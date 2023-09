[株式会社フォンス]

THE CITY BAKERY人気商品を詰め合わせたお得な「オープン記念セット」も数量限定販売!







オープンカフェやアートなど新たなにぎわいの場所として開発が進む東京都港区「新虎通り」。平日は多くのワーカーが行き交い、休日にはゆったりと散歩をしたくなる、植樹豊かな大通りに面した「虎ノ門ヒルズ新虎通りCORE」1階に、2023年9月13日(水)「THE CITY BAKERY 新虎通りコア」がオープンいたします。

1990年にニューヨーク・ユニオンスクエアで開業したTHE CITY BAKERY 。NYの味を再現したTHE CITY BAKERYの代名詞「プレッツェルクロワッサン」や、毎日の生活に寄り添うユニークなパンやペイストリーなど、常時30~40種類の個性豊かな商品が並びます。柔らかなグリーンが広がる店内には30席のイートインスペース、気軽に立ち寄れるテラスには16席をご用意しております。四季折々の風景とともに、豊かな時間をお過ごしください。







SANDWICHES





厳選された食材を自由な発想で掛け合わせたユニークなサンドイッチのラインナップ



THE CITY BAKERY 新虎通りコアでは、小麦本来の旨みが凝縮された食事パンを使った、バリエーション豊かなサンドイッチがショーケースを彩ります。新商品のフォカッチャサンドやラップサンドの他にも、定番人気のクロワッサンサンドやピタサンド、もっちりとした生地を使ったミニバンズサンドなど、フレッシュなサンドイッチをお楽しみいただけます。一捻り工夫の効いたラインナップをお楽しみください。



■フォカッチャサンド グリルドブロッコリー&ペッパーマヨ ¥700(税込 ¥770) *写真左下

グリーンペッパーのさわやかな辛みが効いたブロッコリーを、嚙むごとに味わい広がるフォカッチャでサンド。マヨネーズとフムスの甘味、ケッパーの酸味など、ひと口で様々な味わいの調和が楽しめる新商品です。



■CBラップ 豆腐と鶏むね肉のつくね ¥800(税込 ¥880)*写真右下

シェフのイチ推し!木綿豆腐を混ぜた柔らかい鶏つくねに、甜面醤と醤油の風味が効いた甘辛ソースのヘルシーなサンドイッチ。食べ進めるとお米のもっちり感や、きゅうり、しば漬けの食感も味わえる大満足の一品です。



MORNING MENU







「CBエッグスラットブレックファースト」は、プレッツェルクロワッサンをとろっとした半熟卵がかかった濃厚なマッシュポテトに絡めて味わうモーニングプレート。その他、全粒粉を配合したもっちり食感が人気の食事パン「CBスクエア」をストレートに味わっていただける「厚切りトースト」など、ベーカリー&カフェならではのモーニングメニューがお召し上がりいただけます。

お仕事前や週末のご利用におすすめです。



■CBエッグスラットブレックファースト ¥1,200(税込み ¥1,320)



SET MENU





毎日のランチタイムには、日替わりでメニューが変わるお手軽なランチバッグシリーズがおすすめ。ベジシェイクサラダとミニバンズサンドの「サラダバッグ」、ピタサンドとミニサイズデリの「ピタサンドバッグ」の2種類からお選びいただけます。ボリュームもお得感もたっぷりなドリンク付きセットをお楽しみください。

エスプレッソ、ホット、アイスと、それぞれ豆の種類を使い分けたコーヒーや、リッチな味わいのホットチョコレートなどオリジナルドリンクも充実。一部の対象商品との組み合わせで100円オフになる、お得な「ドリンクセット」もご用意してます。





30個 限定販売!「 THE CITY BAKERY 新虎通りコア オープン記念セット」







プレッツェルクロワッサンやチョコレートチャンククッキーなどを詰め込んだ、オープン記念セットを販売。

準備数がなくなり次第販売終了のため、お早めにお買い求めください。

----------------------------

THE CITY BAKERY 新虎通りコア オープン記念セット

¥1,400(税込¥1,512)

プレッツェルクロワッサン / チョコレートチャンククッキー (JPサイズ) / フォカッチャ /

チョコレートクロワッサンブロック / マシュマロ×6 / CBブレンドコーヒー ドリップバッグ × 2

----------------------------



【THE CITY BAKERY 新虎通りコア】



[所在地]

〒105-0004 東京都港区新橋4-1-1

新虎通りCORE 1F

[営業時間]

平日:7:30~20:00

土日祝:8:00~18:00

*9/13(水)は10:00よりオープン

[電話番号]

03-6403-1085

[アクセス]

JR「新橋」駅徒歩6分、

都営三田線「内幸町」駅徒歩5分、

東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」駅徒歩9分、

東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅徒歩10分



▶▶ PRESSRELEASE PDFはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d44858-63-8545f14b78e8cd4197e09fda88ffa4b3.pdf



ABOUT THE CITY BAKERY







THE CITY BAKERYはニューヨーク・ユニオンスクエアに1990年に開業したベーカリー。創業者のモーリー・ルービンはTV局のプロデューサーだった異色の経歴の持ち主で、その独創的な発想から生まれたプレッツェルクロワッサンや濃厚なホットチョコレートは瞬く間に人気となりました。2013年に大阪に初上陸して以来、東京・福岡・長野・名古屋・京都などに展開。日本でも「街(CITY)のベーカリー」として、その地域の皆さまから親しまれています。2013年4月より、日本上陸10年アニバーサリーグッズを期間限定販売中。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/01-09:46)