Level Infiniteは、PC・モバイル向けオープンワールドRPG『Tower of Fantasy(幻塔)』において、昨日11月22日(火)に最新アップデートVer.2.1「秩序なき迷城」をリリースしたことをお知らせします。Ver.2.1「秩序なき迷城」の最新PVが公開中です。



また、新たなキャラクター『リンヤ』とSSR武器「シャドウ・ウィーバー」もアップデートに併せて登場しました。



今回のアップデート並びに『リンヤ』の実装を記念して、ゲーム内において、Ver.2.1アップデート記念キャンペーンも多数開催中です。



下記リンク先よりゲームをダウンロードして、Ver.2.1「秩序なき迷城」で追加されたさまざまな新コンテンツや新要素をお楽しみください!



▼Ver.2.1「秩序なき迷城」の最新PV







▼『幻塔』のダウンロードはこちらからどうぞ!



▽PC版

公式サイト:https://www.toweroffantasy-global.com/index.html?lang=ja

Steam:https://store.steampowered.com/app/2064650/Tower_of_Fantasy/



▽モバイル版

iOS:https://apps.apple.com/app/id1601586278

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.hotta.gp



■最新Ver.2.1「秩序なき迷城」が正式リリース!新キャラクター『リンヤ』(CV:南條愛乃)が登場!





『幻塔』の最新アップデートVer.2.1「秩序なき迷城」を昨日11月22日(火)に実施しました。



「秩序なき迷城」という「ミラポリス」の直下にある広大な地下世界に、さまざまな特殊な地形が広がり、迷宮のような地下洞窟や未知の知的文明の遺跡群、廃墟化した居住地域が点在します。亜重力フィールドの影響によって起きた異変が原因で、強力な新ボスもこの地下世界に出現して、プレイヤーと激しいバトルを繰り広げることになります。



また、Ver.2.1「秩序なき迷城」では、さまざまな新コンテンツが追加されています。サバイバル系の「暗域のマップ」、バトロワ系の「運命の包囲網突破」など、ソロでもマルチでもたっぷり遊べるゲームモードを実装しています。



そして美しく描かれた「秩序なき迷城」の世界を実際に体験してみてください!



今回のアップデートに併せて、待望の新キャラクター『リンヤ』とSSR武器「シャドウ・ウィーバー」も同時に登場しました。



リンヤの最大の特徴は、初の実装となる「異能」という汎用性の高い特質を持つこと。火や雷、氷など、各元素の武器と組み合わせることで、追加ダメージや状態異常付与といった有利な効果が発動できます。さらに、「ボリション」の組み合わせで、全元素の与ダメージ上昇などのセット効果が発生し、戦略性のある戦いを繰り広げられます。



さらに、リンヤの完全攻略動画はただいま公開中です。リンヤとSSR武器「シャドウ・ウィーバー」のユニークな特徴などを一挙紹介しますので、ぜひご覧ください。



▼新キャラクター『リンヤ』完全攻略動画







■Ver.2.1アップデート記念キャンペーンを多数開催中!新キャラクター『リンヤ』限定ピックアップガチャも実施中!

最新アップデートVer.2.1「秩序なき迷城」並みに新キャラクター『リンヤ』の実装を記念して、ゲーム内において、多数の記念キャンペーンを期間限定で開催しております。それぞれのキャンペーンに参加することで、盛りだくさんの豪華報酬がもらえるチャンスがあります。また、新キャラクター『リンヤ』の限定ピックアップガチャも実施中です。各キャンペーンの詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。



◆ Ver.2.1アップデート記念キャンペーン1.、『ログインボーナス「遂行供給」』



キャンペーン期間中に、毎日ログインすることで、「ゴールドコア」、「ブラックコア」、「レッドコア」や「武器突破素材選択箱」などを含むゲームプレイに役立つ豪華アイテムが獲得できます。



<開催期間>

2022年11月22日(火)メンテナンス終了後~2022年12月14日(水) 21:00



◆Ver.2.1アップデート記念キャンペーン2.、『大型イベント「星の紡ぐ夜」』

イベント期間中に、3段階で解放されるコンテンツを用意しております。各段階でコンテンツ内のイベントや依頼クエストに参加することで、イベント専用の貨幣「鏡面クーポン」とアイテムの「オンスティック」を獲得できます。「出立商店」で「鏡面クーポン」を消費して豪華報酬と交換できます。また、アイテムの「オンスティック」をイベント画面で寄付すると、同じ量の「鏡面クーポン」と交換できます。寄付を行うたびに、同イベントの進捗率が増えていきます。進捗率は全サーバーの合計となっており、進捗率が一定の数値まで達すると、全ユーザーが報酬を受け取れます。



<開催期間>

2022年11月22日(火)メンテナンス終了後 ~2022年12月13日(火) 12:00



◆Ver.2.1アップデート記念キャンペーン3.、『リンヤ限定ピックアップガチャ』

新キャラクター『リンヤ』の実装を記念して、『リンヤ』並みに武器「シャドウ・ウィーバー」、「ボリション・リンヤ」の出現確率がアップした『リンヤ限定ピックアップガチャ』を期間限定で開催しています。高い汎用性と性能を誇るキャラクター『リンヤ』を、ぜひこの機会に手に入れましょう!



<開催期間>

2022年11月22日(火)メンテナンス終了後~2022年12月22日(木) 6:00



◆Ver.2.1アップデート記念キャンペーン4.、『期間限定「ガチャボーナス」』

期間限定で『リンヤ限定ピックアップガチャ』を回した回数に応じて追加ボーナスアイテムが獲得できるお得な「ガチャボーナス」を開催中です。ぜひこの機会に『リンヤ限定ピックアップガチャ』を回して追加ボーナスアイテムもゲットしましょう!



<開催期間>

2022年11月22日(火)メンテナンス終了後~2022年12月15日(木) 12:00



◆Ver.2.1アップデート記念キャンペーン5.、『「純白の輪」コスチュームガチャ』

SSRキャラクター『フワ・サキ』の限定コスチュームが登場する『「純白の輪」コスチュームガチャ』は、ただいま期間限定で開催中です。フワ・サキ限定コスチュームの「超究極の純白」、武器「水流の徹心」の限定スキンなどが一定確率で排出されます。ぜひこの機会に獲得しましょう!



<開催期間>

2022年11月22日(火)メンテナンス終了後~2022年12月2日(金) 14:00



■締め切り間近!『幻塔』第一回イラストコンテスト「幻塔アートフェスティバル」がpixivにて開催中!賞金総額なんと200万円!さらに豪華ゲーム内アイテムも貰える!





現在pixivでは、『Tower of Fantasy(幻塔)』第一回イラストコンテスト「幻塔アートフェスティバル」を開催しております。今回のコンテストでは、「ファンアート部門」と「キャラクターデザイン部門」で募集が行われます。それぞれの部門の最優秀作品には、賞金授与のほかにゲーム内アイテムもプレゼントします!



締め切りは2022年12月4日(日)と迫っています。この機会をお見逃しないようご参加ください!



【開催期間】

2022年10月20日(木)~12月4日(日)



【参加方法】

以下部門ごとのテーマに合わせてイラストを描き、指定されたタグを設定した上でpixivに投稿してください。



【応募部門】

<ファンアート部門>

『幻塔』をテーマに、自由にイラストをお描きください。

※ファンアート部門の受賞作品は、ゲーム内ローディング画面に実装される可能性があります。



<キャラクターデザイン部門>

『幻塔』に登場するキャラクターの衣装デザインを自由に描いてください。

※キャラクターデザイン部門の受賞作品は、商品化される可能性があります。



■『Tower of Fantasy(幻塔)』とは

本作はアニメ調の美しいグラフィックスで彩られた広大な世界を旅するオープンワールドRPGです。広大なフィールドを自由に動き回ることができ、臨場感があふれるバトルを体験できます。謎とワクワクに満ちたストーリー、荘厳なBGM、そして多数の個性溢れるキャラクターたちが織りなす物語の中、謎を解きながら冒険に繰り出します。今夏8月11日に正式リリースされました。



■『Tower of Fantasy(幻塔)』の最新情報はこちらから!

『Tower of Fantasy(幻塔)』の公式サイト及び公式Twitterアカウント、公式YouTubeチャンネルでは随時最新情報や、ゲームのさまざまな魅力をお伝えする情報を発信中です。ぜひフォローや登録をお忘れなく!



▽各アカウントは下記リンクよりご確認いただけます。

『Tower of Fantasy(幻塔)』公式ウェブサイト:

https://www.toweroffantasy-global.com/ja/index.html



公式Twitter:

https://twitter.com/ToF_JP



公式YouTubeチャンネル:

https://www.youtube.com/channel/UCc1Qd55URI2wWZB_IvNE0uw



◆ ゲーム概要

タイトル:『Tower of Fantasy(幻塔)』

ジャンル:オープンワールドRPG

対応プラットフォーム:iOS/Android/PC

価格:基本無料(一部ゲーム内課金あり)

配信日:2022年8月11日(iOS/Android/PC)

対応言語:日本語のほか、全8ヶ国語に対応(英語、ドイツ語、フランス語、タイ語、スペイン語、ポルトガル語、インドネシア語)

(C)Level Infinite

*記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。



