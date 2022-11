[aipass株式会社]

DXを推進するための協業を開始



宿泊・旅行業を中心にExperience Systemを提供するaipass株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:辻 慎太郎、以下 アイパス)は、共に業界のDXを推進するパートナーとして、東日本電信電話株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:澁谷 直樹、以下 NTT東日本)との提携を開始いたしました。







■ 連携の背景・目的

アイパスは、「Making experience better for everyone.」をミッションに掲げ、より良い体験をつくるために、あらゆるオフライン事業者の体験を支えるExperience System『aipass』の機能開発と普及に取り組むことで、宿泊・旅行業を中心としたDXを推進しています。



この度の提携では、東日本を中心に強固な営業基盤を持つNTT東日本と協業し、より多くの事業者にとって最適なソリューションを提供し、サポート体制を強化することで、課題解決を促進していきます。



また、今後は導入推進のパートナー連携にとどまることなく、より地域に根ざしたサービスを提供し地域創生や活性化にも取り組むことで、共に旅行を中心としたより良い体験を提供してまいります。



東日本電信電話株式会社(NTT東日本)

https://www.ntt-east.co.jp







■ DX推進パートナーシッププログラムについて

様々な業界のパートナーとの連携を強化し、『aipass』の機能拡充や導入を推進することで、宿泊・旅行を中心とした業界のDXを早期に実現していくためのプログラムです。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000053725.html



PMS無償キャンペーンについて

現在、パートナーからのご紹介者様限定でPMS機能(予約管理・客室管理・売上管理)を、「永年無償」でご利用いただける特典もご用意しておりますので、この機会にぜひお問合せください。

https://aipass.jp/hotel/landing/pms





■ Experience System 『aipass』





Experience System『aipass』は、旅行者の体験(UX)と従業員の体験(EX)のそれぞれを設計するシステムです。両者に最適な機能を提供することで、オフライン事業者の経営課題を解決し、DXを実現します。

https://aipass.jp







UXとEX|体験設計

UXは「有効度、効率度、満足度」を指標に、事前チェックインや決済などを提供し、体験価値を最大化します。EXは事業者が抱える「業務、運用、集客」の課題解決を支援し、従業員の体験を最適化します。

https://aipass.jp/es







DX|事業設計

業務のデジタル化など「Lossの最小化(運営の効率化)」と自社集客など「Profitを最大化(売上収益の向上)」することで事業者のDXを支援します。

https://aipass.jp/es









aipass for hotels(旧:HotelStyle OS※)

スマートチェックインに、業務効率化などのプラグイン機能を組み合わせることで、様々なホテルに最適なエクスペリエンスシステムを提供しDXを実現します。

https://aipass.jp/hotel





aipass株式会社

「Making experience better for everyone.」をミッションに掲げ、より良い体験をつくるために、あらゆるオフライン事業者の体験を支えるExperience System『aipass』を提供し、旅行を中心とした体験のDXを推進しています。

https://aipass.inc



