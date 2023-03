[株式会社メディカルネット]

歯科医療領域でプラットフォームビジネスを展開する株式会社メディカルネット(代表取締役会長CEO:平川 大 以下、「当社」)は、歯科医療従事者のための総合情報サイト『Dentwave.com』が運営する歯科衛生士のためのコミュニティサイト『歯科衛生士のcoe』にて、2023年3月8日~2023年4月10日に、歯科衛生士向けオンラインイベント『第3回 歯科衛生士フェスタ in coe』を開催いたします。







『第3回 歯科衛生士フェスタ in coe』について

近年、口腔の疾患がさまざまな全身疾患と関連していることが明らかになっており、2022年6月に政府が発表した「経済財政運営と改革の基本方針2022」では「国民皆歯科健診の具体的な検討」という一文が盛り込まれました。口腔健康管理において必要不可欠な「歯科衛生士」の存在は、より一層欠かせないものになっている一方で、現場では歯科衛生士の人材不足が大きな課題となっております。

そのような中、『歯科衛生士のcoe』では歯科衛生士が生き生きと働くことができる環境づくりに貢献すべく、歯科衛生士向けのオンラインイベントを定期開催しております。第1回は約8,300名、第2回は約28,300名と順調に来場者数が伸びている現状を踏まえ、より一層多くの歯科衛生士の皆様に継続的に情報発信を行うべく、『第3回 歯科衛生士フェスタin coe』の開催を決定いたしました。









『第3回 歯科衛生士フェスタin coe』は「毎日15分で今日までの悩みが明日の楽しみ、自信になる。」をキャッチコピーとして、第1回、第2回と同様に明日から即実践可能な知識・ノウハウが詰まった豪華講師陣によるwebセミナーや、最新の製品情報をまとめた企業ブースなど、より豊かな歯科衛生士ライフを送って頂くためのコンテンツを多数配信させていただきます。

『歯科衛生士のcoe』は歯科衛生士のためのコミュニティとして、歯科衛生士の更なるプレゼンス向上や人材不足の解消に寄与し、歯科医療業界の更なる発展に貢献してまいります。



イベント概要

イベント名:第3回 歯科衛生士フェスタ in coe

開催期間:2023年3月8日(水)~4月10日(月)

主催:株式会社メディカルネット(歯科衛生士のcoe)

参加費用:無料

配信コンテンツ :プレミアムwebセミナー、出展企業ブース等



イベントの詳細・参加申込はこちら

https://www.dentwave.com/coe_festa_3rd/



<出展・協賛企業一覧>



<イベント参加特典>



イベントの詳細・参加申込はこちら

https://www.dentwave.com/coe_festa_3rd/



<プレミアムwebセミナー一覧>





【歯科衛生士のcoeについて】https://www.dentwave.com/coe/

Dentwave.comが運営する歯科衛生士のためのコミュニティサイト。2023年2月末現在で11,000名以上の歯科衛生士の会員数を有しており、歯科衛生士によるコラムや臨床に関する知識・ノウハウ、アンケート結果等を配信しています。

歯科衛生士のcoeを通じて、歯科衛生士にとっての知識・学びの共有の場や悩みの相談機会を創出し、一人でも多くの歯科衛生士が自分らしく、楽しく生き生きと働くことができる環境づくりに貢献してまいります。



【Dentwave.comについて】https://www.dentwave.com/

開業歯科医師の3人に1人が登録する当社が運営する歯科医療従事者のための総合情報サイト。2023年2月末現在で46,000名以上の歯科医療従事者の会員数を有しており、業界内の各プレイヤーをつなぐ業界最大級のプラットフォームとして、歯科医療従事者への最新情報の提供や歯科関連企業のマーケティング支援等を通じて、各プレイヤーの個別課題の解決を図っています。

Dentwave.comを通じた各プレイヤーの個別課題解決の先に、歯科業界の更なるプレゼンス向上を見据え、当社のミッションである「インターネットを活用し 健康と生活の質を向上させることにより 笑顔を増やします。」の実現を目指してまいります。



【株式会社メディカルネットについて】

「インターネットを活用し 健康と生活の質を向上させることにより 笑顔を増やします。」をミッションに掲げ、インターネットを活用した医療・生活関連情報サービスを提供。特に歯科医療分野においては、生活者への歯科医療情報サービスの提供、歯科医療従事者への情報サービスの提供、歯科医療機関の経営支援、歯科関連企業のマーケティング支援など歯科医療の総合ビジネス(プラットフォームビジネス)を展開。



<会社概要>

◇本社所在地 :〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 1-34-14 宝ビル 3階

◇代表者 :代表取締役会長 CEO 平川 大

◇URL:https://www.medical-net.com



■報道関係者お問合せ先

株式会社メディカルネット

担当:メディカルプラットフォーム事業部 マーケティング支援グループ 井端

TEL:03-5790-5263

メール:info-dw@medical-net.com



PDFはこちらから

https://prtimes.jp/a/?f=d12372-20230308-761dedb462523ebfdfea92682b2ca409.pdf









企業プレスリリース詳細へ (2023/03/08-19:16)