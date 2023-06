[リソルの森株式会社]

フルーツの王様!メロンの旬を追い求め続ける夏季限定アフタヌーンティーが登場!





体験型リゾート施設『Sport & Do Resort リソルの森』(所在地:千葉県長柄町、代表取締役社長:曽谷友紀)では、レストラン「翠州亭(すいすてい)」にて、これから旬を迎える夏のフルーツ「メロン」を贅沢に使用した新アフタヌーンティープラン「3種の極旬メロンアフタヌーンティー」を、1日12食限定で、2023年7月1日(土)~9月15日(金)の期間、販売します。







旧スイス大使館を移設した趣のある「翠州亭」が贈る、メロンの旬を追い求めた極上アフタヌーンティー。



『Sport & Do Resort リソルの森』内のレストラン「翠州亭」は、旧スイス大使館を移設した登録有形文化財でもある格式高い空間で、枯山水の庭園を眺めながら、房総の豊かな恵みをふんだんに使用した季節の会席料理を提供しています。2023年4月1日(土)より提供を開始した「翠州亭」初となるアフタヌーンティープラン「アフタヌーンティー with 六地蔵窯」(1日12食限定)も、大変好評いただいています。



今回提供を開始する新アフタヌーンティー「3種の極旬メロンアフタヌーンティー」では、夏のフルーツの王様・メロンをメインに据え、7月には地元・千葉県の飯岡町産「タカミメロン」や一宮町産「長生(ながいき)マスクメロン」、8月はメロンの生産量日本一を誇る茨城県産の「マスクメロン」といった、常にその時期に最も旬のメロンを取り寄せて提供します。お越しいただく時期によって3種類の味わいの異なるメロンをお楽しみいただけることから「3種の極旬」と名付けました。



ウェルカムメロンソーダをはじめ、生ハムメロンや赤肉メロンのプティタルト、メロンムース、メロンマカロンなど、青肉と赤肉の2色メロンを贅沢に使用した16品にお飲み物が付いた、メロン尽くしのアフタヌーンティーです。





お祝いにも最適な1日1組限定、個室利用確約の「プライベートアフタヌーンティープラン」も提供。

好評の60分のトリートメントと天然温泉「紅葉乃湯」が楽しめる「森のウェルネススパ」チケット付き日帰りプランもご用意!







「翠州亭」では、大使館当時の重厚なインテリアを活かした空間のなか、窓の外に広がる枯山水の日本庭園を眺めながら、ゆったりとした特別なお食事を楽しんでいただけます。今回、「翠州亭」内の個室を1日1組限定、貸し切りでご利用いただける「プライベートアフタヌーンティープラン」をご用意しました。最大4名までご利用可能なため、ご家族や友人など、大切な方とのお祝いの席にも最適です。特典として、メッセージ付きお祝いプレートをご用意させていただきます。



また、4月から販売し好評いただいている、アフタヌーンティーとあわせて60分のトリートメントと天然温泉「紅葉乃湯」が楽しめる「森のウェルネススパ」チケット付きの日帰りプランも同時発売します。





翠州亭 新アフタヌーンティープラン「3種の極旬メロンアフタヌーンティー」(1日12食限定)詳細





■メニュー

<WELCOME DRINK:画像1.>

・ウェルカムメロンソーダ







<SWEET(上段):画像2.左から>

・赤肉メロンのプティタルト

・メロンの杏仁風

・赤肉メロンのレアチーズ

・メロンムース シャルロット仕立て

<SWEET(中段):>



・赤肉メロンのシフォンケーキ

・メロンのマドレーヌ メロン見立て(画像3.)



・メロンマカロン

・メロンのサブレ



<SAVORY(下段):画像4.左から>

・胚芽バンズのミニチーズバーガー

・生ハムメロン 生ハムのシガレット添え

・メロンとスモークチーズのグリークサラダ

・ライスコロッケ





<OTHER PLATE:画像5.>

・スコーン2種(プレーン・レーズン)

メロンジャムとクロテッドクリーム



■ドリンクメニュー(Hot/Iced)

・コーヒー

・紅茶(ダージリン)

・大多喜ハーブガーデンのローズマリーブレンド

・大多喜ハーブガーデンのレモンミントティー

・大多喜ハーブガーデンのエキナセアブレンド



■販売開始:2023年7月1日(土)~9月15日(金)

■時間:14:00~16:00(最終入店15:00) フリードリンク90分制

■料金:4,500円(税込)

■オプション:1日1組様限定!レトロな個室でプライベートアフタヌーンティー(個室利用+メッセージ付きお祝いプレート)+2,000円(税込)/1組



■ご予約:前日12:00までにHPもしくはお電話にてお申し込みください。

詳細:https://www.resol-no-mori.com/recommend/kiji245.html





60分のトリートメントと天然温泉「紅葉乃湯」が楽しめる「森のウェルネススパ」チケット付きの日帰りプランも同時発売。



「森のウェルネススパ」では、森を見下ろす天空のサロン『スパ ジュール・フェリエ』の60分コースのトリートメントと、天然温泉『紅葉乃湯』の入浴がご利用いただけます。「3種の極旬メロンアフタヌーンティー」のご利用とセットになったお得な日帰りプランで、特別なひとときを提供します。



『スパ ジュール・フェリエ』のコンセプトは、リラックスを提供するだけでなく、メディカルとスポーツ、ウェルネスをつなぎ、自然の森のリズムとともに崩れたバランスを取り戻すサポートをする"森のウェルネススパ"。心と身体のバランスを図る下記3種のトリートメントからお好きなコースをお選びいただけます。

1.森のウェルネストリートメント(フットバス+ボディ)

2.グランヴォージャーニー(フットバス+ボディ)

3.ウェルネスフェイシャル



天然温泉『紅葉乃湯』は、美肌効果が期待できるナトリウム炭酸水素塩鉱泉。海のミネラルが豊富で驚くほど黒く、肌をつるつるに生まれ変わらせる温泉です。





◇プラン名:アフタヌーンティー1Dayプラン<森のウェルネススパ付き>

■提供開始:2023年7月1日(土)~9月15日(金)

■料金:21,000円(税込)

■内容:『スパ ジュール・フェリエ』60分トリートメント

10:00~/10:30~/11:00~/11:30~からお時間をお選びいただきます。

『3種の極旬メロンアフタヌーンティー』 14:00~のご利用となります。

天然温泉『紅葉乃湯』 15:00~のご利用となります。

■ご予約:2日前17:00までにHPもしくはお電話にてお申し込みください。





『Sport & Do Resort リソルの森』概要



◇所在: 〒297-0201 千葉県長生郡長柄町上野521-4

◇電話番号: 0475-35-3333

◇アクセス: ・東京湾アクアラインから圏央道利用 「茂原長柄スマートIC」から約5分。

・東関東自動車道、京葉道路利用 県道67号線「板倉IC」から約5分。

◇敷地面積: 総面積約100万坪



