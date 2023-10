[シルバーエッグ・テクノロジー株式会社]

シルバーエッグ・テクノロジーは、2023年11月6日(月)~11月17日(金)にマイナビが主催するオンラインイベント「TECH+EXPO 2023 Autumn for データ活用~データで拓く未来図~」に出展し、11月10日(金)Day5「ECを最適化する」にて講演いたします。





AI技術をベースとしたデジタルマーケティングサービスを提供するシルバーエッグ・テクノロジー株式会社(本社:大阪府吹田市、代表取締役社長&CEO:トーマス・フォーリー、証券コード 3961、以下 当社)は、2023年11月6日(月)~11月17日(金)に株式会社マイナビが主催するオンラインイベント「TECH+EXPO 2023 Autumn for データ活用~データで拓く未来図~」に出展し、11月10日(金)Day5「ECを最適化する」にて講演いたします。







ビジネスの現場において新たな価値創出が期待されている“データ活用”ですが、多くの日本企業では経営において十分に活用できていない現状が明らかになっています。そのため、データを活用して迅速な意思決定を実現するデータドリブン経営の実現が喫緊の課題となっています。



当社は、「シンプルなデータの統合でCVR3倍 - AIで実現する次世代サイト内体験」と題し、実績のあるレコメンドAIを統合データ分析に応用し、CVR、回遊率、F2転換率を改善する手段と事例をご紹介します。ECの業務負荷を下げたい皆様にもおすすめの内容です。



■セミナー概要

表 題: シンプルなデータの統合でCVR3倍 - AIで実現する次世代サイト内体験

日 時: DAY5 2023年11月10日(金)14時10分~14時30分

場 所: オンライン ※以下のURLよりお申込みください。

参加登録U R L:https://news.mynavi.jp/itsearch/member/login?seminar

参加費:無料



■イベント開催概要

名 称:TECH+ EXPO 2023 Autumn for データ活用~データで拓く未来図~

会 期:2023年11月6日(月)~11月17日(金)

主 催:株式会社マイナビ



シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 について

https://www.silveregg.co.jp/

シルバーエッグ・テクノロジーは、AI(人工知能)技術で高度なパーソナライゼーションを実現するデジタルマーケティング・ソリューションを開発、提供しています。業界最高レベルのレコメンドエンジンであるアイジェントXをはじめ、高性能な製品群とお客様のビジネス結果を出し続けるコンサルティングノウハウでパーソナライゼーションの未来を実現してまいります。

会社概要

社名 : シルバーエッグ・テクノロジー株式会社

所在地 : <大阪本社>

大阪府吹田市江坂町1-23-43 ファサード江坂ビル10F

<東京オフィス>

東京都千代田区永田町2-13-1 オカムラ赤坂ビル7F

代表者 : 代表取締役社長&CEO トーマス・フォーリー

設立 : 1998年8月26日

資本金 : 285百万円(2023年6月末時点)

事業内容: AI(人工知能)技術をベースにしたデジタルマーケティングサービスの開発・提供



