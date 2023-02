[株式会社TRiCERA]

グローバルアートマーケットプレイス「TRiCERA ART」を運営する株式会社TRiCERA(所在地:東京都港区、代表取締役:井口 泰)は、セカイダイスケ 「Life is Art, Art is Freedom」( https://www.tricera.net/ja/artclip/blog739 ) を、2023年2月03日(金)から2023年2月12日(日)にて、六本木・西麻布エリアのギャラリー「9s GALLERY by TRiCERA」で開催いたします。





「人生をアートする」

セカイダイスケは、「人生をアートする」をコンセプトに活動するアーティスト。

18歳で渡英し、パリ、ニューヨーク、ロンドン、東京など世界十数カ国の主要都市にて活動の場を広げています。渡航国は世界30ヵ国以上に渡ります。



セカイダイスケは、自由と制限の境界線に注目し、文化や社会のあり方、そしてその中でのアートの役割を再考しています。アートとは何か、その根幹を決めるのは誰なのかは、永遠の問いと言えるでしょう。



本展は、芸術と自由の意味について深い考察を促します。この二つの概念は、言論、思考、信条の自由と密接に絡み合っています。表裏一体であると同時に、アートは自由を促進し、自由はアートを成長させるという相互関係が成立しています。









アーティスト・ステートメント

「人生はアートだ。

アートは自由だ。」



自由を求めて走り続けてきた。

しかし、社会にとらわれて自由を見失ってしまうことがある。



アートに正解はあるのか。

アートの価値を決めるのは誰なのか。

アートがアートに縛られてはいないか。



まっさらなキャンバスに、ありのままの自分をぶつける。生きるエネルギーそのものを描く。そうでないと、本当の芸術など出来やしない。そしてそれこそ、喜怒哀楽では表せない感動が詰まっているはずだ。



明日がある保証なんてない。

だからこそ、今を全力で生き抜いてみせる。

全ては自分の選択で成り立っているのだから。





開催概要

セカイダイスケ —「Life is Art, Art is Freedom」

会期:2023年2月03日(金)~2023年2月12日(日)

営業時間:会期中無休 12:00~19:00

会場:9s Gallery by TRiCERA

〒106-0031 東京都港区西麻布4-2-4 The Wall 3F

アクセス:東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩10分・広尾駅 徒歩10分

東京メトロ千代田線 乃木坂駅 徒歩10分

連絡先:03-5422-8370





