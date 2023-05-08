6種類の有用成分*1でキレイ&若々しさをサポート ス…
［株式会社アクシージア］
贅沢な成分と続けたくなる美味しさでビューティーサプリに革命を*²
株式会社アクシージア（本社：東京都新宿区、代表取締役：段卓）は、“ヴィーナスレシピ”シリーズから、贅沢な有用成分を凝縮した、ゼリータイプのサプリメント「VF Jelly」（ブイエフ ゼリー）を5月10日(水)に新発売します。
美容と健康をテーマにしたサプリメントシリーズ“ヴィーナスレシピ” から新たに誕生した「VF Jelly」は、理想の美をサポートするリッチな美容成分と、スイーツのような美味しさを実現したゼリー状のサプリメントです。
身体を動かすことが少なくなってきた方や、無理な食事管理が苦手な方に向けて、6種類の有用成分*1をたっぷり配合し、キレイ&若々しさをWサポートします。 1日1包を食べるだけの手軽さと、毎日食べるのが楽しみになるザクロ風味のすっきり美味しい味わいで続けやすく、内側から輝く女神のような美しさへ導きます。
*1 表示名称：茶エキス末、蒟蒻エキス末、ザクロエキス末、クコの実エキス末、ショウガエキス末、レモン果肉エキス末 *² 自社内製品
「VF Jelly」商品概要
チャカサポニン（茶エキス末）や酵素処理ヘスペリジン（レモン果肉エキス末）など6種類の有用成分*1が、理想のキレイと若々しい印象をサポートします。ザクロ風味のゼリーは1包たったの5.8kcalで、食後のデザートや小腹が空いた時のスイーツの置き換えにもおすすめで、手軽にインナーケアが可能です。
商品名 ：ヴィーナスレシピ「VF Jelly」
＜茶エキス末含有加工食品＞
内容量 ：150g （ 1箱：1包10g×15包）
価格 ：7,344円(税込)（本体価格：6,800円）
販売場所 ：公式オンラインショップ、アクシージア直営店舗など
お召し上がり方：1日1本目安。食後のデザートや小腹が空いた時のスイーツの
置き換えなどお好きなタイミングで、お召し上がりください。
ブランドサイト：https://axxzia.co.jp/brand-web/venusrecipe/
「VF Jelly」6種類の美容成分*1
■食生活サポート
1．チャカサポニン（茶エキス末）
＜食生活サポート＞
無理な食事管理が苦手な方へおすすめの成分。身体に負担をかけず、理想のコンディションへ導きます。
■若々しい印象へ
２．酵素処理ヘスペリジン（レモン果肉エキス末）
＜若々しい印象へ＞
いきいきとして若々しく、弾むような毎日を過ごしたい方へおすすめの成分です。
■理想のキレイをサポート
３．グルコマンナン（蒟蒻エキス末） ＆ ４．ブラックジンジャーエキス（ショウガエキス末）
＜理想のキレイをサポート＞
水溶性グルコマンナンと、今注目の美容原料ブラックジンジャーエキス。「内側からキレイ」をサポートします。
■美容コンディションをサポート
５. ザクロエキス末 & ６．クコの実エキス末
美に欠かせないビタミンやミネラル、ポリフェノールなどが含まれるザクロと、古くから幅広く使用されてきたクコの実のエキス。元々持っている自身の美をサポートし、輝くような印象へ導きます。
*1表示名称：茶エキス末、蒟蒻エキス末、ザクロエキス末、クコの実エキス末、ショウガエキス末、レモン果肉エキス末
ヴィーナスレシピシリーズについて
「女神のような美しさへのレシピ」をお客さまに届けたいという想いを込めた、美容と健康をテーマにしたサプリメントシリーズ。キレイのためのインナーケアを実現し、みなさまの美容ライフを応援します。
AXXZIA（アクシージア）について
アクシージアは、2011年にエステサロン専売スキンケアブランドとして誕生しました。2016年に「目もとエステのエッセンスをホームケアへ」というコンセプトで開発された“ビューティーアイズ”シリーズは、中国を含むアジアで大ヒット。現在、中国、シンガポールなどのアジア各国をはじめ、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどでも展開しています。日本国内では、直営店舗の「AXXZIA GINZA SIX店」「 AXXZIA 羽田エアポートガーデン店」「AXXZIA 大丸心斎橋店」をはじめ、百貨店やバラエティショップなど多くの店舗で、みなさまにご好評をいただいています。
アクシージア公式サイト・SNS
・公式HP： https://axxzia.co.jp/
・お取り扱い店舗： https://axxzia.co.jp/stores/
・公式ONLINE SHOP： https://axxzia.co.jp/online-shop/
・公式Instagram： ＠axxzia_jp https://www.instagram.com/axxzia_jp/?hl=ja
＠the_b_maison https://www.instagram.com/the_b_maison/?hl=ja
企業プレスリリース詳細へ （2023/05/08-17:46）
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