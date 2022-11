[エクセルソフト株式会社]

データ並列 C++ (DPC++) プログラミング入門ワークショップを 12月8日 (木)、12月9日 (金) の 2 日間にかけて開催します。



エクセルソフト株式会社 (東京都港区) は、『データ並列 C++ (DPC++) プログラミング入門ワークショップ』を 2022年12月8日 (木)、2022年12月9日 (金) に開催します。







SYCL* ("シクル" と読みます) は、クロノス・グループが定義する、ロイヤルティー・フリーでクロスプラットフォームの、異種 (ヘテロジニアス) コンピューティング向け抽象化 C++ プログラミング・モデルです。「インテル(R) oneAPI DPC++/C++ コンパイラー」(※) は、SYCL* をインテルの CPU、GPU、FGPA 向けにサポートするインテルによるコンパイラー実装であり、「インテル(R) oneAPI ベース・ツールキット」の一部として配布されています。



※ oneAPI 業界イニシアチブ / oneAPI 仕様により、SYCL* とコミュニティによる拡張を組み合わせた C++ を oneAPI データ並列 C++ (DPC++) と呼んでいます。



この入門ワークショップでは、2 回に分けて SYCL* の基本的な要素と概念をハンズオン形式にて紹介し、高負荷な計算処理を効率よくハードウェアに実行させる異種 (ヘテロジニアス) コンピューティングのプログラミングが、開発者にとってより自然な形で行えるようになったことを学べます。



このワークショップでの実習に関する事前準備と資料につきましては、開催日が近づきましたら、ご登録いただいた方を対象に別途案内を送付いたします。また開催後、各日分の録画をご登録いただいた方を対象に先行公開いたします。



https://www.xlsoft.com/jp/products/intel/tech/seminar/dpcpp_intro.html?s=prtimes



◆◇ イベント名 ◆◇

データ並列 C++ (DPC++) プログラミング入門ワークショップ



◆◇ イベント概要 ◆◇





開催日: 2022年12月8日 (木)、2022年12月9日 (金) 13:00 ~ 15:30

主催: エクセルソフト株式会社

参加費: 無料 (事前登録制)

レベル: 初級

会場: オンライン (Zoom)

対象:



C++ および並列処理に関する知識のある開発者

データ並列 C++ (DPC++) による SYCL* ベースの並列プログラミングに興味のある開発者

ヘテロジニアス環境向けのプログラミングに興味のある開発者







◆◇ 登壇者プロフィール ◆◇







エクセルソフト株式会社

テクニカル・サポート・エンジニア 中村 弘志 (Hiroshi Nakamura)



2010 年にエクセルソフト株式会社に入社し、インテル(R) ソフトウェア開発製品の技術サポートを担当。直接お客様へのサポート、セミナーやイベントを通じての製品紹介活動を展開している。





◆◇ インテル(R) oneAPI ツールキットについて ◆◇

インテル(R) oneAPI ツールキット製品は、CPU、GPU、FPGA、アクセラレーターを含む多様なアーキテクチャーでの開発を簡素化する統合プログラミング・モデルです。アプリケーションとソリューションを SVMS アーキテクチャーに展開する開発ツールを提供することで、プログラミングを簡素化し、効率と革新を促進します。



◆◇ エクセルソフト株式会社について ◆◇

エクセルソフト株式会社(東京都港区 代表取締役 永山哲也 TEL 03-5440-7875)は、グローバル ソフトウェア ディストリビューターとして、ソフトウェア開発ツールを中心に世界中の優れたソフトウェアを日本、アジアを含むグローバルに販売しています。



コンパイラー、テスト自動化、Office ファイル互換 API ライブラリー、PDF 帳票、API プラットフォーム、デバイスドライバー開発、アプリケーション開発コンポーネント、モバイルアプリ開発、ヘルプ作成、セキュリティ ソフトウェア、ネットワーク監視、DevOps、クラウド サービスなど、IT 環境を支える時代のニーズに応じたソフトウェア製品とサービスを提供しています。ソフトウェアの日本語および他言語へのローカライズ業務も承っています。



