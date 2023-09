[TXP Medical]

医療データサービスを提供するTXP Medicalは、医療データと領域専門医による深い洞察を製薬企業に提供するPatient Journeyサービスを開始しました。

第1弾のケースとして、TXP Medicalは売上規模で世界第5位以内に位置する大手外資系製薬企業とプロジェクトを実施し、患者の実態調査を実施しました。救急・腎臓領域において、医療データの活用によって診断と治療戦略を定量化し、これまで定性調査の医師の印象や記憶ベースで形成されていた患者の体験や医療提供の側面を明らかにしました。本サービスの重要な要素は、TXP Medicalに所属する領域専門医によるEMRデータの分析提供です。これにより、データの洞察力を向上させ、実際の患者実態と医師の治療戦略について製薬メーカーに橋渡しをします。



【Patient Journeyとは】

近年,患者が病気と共に生きることを「患者の旅路(Patient Journey)」として捉えようとする考え方が提唱されています。1, 2).これは,病気の告知から治療,生活の再建,終末期に至るまでの患者のたどる道筋を,医療者や家族や職場や地域とのかかわりなどを組み込んで旅にたとえたものです。こうした捉え方は,経営学のマーケティング手法としての「カスタマー・ジャーニー」にヒントを得た経営の文脈を源流としているものです。



【本サービスによる新たな価値】

・定性調査を補完あるいは定性調査のベースとなるデータドリブンなPatient Journeyの提供

・正確なPatient Journeyの把握によるこれまで以上の確度の高い意思決定が可能これまで分かりにくい病院内の診療の流れを可視化

・調査結果をもとにTXP Medicalの医師とグループワークする中で理解が深まる



TXP Medical株式会社 佐藤 雅和 (医師:婦人科腫瘍専門医、 弁理士 個人情報保護士)

本サービスは製薬企業が患者中心のケアに取り組む上で重要なマイルストーンで、以前は見えなかった医師と患者の課題を明らかにしました。専門医によるEMRデータ分析によるデータドリブンなPatient Journeyを提供することで、より包括的で効果的な患者ケアに貢献していきます。



TXP Medicalは引き続き医療データと医師の洞察を統合し、サービス提供を進化させていきます。専門医によるデータ分析によるデータドリブンな洞察と実際の医療経験を結びつけることで、製薬企業に対して、患者のニーズに深く共感する情報を提供し、情報を活用した意思決定を支援していきます。





TXP Medicalについて

会社名:TXP Medical株式会社 代表者:代表取締役医師 園生智弘

所在地:東京都千代田区 設立:2017年8月 URL: https://txpmedical.jp/

事業内容:救急医療データシステムの提供、臨床研究支援サービス、リアル・ワールド・データ解析サービス 等





