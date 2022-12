[Loop Now Technologies Inc.]

動画マーケティングプラットフォーム「Firework」を提供するLoop Now Technologies株式会社(本社:米シリコンバレー、CEO:Vincent Yang)は、戦略型ライブコマースの「LIVURU(ライブル)」を提供する株式会社Tailor Appと共に、無料ウェビナー「ライブコマース成功事例発表会 クリスマス~年末商戦の売り上げを最大化するテクニック~」を12月15日(木)16時より開催します。







■ウェビナー概要

昨今EC業界を賑やかしている「ライブコマース」は、オンラインで顧客と双方向のコミュニケーションを取りながら商品を販売できる、現代において非常に有効な販売手法の一つです。

しかし「ライブコマースを実施しているものの、いまいち成果を出しきれていない」「今後ライブコマースの活用を検討しているものの、何から始めればいいのか分からない」といった方は少なくないのではないでしょうか?

本セミナーでは、Tailor App社及びFireworkのエキスパートによる成功事例のご紹介とともに、ライブコマースの第一線で活躍している複数のゲストをお招きして、成功するライブコマースのノウハウを実体験を交えたディスカッション形式でお伝えいたします。

尚、先着20名様には、会場でのライブ視聴、交流会にご参加いただけるとともに、「売れる『ライブコマース』入門」を贈呈いたします。

直近に迫っているクリスマス・年末商戦にも活用できるテクニックが盛りだくさんですので、是非ご視聴、ご参加ください。



■開催概要





開催時間:2022年 12月 15日(木) 16:00~17:15(17:15~ 会場参加者交流会)

実施形態:オンライン形式 + 会場でのご視聴*(先着20名様)

参加料金:無料(事前登録制・下記リンクのフォームよりお申し込みください)

詳細及び参加登録URL:https://jp.firework.com/20201215-webinar

*会場ご参加について: 交流会に参加をお申し込みされた先着20名様には、会場でのご視聴、交流会にご参加いただけるとともに、「売れる『ライブコマース』入門」(株式会社Taylor App 代表取締役社長 松村夏海様著)を会場にて贈呈いたします。会場は株式会社Taylor App(東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目-27-5 リンクスクエア新宿 16F)となります。





■Firework(Loop Now Technologies, Inc.)とは

Fireworkは、縦型動画やライブコマース、動画編集ツール、広告マネタイズ機能を一気通貫で提供する「動画マーケティングプラットフォーム」です。わずか5分で自社のウェブサイトやアプリに、エンジニア要らずで導入が可能です。

縦型ショート動画やライブコマースによりサイト内のエンゲージメントやコンバージョンを改善し、売上向上に繋げているほか、店舗を持つブランドにとってはOMO(オンラインとオフラインの融合)の実現、小売企業にとってはリテールメディアの構築、メディア企業にとっては新たなマネタイズの創出など、各企業の動画DXを推し進める原動力になっています。

Firework(Loop Now Technologies社)は、シリーズBまでに累計約300億円の資金調達を行い、グローバルで370人が開発とサービス提供に携わっています。世界37カ国・24時間体制による圧倒的スピードの開発力を武器に、各国でサービスをご活用いただいています。

https://jp.firework.com



■企業情報



Firework(Loop Now Technologies, Inc.)

本社所在地:234 7th Ave 2nd Floor, San Mateo, CA 94401

CEO:Vincent Yang(CEO)

Japan Country Manager: 瀧澤優作

URL:https://jp.firework.com

お問い合わせ先:jp_info@fireworkhq.com





企業プレスリリース詳細へ (2022/12/02-12:40)