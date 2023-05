[株式会社セザンヌ化粧品]

株式会社セザンヌ化粧品(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:井田 仁幸)は、「セザンヌ ニュアンスカラーマスカラ」を2023年7月中旬より全国のハンズ、PLAZA、LOFT※1にて先行発売いたします。以降、9月上旬より順次全国の店舗にて発売いたします。

さりげなく色で遊ぶ、絶妙カラーのマスカラが新登場





「セザンヌ ニュアンスカラーマスカラ」 は、目元に彩りをプラスし、ニュアンスを帯びた眼差しを演出するマスカラです。まつ毛に馴染みやすいブラウンとブラックをベースにしたカラーバリエーションで、デイリー使いにもおすすめです。



「01 ラズベリーブラウン」は、柔らかい締め感のブラウンをベースにくすみピンクを合わせ、甘すぎない抜け感をプラスしたニュアンスカラーです。熟れたラズベリーのようなビターなピンクブラウンが、温度感のあるやさしい目元を演出します。

「02 ヘーゼルグレージュ」は、キリっとした締め感のブラックをベースにイエローとまろやかなホワイトを加え抜け感をプラスしたニュアンスカラーです。ほんのりと温かみのあるグレージュが、透明感のある際立つ目元を演出します。



使い心地にもこだわり、伸びの良い液がまつ毛一本一本をムラなくカラーリング※2。上向きカールと繊細ロングを両立した、ダマのない美しい仕上がりに。まつ毛のキワまでキャッチしやすいよう、ブラシの細さや仕様にもこだわりました。また、セザンヌで展開中のマスカラよりひとまわり小さいサイズもこだわりのポイントです。



新商品「セザンヌ ニュアンスカラーマスカラ」 税込 ¥561 / 01 ラズベリーブラウン 02 ヘーゼルグレージュ







<商品特長>

●まつ毛に馴染むニュアンスカラーで目元に彩りをプラス

ブラウンやブラックをベースに、 抜け感のある色味をプラスした

ニュアンスカラー。

まつ毛に馴染みやすく、さりげない色遊びが楽しめます。



●なめらか×高発色

なめらかなワックス成分と高発色な着色成分をバランス良く配合。

軽やかで伸びが良い液でまつ毛を1本1本ムラなくカラーリング※2。

しっかり発色し、ニュアンスカラーを楽しめます。

※2メイクアップ効果



●カール&ロング効果

上向きカールと繊細ロングを両立した、ダマのない美まつ毛に

仕上げます。



●細身のストレートブラシ



しごき感・液含みを考えたこだわりブラシを採用。細身のブラシでまつ毛のキワまでキャッチします。



●無香料・タール系色素フリー・アルコールフリー



<カラー紹介>



01 ラズベリーブラウン



柔らかい締め感のブラウンをベースにくすみピンクを合わせ、甘すぎない抜け感をプラスしたビターなピンクブラウン。温度感のあるやさしい目元を演出します。









02 ヘーゼルグレージュ



キリっとした締め感のブラックをベースにイエローとまろやかなホワイトを合わせ、抜け感をプラスしたほんのりと温かみのあるグレージュ。 透明感のある際立つ目元を演出します。







How to use

上下のまつ毛に塗るとカラー感をしっかり楽しめます。



目尻のみに塗るとさりげないワンポイントに。いつものマスカラにプラスオンでOK!



合わせ使いで印象的な目元をつくる!おすすめメイクアイテム





「セザンヌ 耐久カールマスカラ」のクリアタイプを一緒に使えば、カラーを邪魔せずカールをしっかりキープできます。ニュアンスカラーマスカラの「01 ラズベリーブラウン」に「セザンヌ ベージュトーンアイシャドウ」の05 ライラックベージュを合わせると、カラーニュアンスがマッチして、より印象深い目元に仕上がります。



セザンヌについて







ずっと安心、ずっとキレイ。

セザンヌは、毎日使い続けられる品質と価格にこだわり、

安心、安全を一番に考えるトータルメイクブランドです。



セザンヌの生まれたきっかけは、高品質・低価格の化粧品を日本の女性にも提供したいという気持ちでした。1964年に誕生。10年以上販売させていただいているロングセラーアイテムもたくさんございます。



パッケージの無駄を省き、容器を共通化することで毎日使い続けられる価格を実現。品質にも手を抜かず、商品の中身はすべて日本製※1にこだわり、パッチテストを実施※2し、お客様のご意見を参考に改良を続けています。



※1 雑貨を除く ※2 リムーバーを除く。 全ての方に皮膚刺激が発生しないということではありません。











