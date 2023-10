[株式会社cotree]

一次予防~三次予防まで総合的に支援するプログラムにリニューアル



オンラインカウンセリング・コーチングの「cotree」を展開する株式会社cotree(本社:東京都港区、代表取締役:西岡 恵子、以下cotree)が提供する、法人向けサービス「cotree for biz」は、サービスリニューアルを記念し、2023年10月31日(火)からキャンペーンを実施します。







現在多くの法人が、従業員の心身の健康維持をサポートしパフォーマンスアップを図る健康経営に注力しています。その中でも、心の健康に着目しメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所は、全体の6割※に上ります。



cotreeが提供する法人向けサービス「cotree for Biz」は、健康経営への注目が集まる中で多くの引き合いがありました。2022年12月にサービス提供を開始以来、ご提供対象者数40万人以上になり、多くの従業員の皆様のメンタルヘルスを支援しています。



実際に「cotree for Biz」を通じてオンラインカウンセリングを利用したユーザーからも、「同僚に話すと愚痴っぽくなってしまうことも、丁寧に聞いてもらい悩みを整理できた。」「予想以上にストレスや葛藤が日常にあることに気づけた。」などと好評いただき、第三者であるカウンセラーだからこそ吐露しやすい、仕事からプライベートまでの幅広い悩みをご相談いただいています。導入企業には、従業員のメンタルヘルス不調予防、キャリア支援など様々な目的に活用されています。



※(参考)厚生労働省「令和4年8月 労働安全衛生調査(実態調査)」https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/r04-46-50b.html



「cotree for Biz」リニューアル内容





企業が行うメンタルヘルスケアの一次予防~三次予防対策まで、総合的な要望に応えるためこの度新たなメニューを追加し、「cotree for Biz」としてリニューアルしました。



有資格者のカウンセリングを中心とした1to1のサポートだけでなく、メンタルヘルス研修による教育機会の提供や、安定的な職業生活に向けて寄り添う復職支援、早期に必要なサポートを提供するためのストレスチェックなど、組織の状態に合わせてサービスを組み合わせた導入が可能です。

また、カウンセリング・キャリア相談・コーチングについては、企業の外部相談窓口として単体でも導入いただけます。



1.ハラスメント窓口

「パワハラ防止法」に対応した体制整備が可能です。ハラスメントの報告や制度・組織に関するフィードバックを収集できます。



2.リワークプログラム

メンタルヘルス不調で休職中の従業員に対し、復職を目指したプログラムをオンラインで提供します。



3.ストレスチェック

「労働安全衛生法」に対応したストレスチェックの実施が可能です。分析結果から、課題に応じたソリューションを提案します。

※cotreeのグループ企業が提供するサービスと連携



4.メンタルヘルス研修

課題に応じて、管理職・全社員・新入社員向けの研修を提供します。テーマや対象者により実施形式を選択できます。



cotree for Biz 「サービスリニューアルキャンペーン」の概要





また、サービスリニューアルを記念して、無料カウンセリング体験や無料導入相談ができるキャンペーンを開催します。





【キャンペーン概要】

・キャンペーン期間:2023年10月31日(火)~2023年12月31日(日)

・特典:カウンセリング体験無料、初月無料

・条件:「cotree for Biz」を12ヵ月以上の期間で契約した法人



「cotree for Biz 」について





オンラインカウンセリングのcotreeは、法人・団体向けEAP、産業保健サービス「cotree for Biz」、大学向け「cotree 大学向けプラン」を提供しています。cotreeの利用費用を法人・団体・大学がご負担いただく形で、従業員や学生のメンタルケアをサポートする仕組みのほか、法人・団体向けには、ストレスチェックや復職支援等、幅広くサポートします。



大学向けプランでは、大学の学生支援室でケアしきれない学生のサポートなど「学生のオンライン相談窓口」として活用できます。全国各地の自治体など公共団体向けの実績もあります。

従業員・学生自身で24時間365日予約・相談が可能で、法人・大学側での事前調整等は不要です。



また、職場のメンタルヘルス不調を未然に防ぐケアの土台作りをサポートする研修サービス「cotree for Biz メンタルヘルス研修」を用意しており、精神科医や臨床心理士監修のもと、管理職者・従業員それぞれに最適なコンテンツを提供しています。



cotreeのオンラインカウンセリングとは





日本最大級のオンラインカウンセリングサービス「cotree(コトリー)」

https://cotree.jp/



ビデオ・通話形式の「話すカウンセリング」、またはメッセージ形式の「書くカウンセリング」の2種類のオンラインカウンセリングをご利用いただけます。心理資格の中でも専門性の高い「臨床心理士」や「公認心理師」の保有者が150名以上登録し、国内最大級の登録数*を誇ります。審査を通過した方のみ登録しているため、安心してご相談いただけます。

※国内カウンセリングサービスの公開カウンセラー数を比較(2023年3月時点、自社調べ)



「話すカウンセリング」(ビデオ・通話カウンセリングサービス)



オンラインミーティングアプリ「Zoom」を利用してビデオ・通話形式で、厳正な審査に通過した臨床心理士やキャリアカウンセラーと悩みを抱える人をつなぐオンラインカウンセリングサービスです。通常費用は、1回45分 5,500円(税込)~。カウンセラーとの対話を通じて、自分とじっくり向き合うことができます。時間や場所を問わず、すぐに話したいときでも対応可能なカウンセラーに相談できます。



「書くカウンセリング」(メッセージカウンセリングサービス)



あなた専属のパートナー(カウンセラー)に、1対1のメッセージ形式で相談できる「書く」カウンセリングです。期間中何通でもcotreeシステム内でメッセージを送ることができ、24時間以内にカウンセラーから返信が届きます。通常費用は、2週間 8,800円(税込)。自分の抱えている悩みや感情をゆっくりと自分のペースで言葉を選びながら伝えられるので、自分の中である程度整理しながらカウンセリングを進めていきたいという方や「話す」のが苦手という方におすすめです。



株式会社cotreeについて





株式会社cotreeは、「やさしさでつながる社会をつくる」を企業理念とし、メンタルヘルスケアのインフラを目指し、2014年の設立以来、オンラインカウンセリング・コーチングを中心に「メンタルヘルス x IT」の領域で事業およびサービスを展開しています。





【会社概要】

代表者:代表取締役 西岡 恵子

所在地:東京都港区六本木4-8-5 5階 Kant. co-office 507

設立日: 2014年5月14日

資本金:22,500,000円

URL:https://cotree.co



