[株式会社サバース]







確かなプロヴェナンス(来歴)とトレーサビリティ(生産履歴)を誇るサバース。産地へのこだわりやリスペクトの心を持ってご活躍している方々を紹介したHPコンテンツ「SA MAGAZINE」をきっかけに、第1回にご登場いただいた畑野ひろ子さんとのコラボジュエリーを11月15日(水)から発売を開始しました。

これを記念して、サバースは、オフィシャルYou Tubeチャンネル「【Official】SA BIRTH│サバース」を開設し、畑野さん自らがコラボジュエリーについて語る「SABIRTH×畑野ひろ子|BEHIND THE SCENES」を公開しています。コラボジュエリーを制作するきっかけや完成するまでのプロセスなどのメイキング秘話をお楽しみいただけます。

このほか、畑野さんにもご登場いただいたサバースHPの中でも特に人気を誇るコンテンツ「SA MAGAZINE」のダイジェスト動画も公開しています。今後もサバースの魅力をお伝えするコンテンツを随時公開予定です。









【コンテンツ概要】

■SABIRTH official You Tubeチャンネル

https://www.youtube.com/@OfficialSABIRTH



■ 公式スペシャルサイト

https://online.sabirth.com/



■公式インスタグラム

https://www.instagram.com/sabirth_official/



【SABIRTHのエシカル・サステナブル取り組み】







2006年のブランド誕生以来、サバースは世界に先駆け、原石からのプロヴェナンス(来歴)とトレーサビリティ(生産履歴)を実現してきました。厳選された原石は、信頼性の高いサプライヤーから入手し、0.17ct以上のダイヤモンドのガードル(外周部分)に最大10桁の番号が刻印され、研磨工程や関連者の履歴が厳格に管理されています。



ボツワナや南アフリカなどのサザンアフリカ地域において、原石の研磨を行うことで、現地の雇用の増加と生活水準の向上に貢献しています。世界第二位の宝石品質ダイヤモンド原石の産地であるボツワナ共和国では、国家の歳入の半分以上がダイヤモンド産業によって支えられています。したがって、サバースのジュエリーを購入することで、消費者は間接的に地域の生活向上や子供たちの教育・福祉に寄与することにつながるのです。



Official HP:https://www.sabirth.com



Instagram:https://www.instagram.com/sabirth_official/







企業プレスリリース詳細へ (2023/11/15-22:46)