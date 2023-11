[JWCO 日本福祉協議機構]

2023年11月3日(金・祝)、4日(土)に名古屋市港区のメイカーズピアにて開催される「こども万博2023 in AICHI」に登場!



就労継続支援B型×昆虫&生き物専門店【APERO HYLE BIOS(アペロヒューレ・ビオス)~生き物たちの隠れ家ショップ~】(https://www.instagram.com/aperohyle.bios/)が世界の昆虫との触れ合い体験を無料で参加できるブースを出展します。









こども万博2023 in AICHI





子どもが未来の自分にワクワクできる社会の実現。

子どもが新しい目標や夢に出会うヒントとなる体験の機会を提供し、親子が夢を語り合うコミュニケーションのきっかけを作るイベントです。



日時︓ 2023年11月3日(金・祝) ~ 4日(土)

10~16時開場

会場︓ 〒455-0848

愛知県名古屋市港区金城ふ頭2丁目7−1

メイカーズピア・Lives NAGOYA・隣接地









世界の植物と昆虫のお店【APERO HYLE BIOS】アペロヒューレ・ビオス







APERO HYLE BIOSは昨年10月にオープンした昆虫に特化した生き物たちの隠れ家ショップです。

日本だけではなく世界の昆虫を集め、生体(幼虫、幼生含む)標本合わせ全100種以上もの昆虫の展示及び販売、ブリーディングを行っています。



店内で販売しているのはカブトムシ、クワガタ、カナブン、ハナムグリといった甲虫を主とし、キングオブカブト!として有名な世界最大のヘラクレスオオカブト、長い大あごを持つギラファノコギリクワガタ、手先にブラシを持つ不思議なケアシツノカナブン、虹色に輝くニジイロクワガタなど個性豊かな種が多く存在します。

また、希少で中々見ることの出来ない世界の美しい昆虫も見ていただけるように、標本展示&販売も行っております。







世界の昆虫と触れ合える!!特設ブース出展







普段は見ることができない珍しい昆虫と触れ合えるブースを出展します。

世界最大の名を誇るヘラクレスオオカブト、ニジイロクワガタや国産オオクワガタなど国内外の人気の昆虫が勢ぞろい!昆虫好きには必見の人気の昆虫たちが皆さんの来場を待っています。



以下、触れ合える昆虫の一部をご紹介します。

■ヘラクレスオオカブト

■コーカサスオオカブト

■サビイロカブト

■インドアンタエウスオオクワガタ

■インドヒラタクワガタ

■ニジイロクワガタ

■モルガンサスマタカナブン

■ミカンスツノカナブン

■ポリフェムスオオツノカナブン

※昆虫の体調により当日のラインナップは変動します



<MAP>









INFORMATION





■公式HP (こども万博2023 in AICHI)

https://kodomo-banpaku.com/aichi-2023

■X(旧Twitter)

https://twitter.com/kodomo_banpaku

■Instagram

https://www.instagram.com/kodomo_banpaku/



▼生き物たちの隠れ家ショップ【APERO HYLE BIOS(アペロヒューレ・ビオス)】

〒468-0034 名古屋市天白区久方一丁目148番地 相生山商店街

■お問い合わせ

TEL:080-7072-6530 / MAIL: aperohyle@n-fukushi.jp

■Instagram

https://www.instagram.com/aperohyle.bios/

■ヤフオク

https://store.shopping.yahoo.co.jp/aperohyle-aioi/insecta1a7.html



▼お問い合わせ

【運営】JWCO 日本福祉協議機構 (担当:広報 中山)

〒468-0047 愛知県名古屋市天白区井の森町232-1 アイコービル2,4,5F

TEL : 052-715-9666 / FAX : 052-715-9667

■JWCO公式サイト

https://n-fukushi.jp/

■JWCO Instagram

https://www.instagram.com/jwco_hukushi/



