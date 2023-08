[株式会社フラクタ]

2023年9月16日(土)~17日(日)、全26ブランドが出展



株式会社フラクタ(本社:東京都渋谷区、代表:河野 貴伸)は、ブランドとの対話を通して未来の文化について考えながら商品の購入や体験ができるブランド体験イベントを、2023年9月16日(土)~17日(日)の2日間にわたり原宿のWITH HARAJUKUにて初開催します。







イベント開催の背景





FRACTAはトータルブランディングパートナーとして「ブランドを、未来の文化へ。」をビジョンに掲げ、累計600を超えるプロジェクトを支援してきました。これまでもブランドの課題に合わせて支援範囲を拡大し、日々持続的な成長のサポートに取り組んでいます。しかしFRACTAが目指すのは、ブランドの取り組みが文化として人々の暮らしに根づいていくこと。そのためには商品やサービスのみならず、その裏にあるストーリーや意義について興味を持っていただくことが必要不可欠です。そうした背景を踏まえ、今回FRACTAでは対話を通じてブランドへの理解・共感を深め、それぞれが目指す未来や文化を理解してもらう場づくりの一環として、企業初となる一般生活者をお招きしたブランド体験イベントを開催する運びとなりました。ブランド体験を通じて、より良い未来のためにできること、未来の文化について考えるきっかけをつくりたいという想いを込めています。



イベント概要





文化商店は「まだ見ぬブランド、まだ見ぬ顧客と出会う商店。売り買いするのは、未来の文化。」をテーマに、ブランドを運営する人々との対話や商品購入などを通じて、これから先の未来のために続けている取り組みを体験できるイベントです。会場には、商品が購入できるブースエリア*と、シンボリックな取り組みを体験できるワークショップエリアを設けています。

* ブースにより商品購入の有無は異なります。



ブースエリアに集まるのは、地域や社会ひいては地球の未来のための取り組みを行っているブランドたちです。各ブースには、話を聞いてみたくなるようなきっかけの問いを用意しています。(問いは特設サイトからもご覧いただけます)ブースにいるスタッフに話を聞いてみたり、商品を触ってみたりしてその問いの答えを探しつつ、ぜひ自分にフィットするブランドとの出会いをお楽しみください。



ワークショップエリアでは、2日間で合計6つの企画をご用意しています。

焼酎のトレンドや文化について学びながらテイスティングができたり、素材そのものを余すことなく堪能できる飲み比べや実食ができたり、ブランドや商品の魅力に気づくだけでなく体験を通じて文化を知る、文化に触れるきっかけとなるワークショップを企画しています。ワークショップ内では文化商店に出展するブランド同士のコラボレーションもございますのでぜひご参加ください。

※ワークショップの内容は状況により変更となる可能性がございます。変更の際は特設サイトとお申し込みフォームにてお知らせいたします。



また、その他にも会場内にて「未来の文化」をめぐるスタンプラリーを企画しています。来場者とブランドのコミュニケーションを創出し、その思想に触れていただくための体験です。入場時にスタンプラリーシートを配布し、各ブースに設置された「未来の文化」へつながる問いを記載したスタンプ台にてスタンプを押すことで、「未来の文化」について考えるきっかけを提供します。スタンプをコンプリートすると景品がもらえるガラガラ抽選会に参加できます。抽選では出展ブランドの商品が当たることもありますので、ぜひスタンプを集めてみてください。



全26ブランドが出展





長い歴史をもつ革製品ブランド「TSUCHIYA KABAN」やクラフト酒を展開する「クランド」、ミツカングループから立ち上がった食品ブランド「ZENB」など、老舗ブランドから新しい思想をもつブランドまで商品やサービスも様々なブランドが集まります。



5PM Journal/ALL GREEN/BELAIR LAB/Better life with upcycle/Butters/山ノチーズ/HiO ICE CREAM/CANNATUREL/good record club/hibi 10MINUTES AROMA/IN MIST/KAPOK KNOT/keniamarilia/MISOVATION/MYTONE/objcts.io/O0u/SHOCHU X/TSUCHIYA KABAN/Upcycle by Oisix/YORI/ZENB/アプローズ/岩鉄鉄器/クランド/スモールトライアングル/FERMENSTATION/前原光榮商店/(50音順)



文化商店開催概要





期間:2023年9月16日(土)から9月17日(日)11:00~19:00(17日は18:00まで)

会場:WITH HARAJUKU 3F HALL / LIFORK(住所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-14-30)

特設ページ:http://bunka-shoten.com/

参加費用:無料(※一部ワークショップは有料です。)

参加方法:当日直接ご来場ください。なお、ワークショップは事前予約制のためご参加希望の方は別途事前申し込みが必要です。詳細は特設ページをご確認ください。







【株式会社フラクタについて】

ブランドの自走を支援するトータルブランディングパートナーです。「ブランドを、未来の文化へ。」をビジョンに掲げ、ブランドの挑戦をテクノロジーとデザインの力で支えていきます。2019年10月にShopify Plus Partnerの認定を受けており、Shopifyにおけるブランディングや構築コンサルティングの実績も豊富です。お客様へダイレクトに届けたいみなさんの想いを、共にかたちにします。







【文化商店に関するお問い合わせ先】

文化商店事務局

Mail:bunkashoten_staff@fracta.co.jp



