株式会社Rist(本社所在地:京都市下京区 代表取締役:藤田亮、以下Rist)は、世界最大級のデータ分析プラットフォームKaggleで開催されたコンペティション「Google Research - Identify Contrails to Reduce Global Warming(以下、本コンペティション)」において、Rist Kaggle Team所属、Kaggle GrandmasterのChen Jianが個人で金メダルを獲得したことをお知らせいたします。







本コンペティションは、Google Researchの主催で2023年5月10日~2023年8月9日にかけて開催されました。衛星画像から飛行機雲を識別することを目的とした、セマンティックセグメンテーション(※1)を利用するタスクでした。Chenは個人・複数人からなる全954チーム中、個人で金メダルを獲得いたしました。

今回のコンペティションの結果についてはこちらからご覧いただけます。

https://www.kaggle.com/competitions/google-research-identify-contrails-reduce-global-warming/leaderboard





Chenコメント

I joined this competition just 6 days before the deadline. While creating the baseline, I noticed that simple flip augmentation was significantly reducing the training accuracy. Drawing from experience, I quickly identified the issue of image-mask misalignment and resolved it by applying a simple shift to the images. Unfortunately, I didn’t have enough time to explore the impact of the multi-timepoint, multi-band data. Considering the remaining time, I selected a few models that could be trained before the deadline and made an ensemble.

Some solutions have valuable insights on utilizing multi-timepoint and multi-band data, that are worth learning from.



Chenは現在、コンペティションの成績に応じて順位が決まる Kaggle Rankings(※2)において、世界5位となりました。現在の順位についてのコメントと、今後の意気込みについてお聞きしました。



Chenコメント

I value whether my solutions are satisfying rather than just focusing on the rankings. My goal is to gain insights, understand the data’s characteristics, delve into model implementation details, optimize code, and more during the competition. I will continue to participate in competitions that interest me.



Kaggleとは

Kaggleとは、登録者数1400万人(※3)を超える世界最大級のデータ分析プラットフォームです。企業や団体からコンペティション形式で出題された課題に対し、Kagglerと呼ばれるKaggleに登録するユーザーたちが分析モデルの精度を競います。今回、金メダルを獲得したChenは、Kaggleコンペティション参加者の上位0.2%(※4)にも満たないKaggle Grandmasterの称号を持っています。



世界トップクラスのAIエンジニア・データサイエンティストが在籍する「Rist Kaggle Team」

Ristは2019年より、優秀な成績を持つKagglerを積極的に採用する「Kaggle枠採用」を開始すると同時に、世界トップクラスのAIエンジニア・データサイエンティストで構成される「Rist Kaggle Team」を創設しました。現在、Rist Kaggle TeamにはKaggle Grandmasterが7名、Kaggle Masterが5名在籍しており、高難度なデータ分析・AI技術を用いたソリューション提供・プロダクト開発などに従事しています。

Ristでは、2026年3月末までに「Rist Kaggle Team」を20名に増員することを目標に、今後「Kaggle枠採用」に力を入れてまいります。



※1 画像全体や画像の一部の検出ではなく、ピクセル(画素)一つひとつに対して示す意味をラベル付けしていく手法のこと。

※2 Kaggle Rankingsには、コンペティションの成績に応じて決まるCompetitionsのほか、Datasets,Notebooks,Discussionsのカテゴリがあります。

※3、4 2023年7月末時点。



Ristについて

Ristは先端技術を取り入れることで顧客企業や社会の課題を解決し、価値提供を行います。

人工知能技術Deep Learningなどを用いて、[工場×AI]をコンセプトに画像AI事業の「Deep Inspection」、データ分析事業の「Deep Analytics」の2つの領域で、お客様に合わせた幅広いAIシステムをオーダーメイドで開発しています。

AIを用いたシステムの社会実装を加速させるため、2018年12月に京セラコミュニケーションシステムの完全子会社となりました。



会社名:株式会社Rist

所在地:京都府京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町830 京都エクセルヒューマンビル 7階

設立日:2016年8月1日

代表取締役社長:藤田 亮

URL: https://www.rist.co.jp

※記載されている会社名、ロゴ、システム名、商品名、ブランド名などは、各社の商号、登録商標、または商標です。



