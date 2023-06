[株式会社コーチ・エィ]

株式会社コーチ・エィ(本社:東京都千代田区)のファウンダーである伊藤守が監修した『Coaching A to Z 未来を変えるコーチング』が、ディスカヴァー・トゥエンティワンから2023年6月23日に刊行されたことをお知らせします。







■書籍内容

「対話」の重要性が語られる場面が多くなった昨今、「対話型組織開発」や「対話型コミュニケーション」など、多くの企業や組織が「対話」に注目しています。人は望ましくない未来や辛かった過去に定着しがちだからこそ、よい対話で居場所を作り、ポジティブな可能性を生み出す必要があります。



本書は、コミュニケーション科学者としてコーチングの会話の仕組みを研究してきた著者が、広範な研究に基づいた26の視点と具体的なエピソードを紹介しています。また、望ましい未来を設計するための、対話によるストーリー作りの基本を解説しています。



本書のベースとなるフレームワークは、著者が1万時間以上にわたる会話の仕組みの研究を行って導き出した「リスニング・コンパス」です。「リスニング・コンパス」は、言葉の使い方や考え方のポジションを4象限で表現しており、自分や相手のストーリーがどこに属するかを把握することで、対話の方向性を決める指針となるものです。「リスニング・コンパス」で対話の方向性を決め、ごく普通の言葉をポジティブに使うというシンプルなアプローチで、充実した対話ができると著者は記しています。







■書籍概要

【目次】

良い対話が優れた力を発揮する

・Already:目指す先の指標ではなく、すでに積み重ねた努力に注目しよう

・Becoming:本当に得たいものに意識を向け、実現に必要なものがすでに備わっていると信じよう

・Care:抱えている問題ではなく、大切にしているものに関心を持とう

・Difference:未来をポジティブに変えたい気持ちにスイッチを入れ、過去のポジティブな経験にもスポットライトをあてよう

・Else:別の視点や身近にある貴重なリソースを、積極的に取り入れよう

・First:望ましくない慣れた行動パターンから、慣れないけれど望ましい行動パターンに変換しよう

他



【著者情報】

・ヘスン・ムーン Haesun Moon

コミュニケーション科学・教育学の専門家



カナダのトロント大学大学院にて、「成人教育」および「コミュニティ開発」分野にまたがる研究により博士号を取得。現在は、トロント大学でブリーフコーチング法を教える傍ら、トロント所在のカナダ・ブリーフコーチング・センター(CCBC:Canadian Centre for Brief Coaching)の代表取締役、および同じくトロント所在の、大人の能力開発に従事する人材を養成するヒューマン・ラーニング・インスティチュートの所長を務める。世の中の誰もが、家庭でも職場でもよりよい会話を交わせるようになってほしいという願いとその実現に向け、自らコーチングやコンサルティングに携わるほか、コーチの養成にも取り組む。これまでに手がけた共著書に『Thriving Women, Thriving World: An Invitation to Dialogue, Healing, and Inspired Actions』『Foundations of Brief Coaching』などがある。





・監修 伊藤守(いとう・まもる)

株式会社コーチ・エィ ファウンダー



日本人として初めて国際コーチング連盟(ICF)よりマスターコーチ認定を受けた日本のコーチング界における草分け。コーチングを日本に紹介し、1997年に時代に先駆けてコーチ養成プログラムを開始。2001年には、エグゼクティブ・コーチング・ファームとして株式会社コーチ・エィを設立し、以来、これまでに数多くの企業のリーダー開発や組織風土改革に携わる。著書は『3分間コーチ』『コーチング・マネジメント』『コミュニケーション 100の法則』『自由な人生のつくり方』(以上ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『もしもウサギにコーチがいたら』(大和書房)ほか多数。



【書籍情報】





発売日:2023年6月23日

刊行:ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様:四六判/296ページ

定価:2,530円(税込)

















■株式会社コーチ・エィ

コーチ・エィは、1997年創業(当時はコーチ・トゥエンティワン)のエグゼクティブ・コーチング・ファームです。「人は関わりの中に存在する」という考え方のもと、個人の成長支援にとどまらず、個人を取り巻く関係性に焦点をあて、システミック・コーチング(TM)というアプローチで、組織全体の成長を支援する対話型組織開発を推進しています。創業以来、多数のコーチング関連書籍を出版し、日本におけるコーチングの普及・拡大に貢献してきました。

東京、ニューヨーク、上海、香港、バンコクに拠点を構え、5つの言語(日本語、英語、北京語、広東語、タイ語)でグローバルに事業を展開しています。コーチング研究所(CRI)という専門のリサーチ部門を備え、豊富なコーチング実績の分析データをもとに、エビデンスに基づいたコーチングを提供しています。



コーチ・エィ コーポレートサイト:https://www.coacha.com/





