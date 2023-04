[SCENTMATIC株式会社]

嗅覚のデジタライゼーションによって新たな顧客体験を提案するSCENTMATIC 株式会社(代表取締役:栗栖俊治、本社:東京都、以下「セントマティック」)と 玉川高島屋は、2023年4月26日(水)より玉川高島屋 本館B1にある日本酒売り場に、“なりたい気分”に合わせてお酒を選んだり、“贈りたい相手のイメージ”からからお酒を探せる日本酒ソムリエAI「KAORIUM for Sake」を設置いたします。※KAORIUM はSCENTMATIC 株式会社の登録商標です。







母の日・父の日をはじめとした季節のギフト需要に対応!

“贈りたい相手”のイメージに合わせてお酒をレコメンドするAI

玉川高島屋は、東急電鉄の二子玉川駅すぐそばにある、開業54周年の地域に愛される大型ショッピングセンター。二子玉川は、自然豊かな公園からおしゃれなお店が揃う環境から、若者から年配の方まで人気の高いエリアです。今回は、玉川高島屋 本館B1にある日本酒売り場に、ギフト需要をはじめとした日本酒選びをサポートする最先端の日本酒ソムリエAI「KAORIUM for Sake」を設置いたします。これにより、これからピークを

迎える母の日や父の日をはじめとした、季節のギフト需要に向けて売り場DXを目指します。



人の感性を自然言語処理によって日本酒とマッチすることができる日本酒ソムリエAI は、“贈りたい相手”のイ

メージに合わせてお酒をレコメンドする機能を搭載しています。



実際の画面では、「お酒を贈りたいあの人はどんなイメージ?」という質問と共に、ギフトを贈る相手を連想さ

せる言葉が表示されます。その中から、例えば父の日であれば、「面白い」「かっこいい」「頑固」など最大3つの言葉を選択すると、AI がお父さんのイメージと店頭にある日本酒とのマッチ度を解析し、相性の良いお酒を

レコメンド。これにより、日本酒に詳しくない方や、贈る相手の好みが分からないという方でも、ぴったりのギ

フトを選ぶことができます。



“なりたい気分”や“好みの味わい”に合わせて

ぴったりのお酒が見つかる日本酒ソムリエAI

そのほか、日本酒ソムリエAI は「癒やされたい」「気合を入れたい」といったお客さまのなりたい気分や、

「個性的」「フルーティ」といった好みの味わいに合わせて、日本酒をレコメンドする機能も搭載しています。



この技術により、これまでは経験と感性を持った唎酒師やソムリエだけが可能であった「人の感性にそったお酒

選び」という接客体験を小売店の店頭でも可能にします。EC でなんでも購入できる時代において、リアル店

舗で買い物をする顧客体験の価値創造にも期待されています。



また今回の導入では、2023年1月にリリースした多言語版を設置。デバイス左上に表示される「Language」ボタンから日本語と英語を切り替えて利用することができ、今後増加の見込まれるインバウンド需要にも期待されています。



日本酒ソムリエAI「KAORIUM for Sake」とは

日本酒ソムリエAI「KAORIUM for Sake」は、インターネット上の膨大な言語表現と人の香りの感じ方を学習したAI に、1万以上の日本酒の風味・感性データと酒ソムリエの感性を融合させた最先端のAI システムです。自然言語処理によって、表現の難しい日本酒の風味を、わかりやすい言葉で表したり、ある言葉に紐づく日本酒を導き出することを可能にします。

消費者が好みの味わいや、なりたい気分に合わせて言葉を選んでいくと、AI が解析しぴったりのお酒を提案します。これにより、まるで利酒師やソムリエがいるような接客体験が、小売店や飲食店の店頭でも可能になります。また、言葉を意識しながら香りを深く味わう体験は左右両脳を活性化し(※1)、

まだ見ぬ感性への気付きをもたらします。(※1)参照元:「注意が脳での嗅覚処理に及ぼす影響 ―脳

波計測により匂い呈示後1 秒以内の脳活動の変化を検出―」https://www.a.u-tokyo.ac.jp/topics/topics_20190322-1.html



「KAORIUM for Sake」のコンセプトイメージ



【KAORIUM for Sake 導入店舗】



玉川高島屋



玉川高島屋は、1969年11月に日本で初めての本格的郊外型SCとして東京都世田谷区にオープンしました玉川高島屋S・C 内にございます。

“ひとも空気も、みずみずしい”をコンセプトに、今後も二子玉川の豊かな自然環境と共存しながら上質な空間の提供を目指します。



所在地:〒158-8701 東京都世田谷区玉川3-17-1

アクセス:地下鉄 東急田園都市線/東急大井町線 「二子玉川駅」西口徒歩2分

営業時間:10:00 ~ 20:00

https://www.takashimaya.co.jp/tamagawa/sc/departmentstore/index.html



【SCENTMATIC 株式会社】



セントマティックは、香りを言語化するAI システムを用いて、あらゆるものに“情緒的な体験価値”をプラスできる香りの共創型の香りのビジネスデザイン集団として2019 年に設立しました。五感の中でも最も未知な領域であった「嗅覚」に着目し、香りを言語化するAI ツール「KAORIUM」を開発しています。これまで「香り」という概念は個人の感覚の違いにより他者へのイメージの伝達が難しく、明確な指標というものが存在しませんでした。KAORIUM の登場により様々なビジネス上での”香り”の活用が期待できます。セントマティックが取り組むのは「嗅覚のデジタライゼーション」。それは、香りと言葉による「香りの体験」によって人の感性を進化させ、あらゆる業界のビジネスに革新をもたらします。



代表者:代表取締役 栗栖俊治

所在地:〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4丁目22番7号 6階

URL:https://scentmatic.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/25-19:16)