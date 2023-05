[一般社団法人 日本女子ソフトボールリーグ機構]



一般社団法人 日本女子ソフトボールリーグ機構(所在地:東京都新宿区霞ヶ丘町4-2 10階、代表理事:三宅 豊、島田 利正)は、5月27日(土)・28日(日)に長良川球場ならびに大垣市北公園野球場で予定しているニトリJD.LEAGUE 2023交流戦シリーズの開幕節「東西決戦in岐阜・大垣」開催に際して、「令和の関ケ原」オリジナルポスターを制作し、岐阜県内各所に掲示いたしますことを下記のとおりお知らせいたします。





【ニトリJD.LEAGUE 2023 交流戦シリーズ 東西決戦in岐阜・大垣 オリジナル「令和の関ケ原」ポスター】



ニトリJD.LEAGUE 2023交流戦シリーズは、5月27日(土)・28日(日)に長良川球場(岐阜県岐阜市)と大垣市北公園野球場(岐阜県大垣市)で幕を開けます。JDリーグ史上初、加盟全16チームが集結する今節を「東西決戦in岐阜・大垣」と題して、フィールド内外で熱い東西対決を繰り広げます。

開催地となる岐阜は、約400年前の戦国時代に「関ケ原の戦い」の舞台となり、何万人もの武士たちが東軍・西軍に分かれて戦いに挑んだ地。JDリーグの東地区8チーム、西地区8チームが対戦する交流戦シリーズの開幕となる今節を「令和の関ケ原」となぞらえて、甲冑を装着したJDリーガー16名が戦国時代の武士を彷彿させる闘志みなぎる表情を見せています。

このポスターは5月16日(火)以降、岐阜県内各所に掲示予定です。





▼ポスターデザイン





■掲示場所(予定)

・岐阜県庁

・岐阜市役所

・大垣市役所

・岐阜市長良川球場

・大垣市北公園野球場 等



▼ニトリJD.LEAGUE 2023 交流戦シリーズ 東西決戦in岐阜・大垣 特設ページ

https://jdleague.jp/gameinfo/2023/6/index.html



■試合日程

▽長良川球場(岐阜県岐阜市)

5月27日(土)

10:00 豊田自動織機 vs. 日立 Ι 12:30 シオノギ vs. NECプラットフォームズ

15:00 伊予銀行 vs. ホンダ Ι 17:30 太陽誘電 vs. 日本精工

5月28日(日)

10:00 戸田中央 vs. 東海理化 Ι 12:30 ビックカメラ高崎 vs. SGホールディングス

15:00 大垣ミナモ vs. タカギ北九州 Ι 17:30 デンソー vs. トヨタ



▽大垣市北公園野球場(岐阜県大垣市)

5月27日(土)

10:00 戸田中央 vs. SGホールディングス Ι 12:30 ビックカメラ高崎 vs. 東海理化

15:00 大垣ミナモ vs. トヨタ Ι 17:30 デンソー vs. タカギ北九州

5月28日(日)

10:00 日立 vs. シオノギ Ι 12:30 NECプラットフォームズ vs. 豊田自動織機

15:00 ホンダ vs. 日本精工 Ι 17:30 太陽誘電 vs. 伊予銀行





【JD.LEAGUE概要】

■名称

JD.LEAGUE(ジェイディー・リーグ)

・・・「Japan Diamond Softball League」、通称 『JD.LEAGUE』 にはソフトボールのフィールドのダイヤモンド型と、アスリートとして宝石のダイヤモンドのように輝いて欲しいという意味が込められています。



■ロゴ



全体のフォルムは、ソフトボールのフィールドのダイヤモンド型と宝石のダイヤモンドの輝きを表現。基調色である赤(ルビーレッド)・青(エナジーシアン)・黄色(レモンイエロー)・緑(スプリンググリーン)はそれぞれ、ソフトボールを通じて選手たちが体現する「感謝」・「健康」・「個性」・「表現」を表しています。



