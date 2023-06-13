【初開催】patoキャスト向け インボイス制度に関する税務セ…
［キネカ］
エンターテイメント特化型マッチングプラットフォーム「pato（パト）」(https://pato.today/cast/ )を運営する株式会社キネカでは、2023年6月16日（金）にpatoキャストユーザー様を対象とした「インボイス制度に関する税務セミナー」を開催することが決定いたしました。
2023年10月1日から開始されるインボイス制度への対応に向け、patoキャストユーザー様を対象とした税務セミナーを2023年6月16日に開催いたします。
インボイス制度の仕組みやユーザー様ご自身への影響について理解を深めることで、安心して来る10月1日を迎えていただきたい思いから本セミナーの開催が決定いたしました。
引き続きより快適にご活動いただけるよう、サポート体制を充実させてまいります。
【開催方法】
オンラインにて開催予定
※ライブ配信またはアーカイブにて閲覧可能です。
【参加費】
無料
【対象者】
エンタメマッチングサービス「pato(パト)」に登録しているキャストユーザー様
【概要】
・開催日時：2023年6月16日
・セミナー講師：税理士法人CUBE 武信隼人税理士(CASTAX)
・URL：https://cube-tax.com/
■「pato(パト)」について
エンターテイナーとエンターテイナーに仕事依頼したい人との特化型マッチングプラットフォームです。
2017年6月のリリース以降、TVや雑誌のメディアでも話題となり、35万回以上のマッチングを達成。
シェアリングエコノミーの力でエンタメ産業を変革し、スキルや得意を持つキャストの新たな収益源となるエンタメ文化を創出し、生活者の"いつものシーンを非日常に"彩ることで、日本を元気にするサービスを目指していきます。
pato公式サイト：https://pato.today/guest/
patopicks：https://pato.today/news/
キャスト登録希望の方はこちら：https://pato.today/cast/
■会社概要
商号 ： 株式会社キネカ
代表者 ： 代表取締役 渡辺正樹
所在地 ： 東京都港区六本木4-8-7 六本木三河台ビル 4F
URL ： https://kineca.jp/
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/13-19:16）
データ提供
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