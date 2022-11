[Dynabook株式会社]

第12世代インテル(R)Core(TM) プロセッサーとその性能を引き出す「エンパワーテクノロジー」搭載モデルを追加し、ラインアップを拡充



~第11世代インテル(R)Core(TM) プロセッサー搭載モデル等を含むPC新商品 計13機種を発表~







ハイブリッドワークが定着する中、ビジネスシーンでは自宅やオフィス、外出先などさまざまな場所やシチュエーションで高いパフォーマンスと使いやすさ、長時間バッテリー駆動や軽量さ、そしてそれを下支えする堅牢性、さらに安心のセキュリティ性能を兼ね備えたビジネスPCが求められてきています。

そこで当社はお客様の幅広いニーズにお応えし、お客様の働き方に寄り添うビジネスPCとして、Windows 11 Proの最新バージョン(Windows 11 2022 Update)とインテル最新CPUの第12世代インテル(R) Core™ プロセッサーを搭載したモバイルノートPC 3機種を新たに商品化し本日から受注開始します。



13.3型プレミアムモバイルノートPC「dynabook G83」、5in1プレミアムPenノートPC「dynabook V83」、14.0型プレミアムモバイルノートPC「dynabook RJ74」の3機種は、第12世代インテル(R) Core™ プロセッサーを搭載し、さらに当社が長年にわたり蓄積してきたノートPCの冷却・放熱技術や筐体設計技術などを駆使した独自技術「dynabook エンパワーテクノロジー」を適用することで、CPUのハイパワー※注1を持続させ、実力を最大限に引き出し、高いパフォーマンス発揮による高度な業務処理を可能にします。

また、いずれも長時間バッテリー駆動と1kg以下の軽量さ※注2で抜群のモビリティ性能を実現。さらに、設計段階から行われている徹底したシミュレーションと厳しい製品テストに加え、過酷なことで知られるアメリカ国防総省制定MIL規格(MIL-STD-810G/810H)に準拠したテストをクリア※注3しているため、薄型・軽量のモバイルPCとして、安心して持ち歩くことができ、長く使い続けられる堅牢性※注4を実現しました。



セキュリティ性能では、サイバーセキュリティに関するガイドライン「NIST SP 800-147」「NIST SP 800-155」「NIST SP 800-193」<NIST(National Institute of Standards and Technology:アメリカ国立標準技術研究所)とは、科学技術分野における計測と標準に関する研究を行うアメリカ商務省に属する政府機関。>に準拠しており、BIOSへの攻撃を検知・復旧し、感染拡大を防ぐことで、巧妙化するマルウェアの手口やウイルスの脅威からPCやデータを守り、情報流出や不正アクセス等を防止します。またvPro(R) テクノロジーを搭載し、通常のウイルス対策ソフトではカバーできないOS起動前への攻撃もガードする強力なセキュリティ対策を施した「Secured-core PC」モデル※注5をラインアップするなど、安心・安全で快適な働き方のためにセキュリティに配慮しています。



さらにこれら新商品に加え、第11世代インテル(R) Core™ プロセッサーやその他CPU搭載モデルのラインアップを拡充。法人向けPC新商品 計13機種を商品化し本日より受注を開始します。



当社は、お客様がめざす「働き方改革」を成功に導くために、新しいワークスタイルを支えるハードウェアとサービス・ソリューションをより多くの人々にご提供し、ビジネスを支えるパートナーとしてご支援してまいります。



*発売開始日は機種、モデルにより異なります。



■第12世代インテル(R) Core™ プロセッサーを搭載した新商品



搭載OS:Windows 11 Pro搭載モデル・Windows 10 Pro搭載モデル*Windows 11 Proダウングレード権行使※注6



1.約13~24時間※注7の長時間駆動を実現、モビリティをあらゆる次元で追求した13.3 型プレミアムモバイルノートPC



「dynabook G83/KV」

https://dynabook.com/business-mobile-notebook-g-series/g83kv-nov-2022-13-3-inch.html



2.秀抜の軽さ、速さ、強さをめざして。ハイブリッドワークに適した至高の14型プレミアムモバイルノートPC



「dynabook RJ74/KV」

https://dynabook.com/business-mobile-notebook-rj-series/rj74kv-nov-2022-14-0-inch.html



3.多彩なスタイルで新次元の高性能を発揮する13.3 型5 in 1 プレミアムPenノートPC



「dynabook V83/KV」

https://dynabook.com/business-2in1-notebook/v83kv-nov-2022-13-3-inch-5in1-convertible.html



<質量とバッテリー駆動時間など>



■第11世代インテル(R) Core™ プロセッサーおよびその他CPU搭載新商品

搭載OS :Windows 11 Pro搭載モデル・Windows 10 Pro搭載モデル*Windows 11 Proダウングレード権行使※注6



1.15.6型 ビジネスノートPC



「dynabook B75/HV」

https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b75hv-nov-2022-15-6-inch.html

「dynabook B65/HV」

https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b65hv-nov-2022-15-6-inch.html

「dynabook B55/HV」

https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b55hv-nov-2022-15-6-inch.html

「dynabook B45/HV」

https://dynabook.com/business-notebook-b-series/b45hv-nov-2022-15-6-inch.html



2.14.0型オフィス内モバイルノートPC



「dynabook MJ54/HV」

https://dynabook.com/business-mobile-notebook-mj-series/mj54hv-hu-nov-2022-14-0-inch.html



3.13.3型スタンダードモバイルノートPC



「dynabook S73/HV」

https://dynabook.com/business-mobile-notebook-s-series/s73hv-nov-2022-13-3-inch.html



4.13.3型プレミアムモバイルノートPC



「dynabook G83/HV」

https://dynabook.com/business-mobile-notebook-g-series/g83hv-nov-2022-13-3-inch.html



5.13.3型5in1プレミアムPenノートPC



「dynabook V83/HV」

https://dynabook.com/business-2in1-notebook/v83hv-nov-2022-13-3-inch-5in1-convertible.html



6.10.1型 2in1デタッチャブルノートPC



「dynabook K60/FV」

https://dynabook.com/business-2in1-notebook/k60fv-fu-nov-2022-10-1-inch-detachable.html

「dynabook K50/FV」

https://dynabook.com/business-2in1-notebook/k50fv-fu-nov-2022-10-1-inch-detachable.html



さらに、以下の製品の、Windows 10 Pro搭載モデル(*Windows 11 Proダウングレード権行使※注6)を新たに商品化しご提供いたします。



13.3型スタンダードモバイルノートPC「SJ73/KV」

https://dynabook.com/business-mobile-notebook-sj-series/sj73kv-ku-sep-2022-13-3-inch.html

14.0型オフィス内モバイルノートPC「MJ64/KV」

https://dynabook.com/business-mobile-notebook-mj-series/mj64kv-sep-2022-14-0-inch.html

15.6型スリムモバイルノートPC「P55/KV」

https://dynabook.com/business-mobile-notebook-p-series/p55kv-sep-2022-15-6-inch.html

デスクトップ「dynaDesk DT200/V」

https://dynabook.com/business-desktop-dynadesk-series/dt200v-u-sep-2022-desktop.html

現場DXプラットフォーム「dynaEdge DE200/V」

https://dynabook.com/business/mecd/product/de200v-nov-2022/index.html



※注1:本製品に使われているプロセッサー(CPU)の処理能力は、お客様の本製品の使用状況により異なります。

※注2:ベースモデルでの測定値です。カスタムメイドサービスで選択していただく構成によって、値は異なります。質量は平均値です。

※注3:MIL規格に基づいて、一部当社が設定した試験条件に従い試験しています。無破損、無故障を保証するものではありません。MIL(MIL-STD-810G/810H)に準拠したテスト項目は機種によって異なります。

※注4:無破損、無故障を保証するものではありません。

※注5:vPro搭載モデルのみ。Secured-core PCとは、ファームウェアへの標的型攻撃からPCを保護するために、Microsoft社が提唱した新しいデバイスセキュリティ要件に対応したPCです。

※注6:本製品は、Windows 11 Pro モデルを購入されたお客様の権利であるOSのダウングレード権に基づき、お客様に代わって当社がWindows 10 Proのインストールを行い、ご提供するモデルになります。また、Windows 11 ProとWindows 10 Proの両方のOSを同時にインストールすることはできません。

※注7:JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。



※ご使用にあたっては、「安心してお使いいただくために」(https://dynabook.com/b/manual/gm9043189230.pdf)をご確認ください。

※画面はハメコミ合成です。

※画面は実際のイメージとは異なる場合があります。



※Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※Intel、インテル、インテルCore、vProは、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。※その他の本稿に記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。



