(株)ジョンソンホームズ インテリア飲食事業部(本社:北海道札幌市西区、代表:山地 章夫)が運営するインテリアショップ inZONE with ACTUS は2023年3月18日(土)~5月21日(日)の期間限定で、北欧No.1ソファブランド「eilersen(アイラーセン)のソファを展示販売する「The QUALITY SOFA」を開催します。

【Webページ】https://www.inzone.jp/event/9160/











<デンマークで絶大な信頼を誇るソファブランド、eilersen>

デンマーク人が親元から独立して最初に買う家具はソファと言われるほど、ソファに対する思い入れが強いデンマークの人々。そのデンマークで、誰もが知るソファの代名詞とも呼ぶべきブランドがeilersen(アイラーセン)です。1895年に馬車のボディ・シートのメーカーとしてデンマークのオーデンセに誕生した同ブランドは、飽きの来ないデザインと高いクオリティとともに、あなたの一生に寄り添うソファです。

そんなeilersenの座り心地をよりご体感いただける、「THE QUALITY SOFA」。inZONE with ACTUS 札幌市内2店舗に展示量を増やし、様々な機種の座り心地を体感いただけます。









The JOHONSON STORE店の様子





コンパクトなストレートソファから広々とした大型コーナーソファまで

長年にわたりeilersen社と深い親交のあるACTUS。取扱いモデルは幅広く、アジアの狭小住宅用向けに共同開発したSTREAMLINEシリーズや、圧倒的な存在感とゆったりとした座り心地を感じられるSAVANNAやCHESSなどのコーナーソファ、またスマートフォンやタブレットなどテレビ以外のデバイスも普及している昨今、正面だけではなく自由自在に背もたれを動かせるPLAYGROUNDなど、フェア期間中両店合わせて13機種を展示しています。







店内にはeilersen社の歴史を紹介するパネルも特設





ほとんどの方が足を止めてご覧になる内部構造断面の大判タペストリー。ここまで内部構造を堂々と見せられるのも1世紀以上にわたり座り心地を追求しているeilersen社ならでは。



期間中、生地を1ランクUPしてオーダーできるキャンペーンを開催



3/18~5/21のフェア期間中、eilersenのファブリック張地をご注文のお客様は張地そのままの金額で1ランク上の張地に変更可能なファブリックランクアップキャンペーンを開催。(例:生地Cランク金額のままひとつ上のDランクの張地に変更可)また、レザー張地をご注文のお客様は定価金額から10%OFFとなります。

ぜひこの機会に極上の座り心地をご体感ください。







EVENT概要





eilersen THE QUALITY SOFA

期間:2023年3月18日(土)~5月21日(日)

住所:inZONE with ACTUS 宮の森本店 札幌市西区二十四軒二条7丁目1-14 TEL:011-611-3939

inZONE with ACTUS ザ・ジョンソンストア店 札幌市中央区南1条西6丁目4-1 地下鉄「大通」駅 徒歩4分 TEL:011-209-3939

営業時間:11:00~19:00

※営業時間は予告なく変更となる場合があります。



■公式サイト

https://www.inzone.jp/

■Instagram

宮の森本店 https://www.instagram.com/inzonewithactus/

ザ・ジョンソンストア店 https://www.instagram.com/inzonewithactus_tjs/







【会社概要】





【企 業】株式会社ジョンソンホームズ

【所在地】 北海道札幌市西区八軒4条東5丁目1−1

【電話番号】011-209-3919(The JOHNSON STORE内事務所 広報担当 澤口)

【代表者】代表取締役 山地 章夫

【業務内容】住宅の設計・施工、リフォーム工事の設計・施工、不動産の売買および斡旋、インテリア商品の販売、オーダーソファの製造・販売、レストラン・カフェ運営、保険事業、住宅FC本部

【ホームページ】https://www.johnsonhome.co.jp/



