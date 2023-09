[株式会社岩岳リゾート]

白銀の360°パノラマの圧倒的な美しさと地形遊びが多彩なスロープ、ノンスキーヤー向けエリアなど魅力が充実



株式会社岩岳リゾート(本社:長野県北安曇郡白馬村、代表取締役社長:和田寛、以下「岩岳リゾート」)が運営する「⽩馬岩岳スノーフィールド」は、2023年10月1日(日)より2023-2024ウィンターシーズンの早割シーズン券販売を開始しますのでお知らせいたします。2023-2024ウィンターシーズンに向けてスキーヤー・ノンスキーヤーを問わず、どなたでも雪山を楽しんでいただけるリゾート創りを進めてまいります。







パウダーエリア、スノーパーク、地形遊びが楽しいスロープなど魅力いっぱいのゲレンデ



白馬エリア内で唯一の独立峰(標高1,289m)で山頂からの360°のパノラマ絶景が特徴の「⽩馬岩岳スノーフィールド」は、スキーヤー・スノーボーダーに、より満足度の高い環境でウィンタースポーツや白馬のパウダースノーを楽しんでいただけるよう、2023-2024ウィンターシーズンも様々な魅力をお届けします。



白馬岩岳スノーフィールドの西側に広がる人気のViewコースは、迫力ある北アルプスを目の前にしてフリーライディングを楽しめる地形が広がり、降雪後には非圧雪エリアとしてパウダーラン、ツリーランをお楽しみいただけます。外国人に人気の日本のパウダースノー「JAPOW(ジャパウ)」と呼ばれるさらさらとした粉状の雪質で浮遊感のあるパウダーランをここ白馬岩岳スノーフィールドでも味わうことができます。



毎年好評のスノーパークは、絶景を眺める広大なサウスゲレンデに常設します。一面に広がる白銀の世界にはキッカー・ウェーブ・レール・ボックスなど多彩なアイテムがあり、自分なりのスタイルで思う存分トリックを決めてお楽しみいただけます。シーズンの早い時期にはゴンドラ山頂駅横にミニパークを展開し、長い期間でパークアイテムを楽しめる環境を整えます。

また、今シーズンもコース脇等の整地を行い、何度来ても飽きない地形を使ったフリーライディングがお楽しみいただけます。



ノンスキーヤーも雪山を1日楽しめる!雪と戯れるスノーアウトドアエリア





「⽩馬岩岳スノーフィールド」は、ウィンタースポーツではなく観光を目的とするノンスキーヤーも1日中、雪山を満喫できるよう、展望エリアやカフェ、スノーアウトドアエリアなどのコンテンツを充実しております。ノンスキーヤーの来場者数は年々増加し、昨シーズンは過去10年間で最高となった約12万人の来場者数の内、その1割超がノンスキーヤーでした。



今シーズンも標高1,289mの山頂に観光目的のカップルやファミリー、ペットも楽しめるスノーアウトドアエリア「IWATAKE WHITE P



ARK(イワタケ ホワイト パーク)」を展開します。エリア内には、

冬の風物詩「かまくら」や「スノーウォール」、雪像といった、思わず写真を撮りたくなる「フォトジェニック・ゾーン」をはじめ、グリーンシーズンに大人気の「ヤッホー!スウィング presented by にゃんこ大戦争」を冬でも体験することができます。ペットフレンドリーエリアである白馬岩岳は冬もペットはゴンドラに乗車ができ、「雪上ドッグラン」では愛犬と雪原を駆け回り雪山を楽しむことができます。



また、昨年グランドオープンした展望エリア「白馬ヒトトキノモリ」



へは観光リフトとして乗車可能な「5線サウスリフト」に乗車することで(※1)、滑走せずに気軽にアクセスできます。ティーラテと焼き立てスコーンの専門店「CHAVATY HAKUBA(チャバティ白馬)」で白く輝く白馬村の麓を眺めながら温かいティーラテやオリジナルスコーンをお楽しみください。

山頂のHAKUBA MOUNTAIN HARBORに併設する「THE CITY BAKERY」では、昨年好評だったポイントカードシステムを今シーズンも実施。冬季営業期間に特定回ご利用いただいたお客様は、心も体も温まる濃厚なホットチョコレートやカフェラテなど、お好きなドリンク1杯(※2)とお引換えいただけます。

1日を通して雪遊びや圧巻の冬景色を楽しめる体験価値の向上を目指します。

※1 冬季はペットの乗車はできません。

※2 アルコール類等一部商品は対象外となります。



様々な特典がついた、早割シーズン券を10月1日より販売



2023年10月1日(日)より、「⽩馬岩岳スノーフィールド」シーズン券の早割販売を開始いたします。山頂レストラン「スカイアーク」「SKYARK DECK CAFE」ではいつでも20%OFFとなる割引、麓にある「岩岳の湯」の温泉入浴無料、無料ドリンクの提供や同伴者のリフト券やレンタルの割引など、様々な特典があるシーズン券を昨シーズンに引き続きお得な金額でお求めいただけます。また、HAKUBA VALLEYエリア内のスキー場の昨季のシーズン券保有者にもリピート割を適用いたします。



さらに、山頂と中腹の専用ラウンジの使用やゴンドラリフトの優先搭乗、ゴンドラ山麓駅前の専用駐車場など様々な優待が受けられると年々人気が高まっている、スキー場のファーストクラスプログラム

「HAKUBA S-CLASS~VIP LOUNGE & PRIORITY PASS~」を今シーズンも継続して展開します。スキー場のシーズン券をお持ちの方を対象としたS-CLASS特別割引シーズン券も販売。よりお求めやすく、快適で上質な時間を提供します。



■販売期間:早割シーズン券販売期間:2023年10月1日(日)~12月8日(金)

通常シーズン券販売期間:2023年12月9日(土)~



■白馬岩岳スノーフィールド シーズン券料金(税込)



※1...1日券の平日割は大人と小児のみ

※2...長野県に住所登録されている方が対象

※3...2023年岩岳MTB PARKシーズン券をご購入いただいた方が対象

※4...満60歳以上69歳までの方が対象(要証明書提示)

※5...満70歳以上の方が対象(要証明書提示)

※6...過去3シーズンの間に一度でも白馬岩岳スノーフィールドのシーズン券のご購入実績がある方、2022-23シーズンにHAKUBA VALLEYエリアのスキー場のシーズン券をお持ちだった方が対象



■特典

・シーズン券提示で、岩岳の湯入浴無料&ガソリン等燃料価格割引(提携ガソリンスタンドにて利用可)

・同伴者のリフト券&レンタル代50% OFFチケット2枚(利用時にはシーズン券ホルダー本人の同伴が必須)

・ゴンドラ山麓駅内ラウンジのホットドリンク無料、小児シーズン券ホルダーは山頂「スカイアーク」の

ドリンクも無料

・ランチ20% OFF(スカイアーク、デッキカフェのみ利用可)

・レンタル料金いつでも20% OFF(同伴者6名様まで10% OFF<利用時にはシーズン券ホルダー本人の同伴が必須>)

・同伴者いつでもリフト券500円OFF(同伴者6名様まで<利用時にはシーズン券ホルダー本人の同伴が必須>)

・提携施設割引(旅籠丸八・Square8 HAKUBA RETREAT by UNPLAN (旧Funny hours Hakuba)・白馬ハム直売所<Square8 HAKUBA RETREAT by UNPLAN内>・庄屋丸八ダイニング :10% OFF)※庄屋丸八ダイニングは最大3,000円割引、コースメニュー不可、他クーポンとの併用不可

・グループスキー場(栂池高原スキー場・鹿島槍スキー場ファミリーパーク・竜王スキーパーク・川場スキー場・めいほうスキー場)の1日券を割引価格で利用可能

・スキースクール&スノーボードスクール レッスン料金10% OFF、スノーボードスクール レッスンポイント2倍

・「HAKUBA S-CLASS~VIP LOUNGE & PRIORITY PASS~」平日のみ1日券割引(通常大人5,800円→3,000円、通常小児3,400円→1,700円)

・「HAKUBA S-CLASS~VIP LOUNGE & PRIORITY PASS~」シーズン券特別割引(通常大人68,000円→54,000円、通常小児40,800円→32,000円)

・Vail Resort所有・運営のスキー場のリフト券50%OFF

・2024グリーンシーズンのゴンドラ乗車の特典割引(詳細は別途)



※各特典のご利用方法はシーズン券お渡し時にご案内いたします。



■申込方法

https://iwatake-mountain-resort.com/seasonticket/ticket_order/

(10月1日より公開)



■「HAKUBA S-CLASS~VIP LOUNGE & PRIORITY PASS~」料金(税込)



※6...営業期間中の土曜・日曜・祝日および年末年始期間

※7...スキー場リフト券は含まれていません。



■HAKUBA S-CLASS~VIP LOUNGE & PRIORITY PASS申込方法

https://iwatake-mountain-resort.com/hsc/

(情報は随時更新)

「⽩馬岩岳スノーフィールド」は、お客様に冬の白馬の自然の美しさ、スノースポーツやアクティビティなどの魅力を体感いただけるよう、継続して新たな取り組みに挑戦してまいります。2023-2024ウィンターシーズン営業開始については、確定次第お知らせいたします。





【白馬岩岳スノーフィールド 概要】

営業期間:2023年12月15日(金)~2024年3月24日(日)予定

営業時間:8:00~17:00

所在地:〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村大字北城12056

TEL:0261-72-2474

駐車場:1000台(無料)

アクセス:東京から約3時間、名古屋から約3時間30分、関西から約4時間30分、

最寄IC(長野IC、安曇野IC、糸魚川IC)から幅広道路で約1時間

公式HP:https://iwatake-mountain-resort.com



【会社概要】

会社名:株式会社岩岳リゾート IWATAKE RESORT Co., Ltd.

代表:代表取締役社長 和田 寛

所在地:〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村大字北城6329-1

設立:1985年(昭和60年)8月8日

事業内容:スキー場一般(索道事業・飲食業)

URL:https://iwatake-mountain-resort.com/



◆日本スキー場開発株式会社について

白馬岩岳スノーフィールドは日本スキー場開発グループです。

長野県6カ所、群馬県1カ所、岐阜県1カ所 計8スキー場とレンタルショップ複数店を運営しております。

非日常的な時間と空間を演出することにより、一人でも多くの方に自然の素晴らしさ、ウィンタースポーツの楽しさを味わって頂くことを最大の使命としています。

https://nippon-ski.jp/

本社所在地:長野県北安曇郡白馬村大字北城6329-1



