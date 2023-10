[OpenFashion]

ー受賞作品はアバターアイテムにー



ファッションとAIを始めとした最新テクノロジーをかけ合わせたサービス・プロダクトの開発に取り組む株式会社OpenFashion(本社:東京都港区、代表取締役:上田徹、以下OpenFashion社)は、10月5 日(木)から、「メタバース内のカウントダウンパーティーに着ていくウェア」をテーマアイテムとしたデザインコンテストを開催します。

選ばれたデザインは、AIを活用したファッションブランド「accelerando.Ai (アッチェレランドドットエーアイ)」より、メタバースプラットフォーム「ZEPETO(ゼペット)」にてアバターが実際に着用できるファッションアイテムとしてリリース予定です。







株式会社OpenFashionは、ファッションとAIを始めとした最新テクノロジーをかけ合わせたサービス・プロダクトの開発に取り組んでいます。今年3月にはAIファッションプラットフォーム「OpenFashion」を提供開始し、その中でジェネレーティブAIとファッションに関する情報を、ブログなどを通して積極的に発信してきました。



「accelerando.Ai -Outfit for the Metaverse Countdown Party-」について





今回開催が決定したデザインコンテスト「accelerando.Ai -Outfit for the Metaverse Countdown Party-」のテーマは、“メタバース内で開催されるカウントダウンパーティーに行く”というシーンを想定して、そのパーティー会場に着ていくウェアを募集します。1年を振り返る“カウントダウンパーティー”という場にぴったりなウェアのデザインを、生成AIを活用して自由に描いてみてください。

そして今回のコンテストのテーマアイテムである“ウェア”にあわせて、シューズやバッグなどを全身コーディネートさせた作品画像の応募も大歓迎です!

「パーティー会場で誰よりも目立つドレス」

「シンプルだけど遊びを加えたセットアップ」

など、皆さまが「Midjourney」をはじめとした画像生成AIを使って生み出した作品のご応募をお待ちしております。※応募方法の詳細は下記参照



なお今回のコンテストで選ばれたウェアアイテムは、AIファッションプラットフォーム「OpenFashion」が提供する、人とAIが創る未来のファッションブランド「accelerando.Ai」より、全世界で4億人のユーザーが参加するメタバースプラットフォーム「ゼペット」にて、アバターが着用できるアイテムとして年内に販売予定です。コンテストテーマと同じく、販売されたアイテムを着用してメタバース内のカウントダウンパーティーに行くことも出来ます。

おひとりさまの応募作品数に上限はございませんので、皆さまの参加をお待ちしています!

※本リリース下部に「accelerando.Ai Look Book」も紹介しています。生成AIで生み出した華やかなファッションデザインを多数収録している1冊ですので、アイデアの参考にぜひご覧ください



応募作品例









コンテスト概要





■実施日程

10月5日(木)~ 10月31日(火)



■テーマアイテム

「メタバース内のカウントダウンパーティーに着ていくウェア」

※ウェアにあわせてシューズやバッグなどを全身コーディネートさせた作品画像の応募も大歓迎です!



■審査方法

当コンテスト期間終了後、OpenFashion社内での厳正なる審査の上で決定いたします



■賞金

1位:Amazonギフト券 5000円

2位:Amazonギフト券 3000円

3位:Amazonギフト券 2000円



■応募方法

1. OpenFashion Discord内でMidjourneyで画像を生成 (生成先は「accelerandoaiコンテスト1~6のいずれか)

2. OpenFashion Circleの「accelerando.Ai応募」に作品(画像とプロンプトセット)を応募



・OpenFashion Discord(どなたでも無料でご参加いただけます)

https://discord.gg/KYTWYP9EAK



・OpenFashion Circle(どなたでも無料でご参加いただけます)

https://openfashion-jp.circle.so/c/accelerando-ai/



■結果発表

11月7日(水)

※OpenFashion Circle内で発表予定です

※結果発表日は変更になる可能性がございます



注意事項





下記に触れる作品は応募NGとなります。

・他社のブランドロゴなど、他人や応募者以外が所有する著作権、知的財産権その他一切の権利を侵害するもの及びその恐れのあるもの

※この点については、「死後100年を経過しているパブリックドメインに関する作品」は例外とします

・プロンプトに実在する特定のブランド名などを入れること

・個人情報(氏名・住所・電話番号・職業・メールアドレスなど)を記入したもの、または特定できるもの

・故意、過失を問わず法律、公序良俗に反するもの、及び恐れのあるもの ・他人のプライバシーを侵害するもの及び著作権を侵害するもの

・他人を差別する、もしくは誹謗中傷するなど、名誉や社会的信用を損なうもの

・未成年者に害を及ぼすもの及びその恐れのあるもの

・商業用と判断できる広告意図がある作品、宣伝を目的とした作品、その他勧誘を目的とする作品



その他留意事項





・選ばれたデザイン画像の一部を変更してリアルクローズとZEPETO内で使わせていただく可能性があります

・複数デザインを運営側で選定し、それぞれの要素をミックスして最終的なデザインとする可能性もあります

・OpenFashion Discord及び、OpenFashion Circleに投稿された画像は、OpenFashion (accelerando.Ai含む)のブログ、広告画像等で使用する可能性があります



開催中の他コンテスト「AIファッションチャレンジ #6」







OpenFashionでは、本コンテスト「accelerando.Ai -Outfit for the Metaverse Countdown Party-」とは別に、「ノンデスクワーカー向けハイファッション×ワークウェア」をテーマとした「AIファッションチャレンジ #6」も開催中です。

こちらは自ら作った「ブランド」のファッションアイテムを応募するコンテストとなっておりますので、興味のある方はぜひ下記より詳細をご覧ください。

https://jp.open-fashion.com/blogs/news/ai-fashion-challenege-6



「accelerando.Ai(アッチェレランドドットエーアイ)」とは





「accelerando(アッチェレランド)はイタリア語の音楽用語で「だんだん早くなる」という意味を持つネイティブAIブランドです。

ジェネレーティブAIによって世界が加速度的に変化していることを体感してもらう為の”未来のファッションブランド”として生まれました。AIの発展によってこれから創作活動は大きな変化が生まれ、誰もが創作する世界の中で従来のファッションブランドは今までとはまるで違うものになっていくと考えています。

「accelerando.Ai(アッチェレランドドットエーアイ)」はユーザー生成プロダクト(UGP:User Generated Product)を活用した、ジェネレーティブAIクリエイターによる製品デザイン、メタバースで展開、リアル製品へ展開なども今後想定しています。



■ブラント公式サイト:https://accelerando.ai/



「accelerando.Ai Look Book(アッチェレランドドットエーアイ ルックブック)」とは





このルックブックは、「accelerando.Ai」のブランドコンセプトを基に制作されたコレクションを1冊にまとめたものです。AIと3DCG、バーチャルとリアルの境界をシームレスにし、ファッションの新たな価値を提供する未来のファッションブランド「accelerando.Ai」のイメージを伝えています。ブランドの美学は、革新的な素材、大胆なディテール、洗練されたクリーンなデザインを特徴としています。

またこのルックブックでは、直線的デザイン、曲線的デザイン、デジタルマテリアル、ネオモードといった4つのカテゴリーに分け、ブランドの美学を視覚的に表現。そして、コミュニティとのコラボレーションも大切にしており、過去に実施したコンテストで選ばれたデザインも掲載しております。



■accelerando.Ai Look Book

https://omnis.notion.site/Event-Resource-Hub-eede4c0f68a84db29d5830cbd878e4e0

※上記ページのテキストリンク「accelerando.Ai Look Book」よりご覧ください



公式サイト・SNS





■OpenFashion公式サイト

「OpenFashion」は、ジェネレーティブAI、バーチャルファッション、web3などの最新テクノロジーを活用し、ファッションに関する様々なサービスやブランドを開発するプラットフォームです。さらにオンラインコミュニティも組み合わせ、ファッションのクリエイティブフローを根本的に変えてまいります。

https://jp.open-fashion.com/



■OpenFashionコミュニティ(参加無料)

AIツールの活用方法やジェネレーティブAIに関するニュースなどを共有する誰でも参加できるコミュニティです。現在進行中のOpenFashionに関する最新情報もこちらで展開予定です。

https://openfashion-jp.circle.so/



■OpenFashion Discord(参加無料)

「Midjourney」に特化した、コンテンツの共有や画像生成コンテストを実施するコミュニティです。今後はファッションコンテストなども開催予定ですので、上記コミュニティとセットで是非ご参加ください。

https://discord.gg/SqKAYxwzbk



■OpenFashionツイッター

https://twitter.com/openfashion_jp



■OpenFashionインスタグラム

https://www.instagram.com/openfashion_insta/



株式会社OpenFashionについて





会社名:株式会社OpenFashion

所在地:〒107-0061 東京都港区北青山3-5-1ワールド北青山ビル12階

代表者:CEO 上田徹

事業内容:生成AI技術を活用したファッション産業のAIX(AI・トランスフォーメーション)

URL:https://jp.open-fashion.com/



お問い合わせ





本件に関して不明な点等がありましたら、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください

お問い合わせフォーム:https://jp.open-fashion.com/pages/contact



