株式会社TOUCH TO GO(本社:東京都港区、代表取締役社長:阿久津智紀、以下:TTG)は、株式会社東急ストア(本社:東京都目⿊区、代表取締役社長:大堀左千夫、以下:東急ストア)が2023年12月4日(月)にオープンする従業員専用店舗で、無人決済システム「TTG-SENSE MICRO」を採用いただきましたことをご報告いたします。今回の「TTG-SENSE MICRO」導入及び設置に関しては、東芝テック株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役:錦織弘信、以下:東芝テック)との協業により実現いたしました。







当店舗で、TTGの無人決済システムを利用した東急ストアの店舗は、たまプラーザ テラス店、南町田5丁目ビル店に次ぐ3店舗目となり、東急田園都市線・大井町線 二子玉川駅直結の複合型商業施設「二子玉川ライズ・ショッピングセンター」 タウンフロント内の従業員休憩室にオープンします。 お弁当やお惣菜、お菓子やドリンクなど利用頻度の高い即食商品を中心に取り揃えるとともに、キャッシュレス決済によるスムーズなお会計でランチタイムの時短需要にもお応えします。

TTGは、無人決済システムの活用により無人での店舗オペレーションを実現し、地域・顧客ニーズに合わせた業態開発を行うとともに、今後の成長領域拡大および将来的な人手不足へ対応していきます。



■無人決済システム「TTG-SENSE MICRO」について

「TTG-SENSE MICRO」は、天井のカメラや棚のセンサーで、お客さまが手に取った商品をリアルタイムに認識し、レジでの商品読み取りをすることなく会計を可能にする省スペース、ローコストの無人決済システムです。約7平方メートル の狭小スペースでも展開が可能なため、コンビニエンスストア、お土産・雑貨店、オフィス(職域売店)等での展開に加え、病院、ガソリンスタンド、工場等の共用部・休憩室などでも事業展開を可能にし、事業者、お客さまの双方に利便性を提供できる新たなソリューションとなっています。



■店舗概要

所在地:東京都世田谷区玉川二丁目21番1号

二子玉川ライズ・ショッピングセンター・タウンフロント 4F 従業員休憩室

営業時間:11:00~18:00

休業日:東急ストア 二子玉川ライズ店休業日(予定)

支払い方法:交通系電子マネー、クレジットカード、スマート決済

店舗面積:約7平方メートル

取り扱い品目:お弁当、おにぎり、パン、菓子、飲料等



■株式会社TOUCH TO GOについて

会社名: 株式会社TOUCH TO GO

代表者: 代表取締役社長 阿久津 智紀

事業内容: 無人決済などの省人化システム及びサービスの企画、設計、開発、保守及び販売

事業所: 東京都港区高輪2-21-42 TokyoYard Building 8F

設立: 2019(令和2年)7月11日

URL: https://ttg.co.jp/



