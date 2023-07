[株式会社GO]

延べ16,000名以上のビジネスパーソン・学生が受講した教育プログラムから、デザイナー向けの講座が登場。グラフィック、プロダクト、ブランド、UI/UXなど領域を横断した実践的なデザイン教育を実施。



The Breakthrough Company GO(東京都港区、代表取締役、三浦崇宏・福本龍馬、以下GO)は、日本のクリエイターの強化、並びにあらゆるビジネスパーソンのクリエイティビティ向上を目的とした教育プログラム「THE CREATIVE ACADEMY」から短期集中型の専門講座「THE CREATIVE ACADEMY Summer Boot Camp」を、2023年8月から開講します。

・ホームページ:https://thecreativeacademy.com/summerbootcamp.html

・募集締切:7/27(木)23:59









テクノロジーや価値観の変化が顕著な現代において、非連続的な成長を促し、新たな価値を生み出す「クリエイティブ」の力が、社会で必要とされています。THE CREATIVE ACADEMYは、クリエイティブの力をビジネスに活かせるようになるために開発された教育プログラムです。



約1ヶ月にわたり短期集中で実施する「THE CREATIVE ACADEMY Summer Boot Camp」では、「ビジネス×デザイン」をテーマとした専門講座として提供。デザインの力でクライアントの事業成長を支え、ビジネスシーンの第一線で活躍する現役プレイヤーから、実務のプロセスに沿った具体的な考え方や視点を実践的に学ぶことができます。講師陣には、経営層との対話を通じてビジネスを成長させる等、豊富な実績を持つデザイナー/アートディレクターが参画し、GOオフィスにて完全ライブの白熱した講義を行います。



GOは「THE CREATIVE ACADEMY Summer Boot Camp」の企画・運営を通して、日本のビジネスパーソンのクリエイティビティを高め、経済を活性化していくことにコミットしてまいります。







推奨受講者





デザインの基礎的な知識・スキルを有し、デザイン系のソフト(Adobe Illustrator/Photoshop等)を扱える、以下のような方を想定しております。



・現職でデザイナーやアートディレクターの方(広告・IT業界のクリエイター等)

・ビジネスの観点からデザインの素養を学びたい方(経営者、マーケッター、新規事業開発者等)

・将来的にデザインやクリエイティブの仕事に携わりたい方(学生、デザイン領域へのキャリアチェンジ検討者等)





「THE CREATIVE ACADEMY Summer Boot Camp」5つのポイント





1.ビジネスシーンで活躍する現役デザイナーによる講義

ビジネス×デザインを実践し、第一線で活躍しているデザイナー/アートディレクターを講師に迎え、実際の制作秘話やアイデアに至った視点・思考が学べる講義を実施。グラフィックやプロダクトだけでなく、UI/UX、ブランド、コミュニティなど領域を横断した実践的かつ専門的なデザインの習得を目指します。講義後には質疑応答の時間を設け、より理解を深められるプログラムとしています。



2.短期集中型のプログラム設計

本プログラムはおよそ1ヶ月間、計5回の講義と課題講評を行う短期集中型の講座です。インプットとアウトプットのPDCAを高速で回すことで、ビジネスシーンですぐに活かせるデザインの具体的な技術を短期間で培うことができます。



3.講師×受講生同士のコミュニティづくり

「THE CREATIVE ACADEMY」は開講以降、最高の成長体験を提供できるよう、コミュニティづくりにも取り組んできました。本プログラムにおいても、同じ志を持つ受講生同士の繋がりや、学び合いの機会を提供します。(受講生の中から、コミュニティでの交流や学びを経て、GOに入社した方が複数名いらっしゃいます)



4.アウトプットする中で鍛えるプログラム

本プログラムはGOオフィスにて対面形式で講義を受けるコースです。個人課題に取り組んだ上で講義に臨み、講師から直接フィードバックを受けるため、圧倒的な熱量の中で実力を伸ばすことができます。



5.どなたでも無料で参加可能な「一般向け特別講義」を開催

「THE CREATIVE ACADEMY Summer Boot Camp」では、どなたでも無料で参加可能なオンラインの「一般向け特別講義」を、募集期間中に開催。今回の「一般向け特別講義」では、デザインによってクライアントのビジネスを成長させながら、自身も経営者として活動しているクリエイターにご登壇いただき、本講座を受講することで得られる考え方や、手法などをお伝えします。オンライン上で開催しますので、ぜひお気軽にご参加ください。

・申し込みフォーム:https://page.thecreativeacademy.com/open_2023_summerbootcamp







料金プラン





本プログラムでは課題への取り組みが求められるため、より本気でプロフェッショナルを目指す方を想定しています。学生の方でも、社会人の方でも、年齢・職業問わずどなたでもご参加いただけますが、デザインの基礎的な知識・スキルを有し、デザイン系のソフト(Adobe Illustrator/Photoshop等)を扱えることが望ましいです。実践的かつ専門的な技術を習得したいとお考えの方は、ぜひご応募ください。









会場





The Breakthrough Company GO オフィス

〒106-0032 東京都港区六本木3-17-10 ROPPONGI DUPLEX TOWER 2F

https://goinc.co.jp/



※本プログラムはオンラインによる受講はできません。あらかじめご了承ください。





スケジュール





■選考スケジュール

7/13(木)10:00 募集開始

7/27(木)23:59 募集締切



■一般向け特別講義スケジュール

7/25(火)18:00-19:00 〈社会・ビジネスに活きる「デザイン」思考〉

木本 梨絵(HARKEN)

小川 貴之(the Right Design)

三浦 崇宏(The Breakthrough Company GO)

MC:渡部 瑛理果(the Right Design)



■講義スケジュール(仮)





講師一覧











一般向け特別講義概要









