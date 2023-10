[フェアリーデバイセズ]

ASCII STARTUP主催のビジネスカンファレンスイベントで「首掛け型ウェアラブルで実現する遠隔支援DXと熟練工AIを創る」THINKLETを展示します。



Fairy Devices株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役 藤野真人、以下「フェアリーデバイセズ」)は人類のあらゆる叡智を流通可能にすることを目指しています。最先端の応用研究を実装するため、現場情報を機械学習が可能な形でデータ化するため、ハードウェア、ソフトウェア両面からアプローチしています。

この度、ASCII STARTUP株式会社が主催する「IoT H/W BIZ DAY by ASCII STARTUP in CEATEC 2023」に、以下の日程で出展いたします。ご来場の皆様には、軽量・首掛け型ウェアラブルの実機およびデモをご体験いただけます。





IoT H/W BIZ DAY by ASCII STARTUP 概要

https://iot-ascii.com/



会期:2023年10月17日(火)~10月20日(金) 10:00-17:00

会場:幕張メッセ https://www.ceatec.com/ja/access/



展示内容

今回の出展では、実際にお客様にご利用頂いているデバイスやサービスについて展示を行います。



THINKLET デバイス

人間工学に基づいて設計開発した首掛け型ウェアラブルデバイス「THINKLET」 は、カメラやマイク、4G LTEモジュールを内蔵しています。その形状から装着者の負担とならず、ハンズフリーでの作業環境を提供しながら、リアルタイムなやり取りを可能とします。また、5チャンネルのマイクアレイを内蔵しており、騒音環境においても装着者の音声をクリアに収録することが可能です。



LINKLET サービス

THINKLETデバイスの一人称視点を利用して 「Microsoft Teams」や 「Zoom」で遠隔支援・ビデオ配信を実現するウェアラブルサービスです。

THINKLETデバイス及びLINKLETサービスは「アフターコロナ時代の新しい共同作業」の形として、世界中から新しい働き方が注目される中で、世界最大のテクノロジー展 CES 2022において、Innovation Awardsを、世界最多の3部門で受賞致しました。 また、Time 社が毎年発表している The Best Inventions も受賞しております。



