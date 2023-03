[パシフィック洋行(株)]

「医食同源」「唯一無二」をコンセプトに「ハレの日に食べるパン」「食べて健康になるパン」を進化させ続けるブーランジェリー シニフィアン シニフィエは、新シリーズ「旬果旬菜」レモンフィナンシェを発売!



【旬果旬菜】レモン フィナンシェ - Signifiant Signifie plus

お取扱い 世田谷本店・S+ (GINZA SIX)・オンラインショップ

販売期間等詳細は本文をご覧ください。













たかみくらファーム手づくりのドライレモンで季節のフィナンシェを。

2023年3月は、たかみくらファームから届いたドライレモンを使った、 レモンのフィナンシェが登場します。





たかみくらファーム







兵庫県加古川市志方町の高御位山のふもとにある畑で、丹念に野菜や果物を育てている、たかみくらファーム。 農薬・化学肥料を使用せず、土づくりから取り組んだ農作物の生育や加工・販売をされています。

安心・安全なおいしさを未来につなげる姿勢は、Signifiant Signifiéが大切にしていることと同じです。





旬果旬菜コレクション



たかみくらファーム四季の実りを、季節限定のアイテムでお届けするのが「たかみくらファーム旬果旬菜コレクション」。

たかみくらファームから届いた旬の果物や野菜をつかって焼きあげます。





旬果旬菜コレクション ドライレモン



たかみくらファーム手づくりのドライレモンで季節のフィナンシェを







除草剤・農薬を使用せず、落ち葉や土着菌など地域資源を活用した土づくりを大切に、手づくりの肥料で栽培したレモンを加工して「ドライレモン」を自社工場でつくっています。



レモンの表面に傷がついてしまう前に、きれいな状態のグリーンレモンを収穫して、加工場の中で、約1カ月間 大切に優しくクルクルと回して追熟。

完熟して黄色くなったらレモンを薄くスライスして、真空状態で約2カ月間てんさい糖漬けにします。

その間にレモン特有の苦味が緩和され、酸味がまろやかになり、てんさい糖の優しい甘みがじわじわと浸透。

2カ月経ったら、乾燥機に1枚ずつ重ならないように丁寧に並べて低温で30~40時間かけて乾燥させます。



土づくりから栽培、加工までたかみくらファームで育ち見守られてきた、想いや手間ひまがたっぷり込められているドライレモンです。





旬果旬菜コレクション レモン フィナンシェ こだわり



レモンの甘酸っぱさを生かした、軽やかに食べていただけるフィナンシェ





ドライレモンをシロップで一晩浸透させてから、フィナンシェ生地に。

レモンの爽やかな酸味を生かすため、志賀シェフお気に入り「枸杞のはちみつ」を使用。

味が深くなる発酵無塩バターを焦がしバターにして、粉糖、アーモンドプードル、北海道産の薄力粉を加え、 風味よく焼きあげます。



レモンの果肉が持つジューシーな味わいと、ほんのりビターな皮がしっとりまろやかに調和。

バターの香り豊かな生地とドライレモンの味わいを、軽やかに食べていただけるフィナンシェです。





Variation









レモン フィナンシェ(1個)

¥497(内税)

単品





レモン フィナンシェ(2個入り)

¥1,100(内税)

レモンフィナンシェ2個入のギフトボックス





ギフトボックス3種入り

¥2,830(内税)

レモンフィナンシェ 2個

プレーンフィナンシェ 2個

ミニパネトーネ アプリコット&ライチ 1個

をセットにしたギフトボックス





販売期間とお取扱いについて



オンラインショップ(出荷) 3/1(水) ~ 4月末予定

世田谷本店 3/1(水) ~ 4月末予定

S+ GINZA SIX 3/1(水) ~ 3/24(金)





店頭受取り ご予約について



各実店舗で、店頭・お電話にて、ご予約を承っております。

販売状況もお問い合わせください。(営業時間内)

パン・焼菓子 お取扱店舗 一覧 :https://read.signifiantsignifie.com/product-list/





世田谷本店









〒154-0004 世田谷区太子堂1-1-11

03-6805-5346



営業時間

平日 11:00~17:00

土日祝 11:00~18:00

定休日 不定休



【3月 休業日】

3/6(月)・3/13(月)・3/20(月)・3/27(月)



*営業時間等詳細は、店舗WEBページをご確認ください。

https://read.signifiantsignifie.com/main-store/





S+ GINZA SIX









GINZA SIX

〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目10-1 B2F

03-6264-5506



営業時間

10:30~20:30(B2F~5F ショップ)

*営業時間・定休日はGINZA SIX に準じます。



【営業について】

3/24(金) 最終営業日



*営業時間等詳細は、店舗WEBページをご確認ください。

https://read.signifiantsignifie.com/ginza-six/





✜ SNS Instagram:https://www.instagram.com/signifiantsignifie_official/





✧✧✧



* オンラインショップは出荷期間となります。

* 各店舗の営業時間等の詳細は、各店舗ページをご確認ください。

* 金額は税込価格表記です

* 写真はイメージです

* 内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。



