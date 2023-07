[音元出版]

アナログオーディオと人と物にまつわる物語をオールカラーにてお届けする、国内唯一のアナログオーディオ専門誌「季刊・アナログ」。最新号 vol.80 2023 SUMMERは、本日7月3日(月)全国書店にて発売です。









Interview 指揮者 坂入健司郎 「走り回れ! マエストロ!」







ラ・フォル・ジュルネTOKYO2019音楽祭では、聴こえ方を確認するために、客席を走り回る姿がすこぶるフレッシュだった指揮者、坂入健司郎。現在35歳、ヘヴィな音楽リスナーでもあり、アナログLPも多数保有。そんな坂入のリスニングルーム兼仕事部屋を訪ねました。(Interview & Text by 薬師寺純平)



「お祖父ちゃんはレジェンドだった」 DL-103を開発した祖父と孫の物語







巻頭企画「DL-103を開発した祖父と孫の物語」。デノンのロングセラーMCカートリッジ「DL-103」を生んだ開発者である松田 等さん(91歳)のお孫さん、上杉優太朗さんが発信したTwitter投稿から始まった、祖父と孫の心温まる交流。世代を超えて受け継がれるアナログの力を感じさせてくれる感動のストーリーです。8名の方によるコラム「DL-103と私」も散りばめ、DL-103が生まれた背景や存在意義についても考察しました。(Text by 林 正儀 他)



連続特集1 人気定番プレーヤー使いこなし大作戦!!







空前のアナログブームのなか、ビギナーの方に薦めたい人気定番プレーヤーを採り上げ、その性能を最大限に生かす使いこなしを実践しました。英国REGAの「Planar2 mk2」、テクニクスの「SL-1500C」をとり上げ、いくつものオーディオアクセサリーを組み合わせて最高の音を鳴らしてみました。連続特集として、次号も別のプレーヤーの使いこなしに迫ります。(Text by 小原由夫)



特集 5万円台までのカートリッジ一斉比較







オーディオ製品の高額化が進んでいるこのご時世、一方ではアナログレコードがブームとなり、リーズナブルな価格帯のカートリッジが活況を呈しています。今回は手軽で扱いやすいMMカートリッジ16モデルと、エントリークラスのMCカートリッジ5モデル、計21モデルをとり上げて一斉試聴を行いました。注目の結果レポートです。(Text by 炭山アキラ)



盛りだくさんの記事





・新連載 第1回 福田雅光コレクション「温故知新」全盛時代のカートリッジ技術と音質

・音楽とオーディオが大好きだった友達から、パラゴンを引き継ぎました

・連載「方形の宇宙」アナログレコードの魔力

・連載「新譜レビュー」

ほか





雑誌情報





誌名:アナログ vol.80 2023 SUMMER

発売日:2023年7月3日(月)

価格:1,680 円 (本体 1,527 円)

判型:A4変形判(H285mm×W210mm)

発行形態:定期刊行(季刊誌)

発売日:1月3日/4月3日/7月3日/10月3日

発行:株式会社音元出版

編集長:野間美紀子

※全国の書店、ネット書店のほか、弊社運営ネットショップ「PHILEWEB.SHOP」(https://phileweb.shop/)でもご購入いただけます。



音元出版について





1949年創業。ピュアオーディオやホームシアターの専門誌、およびウェブメディアを発信するメディア事業と、アワード、イベント、物販などのソリューション事業を運営しています。

●会社名:株式会社音元出版

●代表取締役:風間雄介

●所在地:〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9 第七東ビル 8F

https://www.ongen.co.jp



<雑誌メディア>

●季刊・オーディオアクセサリー:高音質再生を追求するピュアオーディオ専門誌

https://phileweb.shop/magazines/quarterly/aa/



●季刊・アナログ:レコード再生、アナログオーディオなどの楽しみ方や最新情報を発信

https://phileweb.shop/magazines/quarterly/-analog-/



●ホームシアターファイル:「映画館のある家」と「オーディオビジュアル」の専門誌

https://phileweb.shop/magazines/quarterly/-plus/



●プレミアムヘッドホンガイドマガジン:イヤホン/ヘッドホン愛好家に向け、ポータブルオーディオの奥深い情報を提供する専門誌

https://phileweb.shop/magazines/extra/phgm/



●大全シリーズ:いい音・いい画の再生に役立つケーブルやアクセサリー類を一挙に紹介する特別誌

https://phileweb.shop/magazines/extra/category-46/



<ウェブメディア>

●PHILE WEBhttps://www.phileweb.com

月間ユニークユーザー数500万UU、月間ページビュー数2,000万PV

●PHILE WEBオーディオhttps://www.phileweb.com/audio/

●ホームシアターCHANNELhttps://hometheater.phileweb.com/

●デジカメCHANNELhttps://www.phileweb.com/dc/

●PHILE WEBビジネスhttps://www.phileweb.com/senka/

●Gadget Gatehttps://gadget.phileweb.com/



<フリーマガジン>

●プレミアムヘッドホンガイドhttps://phileweb.shop/magazines/pdf/phg/

●VGPお買い物ガイドhttp://vgp.phileweb.com/vgp2023summer/ (※2023年7月中旬以降公開)

●DGPお買い物ガイドhttp://www2.phileweb.com/pdf/dgpi2022/dgpimagazine2022.pdf



<アワード>

●VGPアワードhttp://vgp.phileweb.com

●DGPイメージングアワードhttps://www.phileweb.com/dgp/about.html

●DGPモバイルアワードhttps://dgp.phileweb.com/mobile/

●オーディオ銘機賞 https://www.phileweb.com/aea/2023/

●オーディオアクセサリー銘機賞 https://www.phileweb.com/aaea/2023/

●アナロググランプリhttps://www.phileweb.com/news/audio/202304/03/24178.html



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/03-17:16)