当社子会社の株式会社カイカフィナンシャルホールディングス(本社:東京都港区、代表取締役社長:鈴木 伸)は、ブロックチェーンゲーム専門NFTローンチパッド(1次販売)「Zaif INO」を近日提供開始いたします。

これに先立ち、「Zaif INO」の第2回INOである、Re.Monsterゲーム用NFTを11月後半に「Hash Chip NFT」で販売する予定ですので以下のとおりお知らせいたします。





Re.Monsterは、プレイヤーが保有するNFTからMonster NFTを生み出し、育成/バトルをして遊ぶPlay and Ownのブロックチェーンゲームです。今回、Re.Monsterはゲームプレイに役立つNFT2種類が入った「Hash Chip NFT」の販売を実施いたします。

Play and Own … 「稼ぐ目的のためにゲームをする = Play to Earn」 ではなく、「ゲームを楽しんだ上でキャラクターやアイテムをNFTとして保有できる = Play and Own」のこと。



Re.Monster:https://remonster.world/





Hash Chip NFT について

「Hash Chip NFT」には、以下の2点が含まれ、開封することで獲得できます。

・Genesis Hash

・Farm

これらのNFTの詳しい解説は、後日記事にしますので楽しみにお待ちください。



セール概要

「Hash Chip NFT」の販売は「Zaif INO」ローンチパッド(1次販売)にて実施いたします。







販売方式:プレセールおよびパブリックセールの2回

※プレセールの参加条件は後述

※プレセールにて販売上限に達した場合はパブリックセールは非開催

販売場所:Zaif INO (準備中)

販売時期:2022年11月後半を予定

購入方法:AVAX (Avalanche C-Chain) 決済

販売数量:Hash Chip NFT 10000個

販売価格:未定 ※AVAXの価格変動があるため、改めてお知らせいたします。

購入制限:1アドレスにつき各セール毎に5個まで



※セール時のNFTはAvalanche C-Chain上に発行されますが、ゲームリリース後にOasys上のNFT として交換されます。



Zaif INO 購入特典

Hash Chip NFTを購入された方には、特典としてゲーム内で使用できる$OASを獲得できます。



特典内容:

1.プレセール:$100相当分の$OAS

2.パブリックセール:$80相当分の$OAS

※獲得できる$OAS量はトークンセール時の価格で算出



$OAS獲得条件1.:Hash Chip NFTもしくは開封後のGenesis Hashの所持

$OAS獲得条件2.:$OASのトークンセール後(詳細は後日)に20%を獲得

$OAS獲得条件3.:ゲームプレイによって残り80%を獲得

その内30%はNFTをホールドしていることで獲得(4ヶ月毎10%ずつ)

獲得方法:専用ページよりclaimまたはNFT所持Walletに対するエアドロップ

※詳細は改めてお知らせいたします。





プレセール参加条件

次の条件のいずれかを満たしているアドレスにてプレセールに参加いただけます。



・$MCHC 250枚(LP提供の枚数は除く)

・My Crypto HeroesのLegendaryヒーロー保有者

・MCH Verse Passの保有者

・その他キャンペーン等でホワイトリストを獲得

※本日よりセール開催日までの期間のいずれかでスナップショットを実施いたします。

※プレセール参加条件を満たしたウォレットアドレスはセール開催日の前日までにお知らせいたします。

※プレセール開催中に該当アドレスのウォレットアカウントを接続することで、NFTの購入が可能です。



MCH verse : https://www.mycryptoheroes.net/verse

My Crypto Heroes : https://www.mycryptoheroes.net/



【Zaif INOの概要】

当該「Zaif INO」ローンチパッド(1次販売)では、様々なWeb3企業とのコラボレーションを予定しています。NFTを出品するゲーム開発企業など、決定次第、発表してまいります。











NFTをセールしたいプロジェクト、企業を随時募集しています。

ご興味がある方は listing@zaif-ino.com までお問い合せください。



以 上



<本件に関するお問い合わせ先>

株式会社CAICA DIGITAL

https://www.caica.jp/

info-02@caica.jp

TEL:03-5657-3000



