GOGEN株式会社(本社:東京都港区、代表取締役CEO:和田 浩明)は、OpenAI社が提供する「ChatGPT」を活用した、マンション管理に纏わる相談・お問い合せ対応が可能なチャットサービス「Chat管理人 powered by GPT-4」(以下、Chat管理人)において、LINEヤフー社が提供するコミュニケーションアプリ「LINE」をユーザーインターフェースとしてご利用いただける「Chat管理人 powered by GPT-4 LINE版」(以下、LINE版)を開発し、提供を開始したことをお知らせいたします。本サービスは、AI技術の最新鋭であるGPT-4を活用することで、24時間365日、住民のお問い合わせに即応が可能で、マンション管理会社の業務負担を大幅に軽減します。



Chat管理人 サービスHP:https://chatkanri.com/



■LINE版提供の背景・目的

本年5月にリリースしたChat管理人は、大きな反響をいただくと共に、試験導入が進んでおります。一方、本格展開を開始する際には管理会社の自社環境にサービスを構築する必要があり、コストや導入スピード観点でのご要望が多数寄せられていました。LINE版の提供により、Chat管理人の特徴・メリットはそのままに、上記課題を解消いたしました。

1. エンドユーザーの体験向上

居住者は、アプリインストールや新規ID作成等の手間なく、簡単にChat管理人の利用を開始できます。慣れ親しんだLINEアプリ上でサービスへのアクセスや通知を受け取ることが可能になります。

2. 管理会社の導入難易度とコストの低減

自社サービスへの組み込み開発やサーバー維持などの手間やコストをかけずに、すぐにご利用開始いただけます。LINEアカウントは物件ごとに発行することが可能です。

3. 充実の管理機能

居住者とのチャット内容はLINE公式アカウントの管理画面上で確認ができるため、必要に応じ管理スタッフの介入も可能です。また、LINEの管理機能をもちいて、画面カスタマイズやコミュニケーションツールの整備なども行えるため、簡単に自社専用のコミュニケーションツールとして活用することもできます。



■LINE版提供価格

初期費用10万円、戸あたり月額300円よりご利用いただけます。ただしご利用要件に応じて、詳細価格をご提示しますので詳しくはお問い合わせください。また、社内向けの利用(従業員の問合せ対応サポート)やオフィスビルなどでの利用も可能で、その際は専用の料金体系にてご提供が可能です。



■「Chat管理人」とは?

「Chat管理人」は、これまでのマンション管理の課題を解決する未来型管理チャットサービスです。GPT-4の強力な自然言語処理能力を利用し、マンションの管理規約、設備の取扱い説明書、各種申請書などの情報を読み込ませることで、それらの情報を参照しながら、入居者からの質問や困りごとに対して自動で最適な回答を生成します。



■主な特徴と導入メリット

マンション管理会社で発生している、問い合わせ対応の漏れと対応コスト、チャットボットの導入による業務効果の不足、外国人対応の困難さなどの課題を解決する機能を搭載し、次のようなメリットが期待できます。

24時間365日の対応:GPT-4を活用したAIにより、管理人の顧客対応業務を大幅に軽減。人手不足問題の解消や教育・研修コストの削減が期待できます。

生成AIによる対応:AI技術により対応力を強化し、応答漏れやクレームを未然に防止。サービス品質の向上と顧客満足度の高まりを実現します。

即時導入:事前Q&Aの準備をすることなく、管理関係の書類を登録するだけで即導入が可能。GPT-4の自然言語処理能力により、質問の種類を問わずスムーズに対応が可能です。

多言語対応:GPT-4を活用し多言語対応を実現。多様な言語の入居者とのコミュニケーションが可能に。入居者満足度を向上させ、不動産管理業務を大きく強化することができます。

■お問い合わせ

機能の詳細やお見積りにつきましては、下記の問い合わせフォームよりご連絡ください。

問い合わせフォーム:https://chatkanri.com/#info



【GOGEN株式会社について】

社名:GOGEN株式会社

代表者:和田 浩明、佐々木 勇人

所在地:東京都港区北青山2-14-4 the ARGYLE aoyama 6F

創業:2022年2月

事業内容:不動産売買のDX推進/UX創造に係るサービス等の企画・運営・管理、各種コンサルティング業務

会社HP:http://gogen.jp



