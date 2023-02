[Shinwa Wise Holdings株式会社]

~世界一のサッカークラブづくりを強力にサポート~



Shinwa Wise Holdings 株式会社 (本社:中央区銀座 代表取締役 倉田陽一郎)の100%子会社であるであるEdoverse株式会社(以下Edoverse社、本社:東京都中央区 代表取締役 倉田 陽一郎 )は、東京都社会人サッカーリーグ1部に所属するEDO ALL UNITED(運営元:Edo All United株式会社、本社:東京都新宿区 代表取締役 鈴木良介)とシルバースポンサー契約を締結しました。









■概要



Edoverse社は、Edoverse Foundationが構築する江戸のメタバース(仮想空間)開発のコンサルティングを担っています。現在、同社はEdo All United社の親会社にあたるNow Do株式会社(以下Now Do社、本社:東京都新宿区 代表取締役 本田圭佑)とともに、Edoverseの仮想空間内における教育施設及びサッカースタジアムの土地開発・運営を共同で手掛けています。EDO ALL UNITEDは、投票制による革新的な意思決定プロセスに取り組んでおり、同社が目指すDAO的思想に基づいたメタバース世界に強い親和性を感じたため、このたび、シルバースポンサー契約の締結に至りました。



また、今シーズンのEDO ALL UNITED公式ユニフォームには、背中に「EDOVERSE」のロゴが入る予定です。







■EDO ALL UNITEDとは



EDO ALL UNITEDは、2020年1月にプロサッカー選手の本田圭佑氏が「全員参加型のリアルサカつく」を目指して結成した、東京都社会人サッカー連盟に所属する社会人サッカークラブ。クラブ運営は、会費を払えば誰でもなれる「オーナー」が担い、重要な決議事案の提案から決定まで、すべてオーナーの投票で決まります。これは、Web3.0のDAO(Decentralized Autonomous Organization:分散型自律組織)の実践に近しい、非中央集権的かつ自律的な組織による、今までにない新しいクラブ運営です。



EDO ALL UNITEDは、世界一のサッカークラブづくりを目指し意欲的に変革に取り組んでいます。その結果、東京都社会人サッカーリーグ4部からスタートしたEDO ALL UNITEDは、2022年11月27日に東京都社会人サッカーリーグ2部で優勝を決め、東京都社会人サッカーリーグ1部昇格が決定。3年連続で昇格を果たしています。



■ Edoverseとは



Edoverse Foundationが構築する江戸のメタバース(仮想空間)を指します。徳川宗家19代徳川家広氏が江戸の町を監修し、Edoverse Foundationが仮想空間の開発、Edoverse株式会社が、Edoverse Foundationのコンサルテーションを行います。今後のアート流通における新たなマーケットとしても拡大が見込まれるデジタル仮想空間上に江戸時代の世界観を再現し、その中でアートに関わるさまざまなコンテンツを運営するアートコンプレックスを展開することにより、ユーザーへのアート体験や日本文化の啓蒙のほか、NFT・ブロックチェーン技術を用いることにより、そこへ出展するアーティストへの経済的還元を実現する仕組みなどの構築を行い、持続可能な参加者還元型エコシステムの実現を目指します。



■Edoverse Foundation

CEO : Julia MARTINEZ 本社: Panama共和国

事業内容: 仮想空間GameFi「Edoverse」の開発及び運営

公式HP: https://edoverse.io



■会社概要

【Now Do株式会社】

商号 Now Do株式会社

所在地 〒163-0411東京都新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビルディング11階

資本金 1億円

役員 代表取締役 本田圭佑

目的(事業内容)

教育サービスの提供、並びに運営システムの開発

施設、指導者、ユーザーのマッチングサポート、

並びに運営システムの開発、施設運営の計画立案、集客支援、コンサルティング業務

公式HP https://nowdo.jp/



【Edo All United株式会社】

商号 Edo All United株式会社

所在地 〒163-0411東京都新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビルディング11階

資本金 500万円

役員 代表取締役 鈴木良介

目的 (事業内容)

サッカークラブ運営、サッカー競技等の選手育成、指導者の養成業務等々

公式HP https://edo.jp/





【Shinwa Wise Holdings株式会社】

商号 Shinwa Wise Holdings株式会社

所在地 〒104-0061東京都中央区銀座7-4-12銀座メディカルビル2F

資本金 16億7,456万円

役員 代表取締役 倉田陽一郎

目的(事業内容)

アート・高額品の流通にかかる事業及び文化関連事業の企業集団を擁する持株会社





【Edoverse株式会社】

商号 Edoverse株式会社

所在地 〒104-0061東京都中央区銀座7-4-12銀座メディカルビル2F

資本金 1,000万円

役員 代表取締役 倉田陽一郎

目的(事業内容)

Edoverse Foundationが開発・運営する仮想空間GameFi「Edoverse」の開発・運営

・マーケティングのコンサルテーション業務





■お問い合わせ先



Shinwa Wise Holdings株式会社 岡崎 メールアドレス:info@shinwa-wise.com

(当社HP https://shinwa-wise.com)

Now Do株式会社 広報 メールアドレス:pr@nowdo.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/10-20:46)