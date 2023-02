[株式会社Sweets HD]

大丸東京店1階「ウィークリー・セレクトスイーツ」にて1週間限定の出店となります。



イタリアンチーズケーキ“カッサータ”専門店「This is CASSATA.」はこの度、大丸東京店1階「ウィークリー・セレクトスイーツ」にてポップアップストアを出店いたします。出店期間は2023年2月22日(水)~2月28日(火)の1週間限定となります。









いつもThis is CASSATA.をご利用いただき誠にありがとうございます。



この度、This is CASSATA.のポップアップストア出店が決定いたしました。

大丸東京店1階「ウィークリー・セレクトスイーツ」にて、2/22(水)~2/28(火)の1週間限定での出店となります。



ポップアップストアでは、オンラインストアにて販売している定番商品に加えて、オンラインストア未発売の新商品やポップアップストア限定のアソートBOX「CASSATA Sand original assort」をご用意いたします。

「CASSATA Sand original assort」は、お客様ご自身でお選びいただいたお好きな「CASSATA Sand」5個を、スタッフが店頭にて箱にお詰めするスペシャルなサンドBOXです。



お近くにお越しの際はぜひお気軽にお立ち寄りください。

皆さまのご来店をスタッフ一同心よりお待ちしております。





【ポップアップストア詳細】

■出店期間

2023年2月22日(水)~ 2月28日(火)

■出店場所

大丸東京店 1階 ウィークリー・セレクトスイーツ

〒100-6701 東京都千代田区丸の内1-9-1

■営業時間

10:00~20:00







<会社概要>

株式会社 Sweets HD

所在地:東京都港区虎ノ門 1-23-1



■お問い合わせはメールにて

メール:info@thisiscassata.com



■This is CASSATA.オフィシャルサイト

https://bit.ly/37uoVsb



■公式Instagram

https://www.instagram.com/this_is_cassata/



■姉妹ブランド「This is CHIFFON CAKE.」

https://bit.ly/38fSi1u



