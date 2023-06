[株式会社hashout]

1000社以上の企業で導入実績済



株式会社hashout(東京都豊島区、代表取締役:落合匠)は、ハッシュタグ効果測定ツール「hashout (ハッシュアウト)」を本日よりリニューアルしました。

「業界No1使いやすい管理画面」をコンセプトにハッシュタグ効果測定ツール「hashout (ハッシュアウト)」を「より簡単に」扱いやすいようUI/UXにこだわりリニューアルを行いました。





お客様の声で当社を選んだ理由をお聞きしたところ「使いやすいから」との声を多くいただきました



そこで業界1使いやすい管理画面を目指すべく、誰でも簡単にハッシュタグ集計・効果測定が行えるよう再設計、より簡潔にお使いいただけるようにしました



主な機能

ハッシュタグ調査(投稿回数・いいね数・平均値・投稿一覧・投稿ユーザー一覧など)



アカウント調査(投稿によるフォロワー増減数や投稿時間によるエンゲージメント獲得値)



PDF自動レポート(数十秒でレポートを作成可能)







新機能

集計データCSVダウンロード





集計データCSVダウンロード機能(約10万円相当にて提供していた機能)を提供

個別ご要望が多かったものを既存機能として導入済





投稿ブックマーク





任意の投稿をブックマークする事が可能

ブックマークされたものだけで集計をする事が可能なため、依頼したインフルエンサーだけの効果測定などにも活用いただけます



PR表示/非表示





「PR」投稿を除いた投稿のみを厳選して集計可能



フリーワードβ版





キーワードで絞り込んで表示する機能をβ版でリリース



◼︎株式会社hashout(ハッシュアウト)について

"Create solutions that create new value" - 新たな価値を生み出すソリューションを創る

を理念に事業運営をしております。特にSNSの効果測定や分析の分野において知見を備えており、社名でもあるSNS効果測定サービス「hashout」、ハッシュタグ 検索サポートツール「タグジェネ」を運営。

社名であるhashout(ハッシュアウト)とは、 “徹底的に対話し、決める、解決する”という意味があります。 この時間があるからこそ、よりよい新たな創造ができると考えており、 私たちが最も注力すべき大切な時間だと考えています。



社名:株式会社hashout

代表者:代表取締役 落合 匠

所在地:170-0013東京都豊島区東池袋2-60-2池袋パークハイツ2F

事業内容:WEBサービス構築・運営業務、WEBプロモーションASP提供、デジタルプロモーションコンサルティング業務等

設立:2017年6月7日

URL :https://hashout.co.jp

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

TEL: 03-6403-9825(平日10:00~18:00)

MAIL: ask@hashout.co.jp



