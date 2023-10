[株式会社 鈴木ハーブ研究所]

累計販売本数619万本*¹超の人気シリーズで体毛ケア*²方法を新提案



天然ハーブを用いた化粧品開発・販売を行う、株式会社鈴木ハーブ研究所(本社:茨城県東海村/代表取締役社長:鈴木さちよ https://s-herb.com )は、Amazon USAでの出店を2023年9月17日(日)から開始いたしました。累計販売本数が619万本*¹を超える『パイナップル豆乳シリーズ』内の、塗るだけで体毛ケア*²ができる「パイナップル豆乳ローション」など4種類の商品を販売中です。







株式会社鈴木ハーブ研究所は今年の9月17日(日)に創業20年目を迎えました。新たな挑戦のひとつとして、Amazon USAで出店する準備を進め、創業記念日に出店いたしました。

今回は、10月14日(土)の世界標準の日にちなみ、弊社の海外進出の取り組みをご紹介いたします。



【なぜAmazon USAの出店に挑戦するのか】





欧米を中心とする国々では、カミソリでの剃毛やワックス脱毛が主流です。最近日本で増えている光脱毛はメラニンに反応するため、毛の色素が薄い欧米人や肌の色が濃い方は施術が難しいという懸念点があります。また、文化の違いから、ワキ毛や腕毛はそのままに、デリケートゾーンはしっかり処理をする傾向があります。



Amazon USAで販売中の『パイナップル豆乳シリーズ』は、小さなお子様も安心して使っていただいているロングセラー商品です。体毛の色素や肌の色を問わずご利用いただけます。



今回の出店に伴い、FDA*³のルールに沿ったパッケージを新たに作成いたしました。アメリカ進出に留まることなく、塗るだけで体毛ケア*²ができる『パイナップル豆乳シリーズ』がグローバルスタンダードとなれるよう、これからも一歩一歩進んでまいります。今後は国内だけでなく、世界中でお肌のことで悩んでいる方たちの肌悩みを解放することを目指してまいります。



*¹:2023年3月末時点

*²:体毛ケアとは、体毛処理後の肌を整え、お手入れを楽にすることです

*³:アメリカ食品医薬品局(FDA, Food and Drug Administration)のこと





【鈴木ハーブ研究所 Amazon USA 概要】





◇URL

https://www.amazon.com/stores/page/97DD8194-A9EA-497D-8620-D8609173C154



◇販売開始日

2023年9月17日(日)~



◇販売商品

人気シリーズの『パイナップル豆乳シリーズ』から4商品を販売中です。



パイナップル豆乳ローション

Hair Removal Lotion with Pineapple and Soy Milk



100mL 27.73$

毛穴・黒ずみなどの美肌ケアとしての使用も。

子どもの肌にもやさしい商品。





パイナップル豆乳ローションプレミアム

Premium Hair Removal Lotion Pineapple and Soy Milk Lotion



100mL 35.13$

「パイナップル豆乳ローション」の3倍濃度のダイズエキスを配合。

より早く実感したい方に。





パイナップル豆乳ローションメンズ用

Men's Hair Removal Lotion with Pineapple and Soy Milk



100mL 36.05$

男性ホルモンと結びつき、ヒゲや体毛を濃くする酵素に着目。

アフターシェービングローションとしての使用も。





パイナップル豆乳除毛クリーム(医薬部外品)

Hair Removal Cream with Pineapple and Soymilk



230g スパチュラ付き 28.90$

20種類以上のハーブエキスが肌をいたわりながらもしっかりと除毛。

独自技術でチオグリコール酸カルシウムの有効性を下げずに、においだけを分解。





【鈴木ハーブ研究所について】





鈴木ハーブ研究所では、自然が育んだハーブの力と人が生み出した科学の力を用い、『肌本来の美しさを目覚めさせるスキンケア』の研究開発・販売を行っております。イメージや外見に頼らない、研究所だからこそ実現可能な成分配合や濃度で、本当に「使って良かった」と実感できる商品をとことん追求しております。科学的にも裏付けられた実感力にこだわり続けています。

当社で研究開発し販売している、体毛ケア*²をしながら美肌に導く≪パイナップル豆乳シリーズ≫は幅広い層に支持されています。中でも2004年に生まれた「パイナップル豆乳ローション」は、“塗るだけの体毛ケア*²”として19年以上のロングセラー化粧水です。



*²:体毛ケアとは、体毛処理後の肌を整え、お手入れを楽にすることです。







パイナップル豆乳シリーズ

https://s-herb.com/pineapple_soymilk













【会社概要】







株式会社鈴木ハーブ研究所

代表取締役社長:鈴木さちよ

本社所在地:〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2461

URL:https://s-herb.com

設立年:2004年9月

従業員数:45人

事業内容:化粧品の研究開発・販売



