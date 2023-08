[UNCHI株式会社]

人類みな麺類で開催中の「Journey of The Taste - 人類みな麺類 2023年・夏」のイベントに伴う「鮨処 木はら」とのコラボレーションです。







UNCHI株式会社(本社: 大阪市淀川区、代表取締役:松村貴大)が運営するラーメン店「人類みな麺類(大阪・南方)」は 、この夏、「Journey of The Taste. - 人類みな麺類 2023年・夏」のイベントに伴い、8月20日(日)~8月25(金)の間、「鮨処 木はら(本店:函館市湯川町、店主:木原茂信)」とコラボレーションし、「塩らーめん専門店 人類みな麺類」として、通常メニューを「塩らーめん」に変更して提供しています。



鮨処 木はらについて





湯の川温泉に位置し、津軽海峡を望みながら旨い素材、心づくしの技で握った寿司と旨さにこだわる職人たちが、本物が活きる料理の技で一品一品、味と心を伝え函館の江戸前寿司が食べられる予約困難な名店。

北海道有数の漁場である旧南茅部町で生まれ育った大将が、函館の厳選した魚を使用して寿司を握ります。コンセプトは「気取らずに本物の旨い寿司を食べてもらう」で、店内はゆっくりくつろげる雰囲気。希少なマグロを使用し、その時期に一番おいしいマグロを味わうことができます。





⚫︎「鮨処 木はら」木原さんと「人類みな麺類」松村の鮨修行動画をYoutubeで公開中!



https://youtu.be/oDXKGjWX67w



「Journey of The Taste - 人類みな麺類 2023年・夏」について







「Journey of The Taste - 人類みな麺類 2023年・夏」は、この夏、人類みな麺類(大阪・西中島)で開催するイベントです。イベント期間中は「らーめん原点」や「らーめんmicro」、「らーめんmacro」など人類みな麺類の既存のメニューから一変し、様々な異なる味のラーメンを提供します。また、イベント期間中は「大阪焼ふぐの会(大阪・西天満)」や「京都サウナ大作戦」、元セクシー女優の「上原亜衣」や世界的に有名なレストランで修行を積んだ「寺田義晶」とコラボレーションし、この夏限定でしか味わえないラーメンを多数提供します。



《Journey of The Taste. - 人類みな麺類 2023年・夏 スケジュール》

⚫胡麻らーめん専門店 人類みな麺類

8月11日(金)~8月18日(金)

コラボレーション:日本料理 湯木



⚫2days限定スペシャル潮らーめん

大阪:8月19日(土)

東京(渋谷):9月2日(土)

コラボレーション:上原亜衣



⚫ハラール 人類みな麺類

8月20日(日)~

8月1日ハラール認証取得済み



⚫塩らーめん専門店 人類みな麺類

8月20日(日)~8月25日(金)

コラボレーション:鮨処 木はら



⚫EX macro

8月26(土)~9月1日(金)



⚫EX micro

9月2日(土)~9月9日(土)



⚫大阪 焼ふぐの会

8月29日(火)

コラボレーション : 大阪焼ふぐの会(大阪とらふぐの会)

場所 : 大阪焼ふぐの会

大阪市北区西天満4丁目2−13



⚫イノベーション 人類みな麺類

9月10日(日)~9月15日(金)

コラボレーション:寺田義晶



⚫京都サウナ大作戦

9月16日(土)~9月17日(日)

コラボレーション : 寺田義晶、石塚大介

場所 : メゾネットスーパー銭湯伏見力の湯

京都市伏見区竹田青池町129



※コラボレーション開催日時が変更になる場合もございます。開催地が人類みな麺類以外の場所もあるのでご注意下さい。



https://www.unchi-co.com/journey-of-the-taste_summer/







人類みな麺類について







2012年4月12日に大阪市淀川区西中島にオープンして以来、全粒粉入りの自家製麺、極厚のとろとろチャーシュー、分厚いメンマが人気で、週末50人以上の行列を作り、YouTubeで大阪行列No. 1として紹介される大阪代表ラーメン店として地位を確保。現在、ルクア大阪に「人類みな麺類 Premium」、東京恵比寿に「人類みな麺類 東京本店」を出店しています。





UNCHI株式会社について







「ラーメンの力で世界をかえる」をミッションに「人類みな麺類」や「くそオヤジ最後のひとふり」、「世界一暇なラーメン屋」など新しいラーメンブランドを作り続け、2018年から海外に出店し、NY・マンハッタンをはじめ、中国、韓国、ネパールなど様々な国へ展開。2020年に東京(恵比寿)にも展開し、近年では新業態にも挑戦中です。

また、飲食店で困っている人たちが少しでも売上に貢献するため、水と醤油だけで簡単にラーメンが作れるように開発されたブランド「じんめん」で2020年の夏に全国126店舗同時オープンを行い、全国の飲食店の売上貢献のお手伝いが出来ました。

宇宙開発事業も開始し、火星にラーメン1号店をオープンする計画。この秋、宇宙空間に「らーめん原点」を打ち上げる計画もスタート。



