視聴できるコース「TCA UNLIMITED」も用意。「TCA UNLIMITED」は通年で申し込みが可能で、好きな時に好きなだけ学ぶことができるようになりました。

GOは「THE CREATIVE ACADEMY 2023 2nd」の企画・運営を通して、日本のビジネスパーソンのクリエイティビティを高め、経済を活性化していくことにコミットしてまいります。



※講師所属一覧:電通、博報堂、GO、ヘラルボニー、CHOCOLATE、Droga5 Tokyo、COTEN、NewsPicks Studios、テレビ東京、TOKU、水鈴社、サン・アド、博報堂ケトル、(つづく)、渋谷女子インターナショナルスクール、LUUP、I-ne、アンカー・ジャパン、YOUTRUST、Smappa!Group、BABEL LABELなど



こんな方におすすめ:





⚫︎「クリエイティブディレクション講座」:

アイデアを作ることでビジネスを創出・成長させたい人(広告・IT業界のクリエイター、新規事業開発者、マーケッター、経営者等)



⚫︎「ビジネスプロデュース講座」:

世の中にないアイデアをカタチにし、ビジネスを成長・定着させたい人(経営者、事業責任者、プロデューサー等)



「THE CREATIVE ACADEMY 2023 2nd」6つのポイント





1.「クリエイティブディレクション講座」と「ビジネスプロデュース講座」の計2プログラムを用意

「THE CREATIVE ACADEMY 2023 2nd」では、「クリエイティブディレクション講座」と、「ビジネスプロデュース講座」の計2プログラムを用意。

「クリエイティブディレクション講座」では、次世代のクリエイティブディレクターに必要な、本質的な価値を定義付けし、事業や商品・サービスを社会にインストールしていくための発想力を、全12回の講義を通して学んでいただきます。また「ビジネスプロデュース講座」では、これからのビジネスプロデューサーに求められる実装力を習得いただけるよう、こちらも全12回の講義を設計しました。両プログラムともに、実際のビジネスプロセスに沿った講義設計となっており、実践的な内容となっております。



2.GO所属のクリエイター×受講生同士のコミュニティづくり

「THE CREATIVE ACADEMY」は開講以降、最高の成長体験を提供できるよう、コミュニティづくりにも取り組んできました。本プログラムにおいても、同じ志を持つ受講生同士の繋がりや、学び合いの機会を提供します。(受講生の中から、コミュニティでの交流や学びを経て、GOに入社した方が複数名いらっしゃいます)



3.アウトプットする中で鍛える「超実践」コース

「超実践」コースはGOオフィスにて講義を受けるコースです。個人課題に取り組んだ上で講義に臨み、講師から講評を受けるため、圧倒的な熱量の中で実力を伸ばすことができます。

さらに、「クリエイティブディレクション講座」「ビジネスプロデュース講座」ともに、グループで取り組む長期課題も設け、実務で求められる「チームで課題解決を図る」プロセスを、実践できる機会を用意しました。



4.好きな時に好きなだけ学べる「TCA UNLIMITED」コース

「TCA UNLIMITED」コースはTHE CREATIVE ACADEMYの講義動画が定額(月額10,000円)で見放題のコースです。過去の講義のみならず、今期の講義もオンラインでオンデマンド視聴いただけます。課題に取り組む時間の確保が難しい方や、過去動画を見ながら自分のペースで学びたい方におすすめです。



5.キャリアを前進させる力

「THE CREATIVE ACADEMY」で得る学びや、コミュニティでの繋がりが、卒業後のキャリアを力強く後押しします。本プログラムで学びを経た受講生の中には、社内でクリエイティブ職への異動を叶えた方、電通・博報堂・CHOCOLATE・GOなど広告・企画会社に転職・就職された方が多数います。また、卒業後にACCヤングコンペや海外の広告賞で受賞するなど、さまざまな形でキャリアを前進させています。



6.どなたでも無料で参加可能な「一般向け特別講座」を開催

「THE CREATIVE ACADEMY 2023 2nd」では、どなたでも無料で参加可能なオンラインの「一般向け特別講義」を、募集期間中に3回開催。今回の「一般向け特別講義」では、広告業界の第一線で走り続けているクリエイターや、新しい時代のクリエイター像を体現している方、さらには自身でビジネスをプロデュースしている経営者の方にもご登壇いただき、本講座を受講することで得られる考え方や、手法などを説明します。オンラインで開催しますので、ぜひお気軽にご参加ください。



コース設計





「THE CREATIVE ACADEMY 2023 2nd」では、「クリエイティブディレクション講座」、「ビジネスプロデュース講座」の2つのプログラムを提供。

また、対面での講義受講に加え、課題を提出し講師から講評を受けられる「超実践コース」と、講義動画を定額でオンデマンド視聴いただける「TCA UNLIMITED」の2つの受講形態を用意しました。



1.超実践コース(クリエイティブディレクション講座・ビジネスプロデュース講座どちらかを選択し受講)

課題への取り組みが求められるため、より本気でプロフェッショナルを目指す方向けのコースです。学生の方でも、社会人の方でも、年齢・職業関係なくどなたでもご参加いただけますが、グループワークなどもあり、学生や20-30代の方を中心にコミュニティ活動が盛んです。若手の方こそ、ぜひチャレンジの場としてご活用下さい。



2.TCA UNLIMITED(クリエイティブディレクション講座・ビジネスプロデュース講座共通)

THE CREATIVE ACADEMYの講義動画を定額でオンデマンド視聴いただけるコースです。

本コースに加入いただくと、「クリエイティブディレクション講座」、「ビジネスプロデュース講座」を含む「THE CREATIVE ACADEMY 2023 2nd」の講義をすべてオンラインで受講いただけます。

また、過去の講義(約100回)を視聴いただける点も、大きな特徴です。



会場





1.超実践コース

The Breakthrough Company GO オフィス

〒106-0032 東京都港区六本木3-17-10 ROPPONGI DUPLEX TOWER 2F

https://goinc.co.jp/



2. TCA UMLIMITED

オンラインでの受講となります。



スケジュール





■選考スケジュール(超実践コース)

8/24(木)11:00 募集開始

9/20(水)23:59 募集締切

9/21(木) 選考結果発表



■一般向け特別講義スケジュール

第1回|8/30(水)19:00-20:00 〈事業成長のためのマーケティングとクリエイティブ〉

MC:三浦 崇宏(The Breakthrough Company GO)

加藤 倫子(電通)

中川 悠(博報堂)

第2回|9/13(水)19:00-20:00 〈変化する時代のクリエイティブ〉

MC:三浦 崇宏(The Breakthrough Company GO)

嶋野 裕介(電通 zero)

松田 崇弥(ヘラルボニー)

第3回|9/20(水)19:00-20:00 <令和の若手クリエイターの野心と挑戦>

MC:有田 絢音(The Breakthrough Company GO)

岩田 泰河(電通)

杉山 芽衣(博報堂)

中川 諒(Droga5 Tokyo)

市川 晴華(CHOCOLATE)

小林 大地(The Breakthrough Company GO)



■講義スケジュール(仮)

▼クリエイティブディレクション講座



▼ビジネスプロデュース講座



「クリエイティブディレクション講座」講師一覧













「ビジネスプロデュース講座」講師一覧















一般向け特別講義概要













企業プレスリリース詳細へ (2023/08/24-15:16)